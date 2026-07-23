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Kết quả bốc thăm bóng đá ASIAD 2026: U23 Việt Nam dễ thở, ĐT nữ Việt Nam gặp khó

Thứ Năm, 13:00, 23/07/2026
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VOV.VN - Kết quả bốc thăm môn bóng đá ASIAD 2026: U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu được đánh giá dễ thở, trong khi ĐT nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu căng như dây đàn.

Lễ bốc thăm môn bóng đá ASIAD 2026 đã diễn ra trưa 23/7 tại Nagoya, Nhật Bản. Kết quả phân bảng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khu vực.

Ở nội dung bóng đá nam, U23 Việt Nam rơi vào bảng C cùng U23 Kuwait, U23 Philippines và U23 Uzbekistan. Đây được đánh giá là bảng đấu tương đối dễ chịu với U23 Việt Nam.

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U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu được nhận định "dễ thở" ở môn bóng đá nam ASIAD 2026. (Ảnh: Hoài Thương)

Trong số các đối thủ, U23 Uzbekistan được xem là thử thách lớn nhất. Đại diện Trung Á từng đánh bại U23 Việt Nam ở chung kết U23 châu Á 2018.

Dù vậy, các đối thủ còn lại không quá vượt trội về đẳng cấp. Điều này mở ra cơ hội lớn để U23 Việt Nam hướng tới tấm vé đi tiếp.

Bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam ASIAD 2026

Bảng A: U23 Hong Kong (Trung Quốc), U23 Kyrgyzstan, U23 Thái Lan, U23 Nhật Bản

Bảng B: U23 Triều Tiên, U23 Iran, U23 UAE, U23 Trung Quốc

Bảng C: U23 Kuwait, U23 Philippines, U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam

Bảng D: U23 Qatar, U23 Saudi Arabia, U23 Hàn Quốc

Ở nội dung nữ, tình thế lại hoàn toàn khác với ĐT nữ Việt Nam. ĐT nữ Việt Nam vào bảng E cùng Nhật Bản, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa.

Nhật Bản là chủ nhà đồng thời thuộc nhóm hạt giống số một. Đây được xem là ứng viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng.

Trong khi đó, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa đều là những đối thủ giàu kinh nghiệm. Vì vậy, bảng đấu này được nhận định rất khó khăn với ĐT nữ Việt Nam.

Bốc thăm chia bảng môn bóng đá nữ ASIAD 2026

Bảng E: Việt Nam, Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa, Nhật Bản

Bảng F: Bangladesh, Myanmar, Triều Tiên, Hàn Quốc

Bảng G: Hong Kong (Trung Quốc), Uzbekistan, Philippines, Trung Quốc

ASIAD 2026 sẽ diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10. Môn bóng đá nam khởi tranh từ 15/9, còn bóng đá nữ bắt đầu từ 14/9.

Quách Khiêm/VOV.VN
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