中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việt Nam đăng cai giải Pickleball châu Á mở rộng 2026

Thứ Sáu, 14:29, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giải Pickleball Michelob ULTRA – châu Á mở rộng 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 4-7/6 tại TP.HCM, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 3 tỷ đồng và dự kiến thu hút gần 600 vận động viên trong nước cùng khu vực châu Á – Thái Bình Dương tham dự.

viet nam dang cai giai pickleball chau A mo rong 2026 hinh anh 1

Thông tin được Công ty TNHH Liên kết America & Asia (AAC) phối hợp cùng FPT Play công bố trong họp báo ngày 8/5, tại TP.HCM. Giải đấu hướng tới xây dựng sân chơi chuyên nghiệp cho cộng đồng pickleball, đồng thời tăng cường kết nối giữa các vận động viên trong khu vực.

Với thông điệp “Step into the Flow”, giải đấu tôn vinh tinh thần thi đấu tập trung, linh hoạt và chính xác - nơi chiến thuật, bản lĩnh cùng cảm hứng thi đấu hòa quyện trong từng pha bóng.

Các vận động viên sẽ tranh tài ở 5 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Giải áp dụng thể thức Rally Scoring (tính điểm trực tiếp), trong đó vòng bảng thi đấu BO1 rally 15, vòng loại trực tiếp thi đấu BO1 rally 21 và chung kết áp dụng BO3 rally 15.

viet nam dang cai giai pickleball chau A mo rong 2026 hinh anh 2
Ông Phạm Thanh Tuấn, Chủ tịch kiêm TGĐ FPT Play, Tập đoàn FPT và ông Craig MacLean, Tổng Giám đốc điều hành AB InBev khu vực Đông Nam Á ký kết bản ghi nhớ

Theo Ban tổ chức, thể thức này được kỳ vọng tạo nên các trận đấu có tốc độ cao, tăng tính cạnh tranh và xuất hiện nhiều tình huống chiến thuật hấp dẫn.

Ông Dương Quang Thuận, Giám đốc AAC, cho biết sự phát triển nhanh của phong trào pickleball tại Việt Nam kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về các giải đấu có quy mô và tính kết nối quốc tế.

“Chúng tôi mong muốn tiếp tục tạo ra một sân chơi chuyên nghiệp, cởi mở và giàu tính kết nối cho cộng đồng pickleball tại Việt Nam và khu vực. Đây không chỉ là nơi các vận động viên tranh tài mà còn là cơ hội để Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện thể thao chất lượng”, ông Thuận nói.

viet nam dang cai giai pickleball chau A mo rong 2026 hinh anh 3
Ông Dương Quang Thuận, Giám đốc AAC phát biểu

Tay vợt Lý Hoàng Nam, người được vinh danh là “VĐV Pickleball xuất sắc nhất 2025” kỳ vọng giải đấu sẽ góp phần đưa pickleball đến gần hơn với người hâm mộ Việt Nam; đồng thời tạo thêm cơ hội thi đấu cho các vận động viên trong nước.

“Tôi rất hứng thú với giải đấu lần này và sẽ cố gắng thi đấu tốt ở nội dung đơn nam, vốn là nội dung sở trường của mình. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ tìm kiếm những đồng đội phù hợp để thi đấu ở nội dung đôi nam và đôi nam nữ”, Lý Hoàng Nam chia sẻ.

viet nam dang cai giai pickleball chau A mo rong 2026 hinh anh 4
Tay vợt Lý Hoàng Nam chia sẻ tại họp báo

Hiệp hội Pickleball Việt Nam (PVNA) sẽ đảm nhiệm công tác chuyên môn của giải đấu. Trong khi đó, Pickleball World Communications (PWC Pickleball) phụ trách truyền thông quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh sự kiện tới cộng đồng pickleball trong khu vực và trên thế giới.

FPT Play tiếp tục tham gia với vai trò đồng tổ chức và phát sóng giải đấu. Công tác sản xuất sẽ được triển khai theo mô hình các giải pickleball chuyên nghiệp trong khu vực, với hệ thống tối đa 8 camera tại sân trung tâm.

Toàn bộ các trận đấu sẽ được phát sóng trên hệ sinh thái FPT Play gồm website, ứng dụng trên smart TV, điện thoại thông minh, FPT Play Box cùng các nền tảng mạng xã hội chính thức.

Xem PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 trực tiếp và đồng độc quyền phát sóng trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Tag: Pickleball Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhập môn Pickleball: Hướng dẫn kỹ thuật Drive Forehand
Nhập môn Pickleball: Hướng dẫn kỹ thuật Drive Forehand

VOV.VN - Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện cú Drive Forehand qua 5 bước vô cùng dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là 5 cấp độ bài tập giúp người mới chơi pickleball luyện cú Drive Forehand chuẩn xác và uy lực.

Nhập môn Pickleball: Hướng dẫn kỹ thuật Drive Forehand

Nhập môn Pickleball: Hướng dẫn kỹ thuật Drive Forehand

VOV.VN - Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện cú Drive Forehand qua 5 bước vô cùng dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là 5 cấp độ bài tập giúp người mới chơi pickleball luyện cú Drive Forehand chuẩn xác và uy lực.

Quang Dương trở lại Mỹ thi đấu pickleball, PPA Tour có động thái đặc biệt
Quang Dương trở lại Mỹ thi đấu pickleball, PPA Tour có động thái đặc biệt

VOV.VN - Trang mạng xã hội của PPA Tour đăng tải đoạn clip giới thiệu về câu chuyện truyền cảm hứng của Quang Dương đúng thời điểm tay vợt này vừa trở lại Mỹ thi đấu pickleball.

Quang Dương trở lại Mỹ thi đấu pickleball, PPA Tour có động thái đặc biệt

Quang Dương trở lại Mỹ thi đấu pickleball, PPA Tour có động thái đặc biệt

VOV.VN - Trang mạng xã hội của PPA Tour đăng tải đoạn clip giới thiệu về câu chuyện truyền cảm hứng của Quang Dương đúng thời điểm tay vợt này vừa trở lại Mỹ thi đấu pickleball.

3 bí kíp để thực hiện cú Block Reset hiệu quả trong Pickleball
3 bí kíp để thực hiện cú Block Reset hiệu quả trong Pickleball

VOV.VN - 3 bí kíp đơn giản từ Huy Mê Pick để cải thiện hiệu quả cú Block Reset - kỹ thuật rất quan trọng nhằm chuyển trạng thái trận đấu và lên bếp với người chơi pickleball.

3 bí kíp để thực hiện cú Block Reset hiệu quả trong Pickleball

3 bí kíp để thực hiện cú Block Reset hiệu quả trong Pickleball

VOV.VN - 3 bí kíp đơn giản từ Huy Mê Pick để cải thiện hiệu quả cú Block Reset - kỹ thuật rất quan trọng nhằm chuyển trạng thái trận đấu và lên bếp với người chơi pickleball.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế