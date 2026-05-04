Quang Dương trở lại Mỹ thi đấu pickleball, PPA Tour có động thái đặc biệt

Trang mạng xã hội của PPA Tour vừa đăng tải đoạn trailer giới thiệu phóng sự về Quang Dương kèm theo dòng trạng thái: “Có những người chơi pickleball. Quang Dương thì sống với pickleball”.

Phiên bản đầy đủ của phóng sự sẽ được phát trên kênh Youtube của PPA Tour vào ngày 5/5 tới. Động thái này của PPA Tour xuất hiện đúng thời điểm Quang Dương vừa trở lại Mỹ thi đấu pickleball tại giải APP Sacramento Open 2026.

Đáng chú ý, phóng sự của PPA Tour không chỉ kể lại câu chuyện truyền cảm hứng về quá trình tập luyện và thi đấu pickleball của Quang Dương, mà còn có cả những chia sẻ của người trong cuộc về việc tay vợt này bị xóa tên khỏi hệ thống pickleball chuyên nghiệp tại Mỹ.

PPA Tour đăng tải trailer giới thiệu phóng sự về Quang Dương. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong đoạn trailer giới thiệu phóng sự, PPA Tour đã hé lộ phát biểu từ bố của Quang Dương là ông Dương Duy Đức và nhà sáng lập kiêm CEO PPA Tour Connor Pardoe về việc Quang Dương bị xóa tên khỏi bảng xếp hạng PPA và hệ thống giải đấu Major League Pickleball (MLP).

Quang Dương từng là tay vợt pickleball thuộc top đầu thế giới trên bảng xếp hạng PPA Tour, nhưng đã bị PPA Tour và MLP xóa tên khỏi hệ thống vào tháng 7/2025 do những mâu thuẫn về hợp đồng chuyên nghiệp.

Sau biến cố này, Quang Dương tích cực hoạt động pickleball tại Việt Nam rồi gia nhập hệ thống APP Tour. Mới đây, Quang Dương đã trở lại Mỹ thi đấu tại giải APP Sacramento Open 2026 và vào tới bán kết nội dung đôi nam nữ.

Việc PPA Tour đăng tải phóng sự về Quang Dương đúng lúc tay vợt này vừa trở lại Mỹ thi đấu kéo theo những đồn đoán về việc hai bên sẽ tái hợp. Tuy nhiên, phía Quang Dương và PPA Tour đều chưa đưa ra thông báo chính thức về thông tin này.