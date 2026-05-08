Việt Nam đăng cai giải Pickleball châu Á mở rộng 2026

Thông tin được Công ty TNHH Liên kết America & Asia (AAC) phối hợp cùng FPT Play công bố trong họp báo ngày 8/5, tại TP.HCM. Giải đấu hướng tới xây dựng sân chơi chuyên nghiệp cho cộng đồng pickleball, đồng thời tăng cường kết nối giữa các vận động viên trong khu vực.

Với thông điệp “Step into the Flow”, giải đấu tôn vinh tinh thần thi đấu tập trung, linh hoạt và chính xác - nơi chiến thuật, bản lĩnh cùng cảm hứng thi đấu hòa quyện trong từng pha bóng.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 5 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Giải áp dụng thể thức Rally Scoring (tính điểm trực tiếp), trong đó vòng bảng thi đấu BO1 rally 15, vòng loại trực tiếp thi đấu BO1 rally 21 và chung kết áp dụng BO3 rally 15.

Theo Ban tổ chức, thể thức này được kỳ vọng tạo nên các trận đấu có tốc độ cao, tăng tính cạnh tranh và xuất hiện nhiều tình huống chiến thuật hấp dẫn.

Ông Dương Quang Thuận, Giám đốc AAC, cho biết sự phát triển nhanh của phong trào pickleball tại Việt Nam kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về các giải đấu có quy mô và tính kết nối quốc tế.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp, cởi mở và giàu tính kết nối cho cộng đồng pickleball tại Việt Nam và khu vực. Đây không chỉ là nơi các vận động viên tranh tài mà còn là cơ hội để Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện thể thao chất lượng”, ông Thuận nói.

Tay vợt Lý Hoàng Nam, người được vinh danh là “VĐV Pickleball xuất sắc nhất 2025” kỳ vọng giải đấu sẽ góp phần đưa pickleball đến gần hơn với người hâm mộ Việt Nam; đồng thời tạo thêm cơ hội thi đấu cho các vận động viên trong nước.

“Tôi rất hứng thú với giải đấu lần này và sẽ cố gắng thi đấu tốt ở nội dung đơn nam, vốn là nội dung sở trường của mình. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ tìm kiếm những đồng đội phù hợp để thi đấu ở nội dung đôi nam và đôi nam nữ”, Lý Hoàng Nam chia sẻ.

Hiệp hội Pickleball Việt Nam (PVNA) sẽ đảm nhiệm công tác chuyên môn của giải đấu. Trong khi đó, Pickleball World Communications (PWC Pickleball) phụ trách truyền thông quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh sự kiện tới cộng đồng pickleball trong khu vực và trên thế giới.

FPT Play tiếp tục tham gia với vai trò đồng tổ chức và phát sóng giải đấu. Công tác sản xuất sẽ được triển khai theo mô hình các giải pickleball chuyên nghiệp trong khu vực, với hệ thống tối đa 8 camera tại sân trung tâm.

Toàn bộ các trận đấu sẽ được phát sóng trên hệ sinh thái FPT Play gồm website, ứng dụng trên smart TV, điện thoại thông minh, FPT Play Box cùng các nền tảng mạng xã hội chính thức.

