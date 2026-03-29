HVO 2026: Dấu mốc 10 năm kết nối và lan tỏa tinh thần Việt tại Singapore

Đây là sự kiện đặc biệt đánh dấu hành trình một thập kỷ hình thành và phát triển, trở thành "di sản cộng đồng" không thể thiếu của hơn 33.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại đảo quốc sư tử.

HVO 2026 ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước tới nay với gần 350 vận động viên tranh tài ở 5 bộ môn: bóng đá, cầu lông, quần vợt, cờ vua và pickleball.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu khai mạc Đại hội Thể thao Hùng Vương Mở rộng 2026 (HVO 2026) hôm 29/3/2026.

Các trận đấu được tổ chức tại nhiều cơ sở thể thao và giáo dục uy tín của Singapore, thể hiện sự phối hợp chuyên nghiệp và uy tín ngày càng cao của cộng đồng người Việt với các tổ chức sở tại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh đánh giá Cúp Hùng Vương không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe và giao lưu thể thao, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc hướng về cội nguồn, góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ban Tổ chức, đồng thời trân trọng sự ủng hộ của bạn bè quốc tế dành cho cộng đồng người Việt.

Ông Lê Anh Đức, Phó Trưởng Ban Tổ chức HVO 2026, nhận định rằng chặng đường 10 năm qua của giải đấu là quá trình bền bỉ vun đắp niềm tin, nơi thể thao trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng, đồng thời góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và mở rộng tình hữu nghị.

Ông nhấn mạnh HVO đã trở thành nền tảng để cộng đồng người Việt tại Singapore tiếp tục viết nên câu chuyện về tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn xa.

Không chỉ là một giải đấu thể thao, HVO 2026 được xem là minh chứng cho sự năng động, trí tuệ và hội nhập sâu sắc của người Việt tại Singapore, đồng thời góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và Singapore.