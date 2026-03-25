Được gọi lên ĐT Malaysia, ngoại binh V-League chuẩn bị chạm trán ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam sẽ có màn tái đấu được chờ đợi khi gặp ĐT Malaysia tại lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027. Ở trận lượt đi, ĐT Việt Nam để thua 0-4 nhưng sau đó được xử thắng 3-0, khi ĐT Malaysia sử dụng những cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện.

Endrick đang chơi tại V-League và có nhiều hiểu biết về các cầu thủ Việt Nam (Ảnh: The Star)

Việc bị xử thua trong hai trận đấu sử dụng các cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện khiến ĐT Malaysia hết cơ hội dự Asian Cup 2027. Dù vậy, màn tái đấu này vẫn được chờ đợi khi ĐT Việt Nam sẽ có cơ hội chạm trán ĐT Malaysia mà không có nhóm cầu thủ nhập tịch gây tranh cãi.

Đáng chú ý, một ngoại binh V-League là Endrick Dos Santos (CA TP.HCM) cũng được triệu tập lên ĐT Malaysia. Trong trận lượt đi, Endrick cũng ra sân và có đường chuyền để Dion Cools ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam.

ĐT Malaysia tập luyện tại Thái Lan trước khi tới Việt Nam theo lịch trình dự kiến vào ngày 27/3. ĐT Malaysia hiện đang đứng trước khá nhiều áp lực từ người hâm mộ sau án phạt của FIFA và AFC liên quan đến nhóm cầu thủ nhập tịch trái phép.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 31/3 trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình).