中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

HVO 2026: Dấu mốc 10 năm kết nối và lan tỏa tinh thần Việt tại Singapore

Chủ Nhật, 20:17, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 29/3, trong không khí trang trọng hướng về nguồn cội, Đại hội Thể thao Hùng Vương Mở rộng 2026 (HVO 2026) đã chính thức khai mạc tại Singapore.

Đây là sự kiện đặc biệt đánh dấu hành trình một thập kỷ hình thành và phát triển, trở thành "di sản cộng đồng" không thể thiếu của hơn 33.000 người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại đảo quốc sư tử.

HVO 2026 ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước tới nay với gần 350 vận động viên tranh tài ở 5 bộ môn: bóng đá, cầu lông, quần vợt, cờ vua và pickleball.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu khai mạc Đại hội Thể thao Hùng Vương Mở rộng 2026 (HVO 2026) hôm 29/3/2026.

Các trận đấu được tổ chức tại nhiều cơ sở thể thao và giáo dục uy tín của Singapore, thể hiện sự phối hợp chuyên nghiệp và uy tín ngày càng cao của cộng đồng người Việt với các tổ chức sở tại.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh đánh giá Cúp Hùng Vương không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe và giao lưu thể thao, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc hướng về cội nguồn, góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ban Tổ chức, đồng thời trân trọng sự ủng hộ của bạn bè quốc tế dành cho cộng đồng người Việt.

Ông Lê Anh Đức, Phó Trưởng Ban Tổ chức HVO 2026, nhận định rằng chặng đường 10 năm qua của giải đấu là quá trình bền bỉ vun đắp niềm tin, nơi thể thao trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng, đồng thời góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và mở rộng tình hữu nghị.

Đại hội Thể thao Hùng Vương Mở rộng 2026 (HVO 2026)

Ông nhấn mạnh HVO đã trở thành nền tảng để cộng đồng người Việt tại Singapore tiếp tục viết nên câu chuyện về tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn xa.

Không chỉ là một giải đấu thể thao, HVO 2026 được xem là minh chứng cho sự năng động, trí tuệ và hội nhập sâu sắc của người Việt tại Singapore, đồng thời góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và Singapore.

PV/VOV-Bangkok
Tag: HVO 2026 Singapore Đại hội Thể thao Hùng Vương cộng đồng người Việt tại Singapore
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Singapore thành lập Cơ quan Vũ trụ Quốc gia, mở rộng tham vọng không gian

VOV.VN - Từ ngày 1/4 tới, Singapore sẽ chính thức thành lập Cơ quan Vũ trụ Quốc gia, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển lĩnh vực không gian vũ trụ.

Singapore mạnh tay tăng hình phạt với thuốc lá điện tử: Có thể ngồi tù đến 20 năm

VOV.VN - Quốc hội Singapore vừa chính thức thông qua Đạo luật Kiểm soát Thuốc lá và Thuốc lá điện tử (TVCA) với những chế tài nghiêm khắc chưa từng có, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/5 tới.

Singapore ngừng kiểm tra thân nhiệt phòng virus Nipah tại cửa khẩu từ ngày 23/2

VOV.VN - Singapore sẽ chính thức chấm dứt việc kiểm tra thân nhiệt tại sân bay và cảng biển từ ngày 23/2, sau khi tình hình dịch Nipah tại Ấn Độ đã ổn định.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá