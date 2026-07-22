Bốc thăm bóng đá ASIAD 2026: U23 Việt Nam đón tin vui

Đội tuyển U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 trước lễ bốc thăm môn bóng đá nam ASIAD 2026, trong khi đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở nhóm hạt giống số 3. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra ngày 23/7, mở màn cho hành trình của bóng đá Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20.

Theo Ban tổ chức, nội dung bóng đá nam có 15 đội tuyển, chia thành 4 bảng đấu gồm ba bảng 4 đội và một bảng 3 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết.

Phân nhóm bốc thăm bóng đá ASIAD 2026.

Dựa trên thành tích tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng chủ nhà Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Điều này giúp U23 Việt Nam tránh phải đối đầu ba đối thủ mạnh kể trên ngay từ vòng bảng, qua đó gia tăng cơ hội giành kết quả bốc thăm thuận lợi.

Ở nội dung bóng đá nữ, 12 đội được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội. Sáu đội xếp nhất, nhì bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Đội tuyển nữ Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3 cùng Uzbekistan và Bangladesh, dựa trên thành tích tại VCK Asian Cup nữ 2026.

Theo quy định, chủ nhà Nhật Bản được mặc định ở vị trí đầu bảng A của môn bóng đá nam và đầu bảng E của môn bóng đá nữ. Các đội còn lại sẽ được xác định thông qua lễ bốc thăm.

ASIAD 2026 diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10. Đáng chú ý, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn, đồng thời là Ủy viên Ban Thường vụ AFC và Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC, được Liên đoàn Bóng đá châu Á giao đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam tại ASIAD 2026. Đây được xem là một dấu ấn của bóng đá Việt Nam trên phương diện quản lý và tổ chức ở đấu trường châu lục.