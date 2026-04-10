Pickleball Việt Nam ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng PPA thế giới

Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển đã tạo nên cột mốc đáng nhớ cho Pickleball Việt Nam khi tạo nên trận chung kết “nội bộ” tại PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026. Trong trận đấu này, Lý Hoàng Nam đã thắng Trương Vinh Hiển sau 2 set với tỷ số 11-5, 11-6 để lên ngôi vô địch.

Kết thúc PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026, cả Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển đều góp mặt trong top 20 trên bảng xếp hạng đơn nam của PPA Tour. Theo đó, Lý Hoàng Nam xếp hạng 14 thế giới với 3100 điểm còn Trương Vinh Hiển xếp hạng 17 thế giới với 2500 điểm.

Pickleball Việt Nam có 3 tay vợt góp mặt trong top 30 trên bảng xếp hạng PPA Tour. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ngoài ra, Pickleball Việt Nam còn 1 tay vợt khác góp mặt trong top 20 trên bảng xếp hạng PPA Tour là Phúc Huỳnh (tên thật là Huỳnh Thiên Phúc) – người đang giữ vị trí 20 thế giới với 2100 điểm.

Đáng chú ý, tại PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 vừa qua, Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển đều có những chiến thắng ấn tượng trước các tay vợt đang góp mặt trong top 10 thế giới trên bảng xếp hạng PPA Tour. Cụ thể, Lý Hoàng Nam đã vượt qua tay vợt hạng 4 thế giới là Christian Alshon và tay vợt hạng 10 thế giới là Dylan Frazier còn Trương Vinh Hiển đánh bại tay vợt hạng 2 thế giới là Federico Staksrud.

Tại PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026, ngoài chức vô địch của Lý Hoàng Nam ở nội dung đơn nam, các danh hiệu khác thuộc về Kaitlyn Christian ở nội dung đơn nữ, Anna Leigh Waters và Anna Bright ở nội dung đôi nữ, Tardio và Ben Johns ở nội dung đôi nam, Ben Johns vàAnna Leigh Waters ở nội dung đôi nam nữ.