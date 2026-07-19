Jude Bellingham lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu sau trận Anh thắng 6-4 Pháp

Trận tranh hạng Ba World Cup 2026 giữa Pháp và Anh đã diễn ra theo kịch bản không tưởng với 10 bàn thắng được ghi. Tam sư sớm áp đảo khi dẫn trước 4-0 ngay trong hiệp một nhờ lối chơi tấn công bùng nổ. Tuy nhiên, Pháp vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ và ghi liền 4 bàn để thu hẹp cách biệt xuống 4-5 ở phút 90+6.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu. Jude Bellingham tỏa sáng đúng lúc với bàn thắng ở phút 90+8, ấn định chiến thắng 6-4 cho ĐT Anh.

Jude Bellingham ghi bàn ấn định chiến thắng 6-4 cho ĐT Anh. (Ảnh: Reuters)

Pha lập công này không chỉ giúp Tam sư giành huy chương đồng mà còn đưa Bellingham đi vào lịch sử. Tiền vệ của Real Madrid nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên con số 7, lập kỷ lục mới của bóng đá Anh.

Thành tích này giúp Bellingham vượt qua hàng loạt huyền thoại như Gary Lineker, Alan Shearer, Wayne Rooney và Harry Kane. Trước đó, kỷ lục cũ chỉ dừng lại ở mốc 6 bàn trong một kỳ World Cup hoặc EURO.

Đáng chú ý, Jude Bellingham không đá chính ở trận đấu với Pháp mà chỉ vào sân từ phút 79 thay Eberechi Eze. Dù vậy, ngôi sao 23 tuổi vẫn kịp ghi dấu ấn với bàn thắng quyết định ở thời điểm quan trọng nhất.

Jude Bellingham có một mùa World Cup thi đấu đáng nhớ trong màu áo ĐT Anh. (Ảnh: Reuters)

Không chỉ ghi 7 bàn, Bellingham còn đóng góp thêm 1 kiến tạo cho ĐT Anh tại World Cup 2026. Theo thống kê, Bellingham là tiền vệ đầu tiên trong lịch sử ghi được 7 bàn trong một kỳ World Cup.

Nhận định trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha vs Argentina