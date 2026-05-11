Huyền thoại quyền Anh Manny Pacquiao lấn sân pickleball

Theo truyền thông Philippines, huyền thoại quyền Anh Manny Pacquiao đang tham gia vào kế hoạch xây dựng giải pickleball chuyên nghiệp mang tên Maharlika Pilipinas Pickleball Tour. Giải đấu này dự kiến khởi tranh vào cuối năm 2026 với quỹ giải thưởng không dưới 5 triệu peso (khoảng hơn 2,2 tỷ đồng) và sẽ quy tụ những tay vợt hàng đầu Philippines thi đấu dưới màu cờ sắc áo địa phương như Manila, Luzon, Visayas hay Mindanao.

“Pickleball là một môn thể thao tương đối mới lạ ở Philippines, nhưng nó rất thú vị và dễ học. Tôi thấy Philippines có nhiều tài năng triển vọng trong môn thể thao này. Việc họ có cơ hội đại diện cho địa phương khi thi đấu pickleball sẽ là trải nghiệm rất ý nghĩa” – Many Pacquiao chia sẻ.

“Việc thúc đẩy thể thao và tạo cơ hội cho các vận động viên thể hiện tài năng, mang lại niềm tự hào cho quê hương luôn là sứ mệnh của tôi” - Many Pacquiao cho biết thêm.

Manny Pacquiao là tay đấm huyền thoại trong làng quyền Anh và là niềm tự hào của Philippines. Trong thời gian qua, Manny Pacquiao thường xuyên xuất hiện tại các sân pickleball và coi việc chơi pickleball là một sở thích.

Sự xuất hiện của Manny Pacquiao tạo ra làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ trong cộng đồng pickleball tại Philippines, đồng thời giúp pickleball nhận được nhiều sự chú ý hơn tại quốc gia Đông Nam Á này.