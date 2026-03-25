HLV trưởng ĐT Malaysia quyết vượt qua ĐT Việt Nam ngay trên sân khách

Thứ Tư, 11:07, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Peter Cklamovski khẳng định ĐT Malaysia đang quyết tâm giành chiến thắng khi gặp ĐT Việt Nam trên sân khách.

Trận đấu cuối vòng loại Asian Cup 2027 với ĐT Malaysia chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục khi chắc chắn không thể giành vé vào vòng chung kết. Việc bị LĐBĐ châu Á (AFC) trừ 6 điểm do sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định trong hai trận đấu ở vòng loại Asian Cup khiến ĐT Malaysia hiện kém ĐT Việt Nam khoảng cách 6 điểm, trong khi chỉ còn một trận đấu.

hlv truong Dt malaysia quyet vuot qua Dt viet nam ngay tren san khach hinh anh 1
HLV Cklamovski đặt mục tiêu giành chiến thắng cho ĐT Malaysia (Ảnh: FAM)

Dù vậy, ĐT Malaysia vẫn bày tỏ quyết tâm rất lớn trong màn so tài sắp tới. Thầy trò HLV Peter Cklamovski có chuyến tập huấn 5 ngày tại Thái Lan để chuẩn bị cho màn so tài với ĐT Việt Nam, trong thời gian đó không có trận giao hữu nào diễn ra nhằm dành tối đa sức lực cho trận đấu sắp tới.

Chia sẻ về mục tiêu trong trận đấu sắp tới, HLV Cklamovski cho biết: “Chúng tôi sử dụng quãng thời gian ở Thái Lan để xây dựng lối chơi và lấy lại nhịp độ thi đấu, cũng như chuẩn bị cho trận đấu khó khăn trên sân khách”.

“Chúng tôi đã sẵn sàng để đón nhận thách thức. ĐT Malaysia không thắng ĐT Việt Nam trên sân của họ trong thời gian dài, nhưng đây cũng là cơ hội với chúng tôi”.

ĐT Malaysia hiện đang chịu nhiều áp lực sau khi phải nhận án phạt từ AFC. Vì vậy, thầy trò HLV Cklamovski muốn giành kết quả tốt trong trận đấu tới để xoa dịu dư luận. Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 31/3 trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình).

Như Đạt/VOV.VN
Tag: ĐT Malaysia ĐT Việt Nam Asian Cup 2027
Kết quả U23 Việt Nam 1-1 U23 Triều Tiên: Nỗ lực cầm hòa đội bóng đẳng cấp
VOV.VN - Kết quả U23 Việt Nam 1-1 U23 Triều Tiên: U23 Việt Nam đã có trận đấu nỗ lực để cầm hòa đối thủ ở trình độ cao với nhiều gương mặt đã thi đấu vòng loại ba World Cup 2026.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 25/3: Sôi động các trận đấu dịp FIFA Days
VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 25/3 nhận được sự chú ý với các trận đấu trong dịp FIFA Days tháng 3/2026.

VFF đặt mục tiêu đưa ĐT Việt Nam trở lại top 100 FIFA và chinh phục World Cup
VOV.VN - Sáng 24/3, tại trụ sở LĐBĐVN, Hội đồng HLV quốc gia họp lần thứ nhất năm 2026 để đánh giá công tác ba tháng đầu năm và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sắp tới.

