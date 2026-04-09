Trải nghiệm khám phá Việt Nam “đốn tim” tay vợt pickleball hàng đầu thế giới

Thứ Năm, 10:58, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tay vợt Christian Alshon hào hứng với trải nghiệm du lịch và khám phá sự phát triển của pickleball nhân dịp sang Việt Nam tham dự giải đấu PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026.

Nhân dịp tới Việt Nam tham dự PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026, tay vợt Christian Alshon đã có chuyến du lịch từ Bắc vào Nam. Ngôi sao người Mỹ liên tục đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh “check in” tại những địa điểm nổi tiếng như Hoàng thành Thăng Long, chùa Trấn Quốc, Vườn Quốc gia Ba Vì, địa đạo Củ Chi…

Christian Alshon đặc biệt hào hứng khi thấy sân pickleball xuất hiện ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Tay vợt top 4 trong hệ thống PPA hào hứng chia sẻ trải nghiệm khi thấy sân pickleball ngay trên vỉa hè ở Hà Nội, ở trong rừng tại Ba Vì hay hoạt động kinh doanh pickleball sôi động tại TP.HCM.

trai nghiem kham pha viet nam don tim tay vot pickleball hang dau the gioi hinh anh 1
Christian Alshon hào hứng chia sẻ trải nghiệm khám phá Việt Nam trên trang cá nhân. (Ảnh: Chụp màn hình)

“Tôi đã thấy sân pickleball trong Vườn Quốc gia Ba Vì. Tôi lẽ ra không nên ngạc nhiên đến vậy, vì pickleball có mặt ở khắp mọi nơi tại Việt Nam” - Christian Alshon viết trên trang Instagram cá nhân.

“Có rất nhiều sân pickleball ở Việt Nam, họ thậm chí còn kẻ sân pickleball trên vỉa hè” – Tay vợt 25 tuổi chia sẻ trong một bài đăng khác.

Các bài đăng của Christian Alshon thu hút rất đông tương tác, đặc biệt từ cộng đồng hâm mộ pickleball Việt Nam. Tay vợt vừa giành HCB nội dung đôi nam nữ tại PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026 cũng bày tỏ sự ấn tượng mạnh mẽ với trải nghiệm khám phá Việt Nam trước khi rời mảnh đất hình chữ S.

“Thật tuyệt khi được chứng kiến sự đa dạng của pickleball ở Việt Nam. Trước khi rời Việt Nam, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người vì lòng hiếu khách và trải nghiệm ở nơi đây. Tôi rất háo hức được trở lại Việt Nam trong tương lai!” - Christian Alshon chia sẻ.

Hoàng Long/VOV.VN
Thắng thuyết phục Trương Vinh Hiển, Lý Hoàng Nam vô địch PPA Hanoi Cup 2026

VOV.VN - Lý Hoàng Nam thể hiện bản lĩnh thi đấu vượt trội so với Trương Vinh Hiển trong trận chung kết để lên ngôi vô địch nội dung đơn nam PPA Asia 1000 - Hanoi Cup 2026 sau 2 set với tỷ số 11-5, 11-6.

Lý Hoàng Nam thắng tay vợt top 4 thế giới ở PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026

VOV.VN - Lý Hoàng Nam đã tạo nên cú sốc lớn tại PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup 2026 khi đánh bại Christian Alshon ở vòng 16 nội dung đơn nam.

"Thần đồng" Quang Dương và khát vọng nâng tầm pickleball Việt Nam

VOV.VN - Quang Dương chia sẻ khát vọng nâng tầm pickleball Việt Nam trong ngày ra mắt bộ sưu tập vợt mang thương hiệu của mình.

