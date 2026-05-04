中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quang Dương trở lại Mỹ thi đấu pickleball, PPA Tour có động thái đặc biệt

Thứ Hai, 10:34, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trang mạng xã hội của PPA Tour đăng tải đoạn clip giới thiệu về câu chuyện truyền cảm hứng của Quang Dương đúng thời điểm tay vợt này vừa trở lại Mỹ thi đấu pickleball.

Trang mạng xã hội của PPA Tour vừa đăng tải đoạn trailer giới thiệu phóng sự về Quang Dương kèm theo dòng trạng thái: “Có những người chơi pickleball. Quang Dương thì sống với pickleball”.

Phiên bản đầy đủ của phóng sự sẽ được phát trên kênh Youtube của PPA Tour vào ngày 5/5 tới. Động thái này của PPA Tour xuất hiện đúng thời điểm Quang Dương vừa trở lại Mỹ thi đấu pickleball tại giải APP Sacramento Open 2026.

Đáng chú ý, phóng sự của PPA Tour không chỉ kể lại câu chuyện truyền cảm hứng về quá trình tập luyện và thi đấu pickleball của Quang Dương, mà còn có cả những chia sẻ của người trong cuộc về việc tay vợt này bị xóa tên khỏi hệ thống pickleball chuyên nghiệp tại Mỹ.

quang duong tro lai my thi dau pickleball, ppa tour co dong thai dac biet hinh anh 1
PPA Tour đăng tải trailer giới thiệu phóng sự về Quang Dương. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong đoạn trailer giới thiệu phóng sự, PPA Tour đã hé lộ phát biểu từ bố của Quang Dương là ông Dương Duy Đức và nhà sáng lập kiêm CEO PPA Tour Connor Pardoe về việc Quang Dương bị xóa tên khỏi bảng xếp hạng PPA và hệ thống giải đấu Major League Pickleball (MLP).

Quang Dương từng là tay vợt pickleball thuộc top đầu thế giới trên bảng xếp hạng PPA Tour, nhưng đã bị PPA Tour và MLP xóa tên khỏi hệ thống vào tháng 7/2025 do những mâu thuẫn về hợp đồng chuyên nghiệp.

Sau biến cố này, Quang Dương tích cực hoạt động pickleball tại Việt Nam rồi gia nhập hệ thống APP Tour. Mới đây, Quang Dương đã trở lại Mỹ thi đấu tại giải APP Sacramento Open 2026 và vào tới bán kết nội dung đôi nam nữ.

Việc PPA Tour đăng tải phóng sự về Quang Dương đúng lúc tay vợt này vừa trở lại Mỹ thi đấu kéo theo những đồn đoán về việc hai bên sẽ tái hợp. Tuy nhiên, phía Quang Dương và PPA Tour đều chưa đưa ra thông báo chính thức về thông tin này.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Quang Dương PPA Tour pickleball
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quang Dương trải lòng khi trở lại Mỹ thi đấu pickleball
Quang Dương trải lòng khi trở lại Mỹ thi đấu pickleball

VOV.VN - Quang Dương chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân khi trở lại Mỹ thi đấu tại giải pickleball APP Sacramento Open 2026.

Quang Dương trải lòng khi trở lại Mỹ thi đấu pickleball

Quang Dương trải lòng khi trở lại Mỹ thi đấu pickleball

VOV.VN - Quang Dương chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân khi trở lại Mỹ thi đấu tại giải pickleball APP Sacramento Open 2026.

Trương Vinh Hiển ký hợp đồng với PPA Tour?
Trương Vinh Hiển ký hợp đồng với PPA Tour?

VOV.VN - Tin đồn Trương Vinh Hiển ký hợp đồng với PPA Tour rộ lên trong làng pickleball Việt Nam sau khi tay vợt này được xếp hạng hạt giống số 1 nội dung đơn nam tại giải PPA Tour Kuala Lumpur Open 2026.

Trương Vinh Hiển ký hợp đồng với PPA Tour?

Trương Vinh Hiển ký hợp đồng với PPA Tour?

VOV.VN - Tin đồn Trương Vinh Hiển ký hợp đồng với PPA Tour rộ lên trong làng pickleball Việt Nam sau khi tay vợt này được xếp hạng hạt giống số 1 nội dung đơn nam tại giải PPA Tour Kuala Lumpur Open 2026.

Ném vợt trúng khán giả, ngôi sao Pickleball bị loại khỏi giải đấu của PPA Tour
Ném vợt trúng khán giả, ngôi sao Pickleball bị loại khỏi giải đấu của PPA Tour

VOV.VN - Hunter Johnson bị xử thua Zane Ford ở tứ kết nội dung đơn nam giải Sacramento Open sau khi ném vợt trúng người khán giả.

Ném vợt trúng khán giả, ngôi sao Pickleball bị loại khỏi giải đấu của PPA Tour

Ném vợt trúng khán giả, ngôi sao Pickleball bị loại khỏi giải đấu của PPA Tour

VOV.VN - Hunter Johnson bị xử thua Zane Ford ở tứ kết nội dung đơn nam giải Sacramento Open sau khi ném vợt trúng người khán giả.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế