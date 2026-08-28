Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 28/8: ĐT Việt Nam dừng bước trước ĐT Trung Quốc
VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 28/8: ĐT Việt Nam dừng bước ở tứ kết giải vô địch châu Á 2026 sau trận thua 0-3 trước ĐT Trung Quốc. Dù không thắng được set nào nhưng đây là trận đấu thầy trò HLV Tuấn Kiệt đã chơi tốt.
Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 28/8: ĐT Việt Nam dừng bước ở tứ kết giải vô địch châu Á 2026 sau trận thua 0-3 trước ĐT Trung Quốc. Dù không thắng được set nào nhưng đây là trận đấu thầy trò HLV Tuấn Kiệt đã chơi tốt.
Điểm sáng lớn nhất trận đấu đến ở set 2 khi Thanh Thúy và các đồng đội đã chơi ngang ngửa và lên được điểm số 22. Sau hơn 1 giờ thi đấu, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thua chung cuộc 0-3 (15-25, 22-25 và 13-25).
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 28/8: ĐT Việt Nam gặp khó
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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 27/8
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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 26/8
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 26/8, giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 bước vào ngày thi đấu cuối cùng của vòng bảng. Sau những trận đấu này, BTC giải sẽ xác định được đầy đủ 8 đội vượt qua vòng bảng.
Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 25/8: ĐT Việt Nam thua Nhật Bản 0-3
VOV.VN - Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 25/8: ĐT Việt Nam thua Nhật Bản 0-3 nhưng vẫn còn nguyên cơ hội giành vé vào tứ kết giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 đang diễn ra tại Thiên Tân (Trung Quốc).
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 25/8: ĐT Việt Nam gặp Nhật Bản
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 25/8, ĐT Việt Nam gặp Nhật Bản trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026. Sau lượt trận này, các đội giành vé vào tứ kết sẽ được xác định.
Hôm nay 28/8, giải bóng chuyền nữ châu Á 2026 tiếp diễn với 2 trận đấu tứ kết. Ở trận đấu diễn ra lúc 14h, Indonesia sẽ gặp Iran.
Đây là màn so tài giữa 2 đội đã tạo được dấu ấn rất lớn ở vòng đấu bảng. Chiến thắng sẽ giúp một trong hai đội tạo nên lịch sử với thành tích lần đầu tiên giành quyền vào thi đấu ở vòng bán kết của một giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á.
Trong khi đó, ở trận tứ kết cuối cùng diễn ra lúc 18h30, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có màn so tài với đội chủ nhà Trung Quốc. Đây sẽ là trận đấu được đánh giá rất khó khăn với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khi Trung Quốc không chỉ là đội chủ nhà mà còn là đội tuyển đang sở hữu chất lượng chuyên môn tốt nhất châu lục thời điểm hiện tại.
Giải bóng chuyền nữ châu Á 2026 có tổng cộng 12 đội tranh tài, được chia thành 3 bảng. Các đội đánh vòng tròn một lượt để chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào thi đấu tứ kết.
Theo điều lệ, 3 đội dẫn đấu giải sẽ giành quyền dự World Cup bóng chuyền nữ 2027. Đội vô địch sẽ có vé dự Olympic Los Angeles 2028.
Tính đến lúc này đã xác định được 3 đội vào bán kết là Nhật Bản, Thái Lan và Iran. Đội cuối cùng sẽ là những người thắng trong trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Trung Quốc.
Set 1: 0-1: Ngay ở pha bóng đầu tiên, Wu Mengjie đã ghi điểm cho đội chủ nhà.
Set 1: 1-2: Sau khi Thanh Thúy gỡ hòa, đội chủ nhà ngay lập tức ghi điểm với cú đánh bạt chắn.
Set 1: 2-2: Thanh Thúy bỏ nhỏ khiến toàn bộ hàng sau của Trung Quốc bất ngờ.
Set 1: 3-3: Sau khi Như Anh ghi điểm, đội chủ nhà cũng ngay lập tức đáp trả.
Set 1: 4-5: Bích Thủy ghi điểm cho ĐT Việt Nam sau một pha đánh nhanh.
Set 1: 5-6: ĐT Việt Nam ghi điểm với pha đập bóng của Ánh Thảo.
Set 1: 6-7: Thanh Thúy ghi điểm từ hàng sau, ĐT Việt Nam vẫn đang chơi tự tin.
Set 1: 7-8: Quỳnh Hương có được điểm số đầu tiên trong trận.
Set 1: 8-10: Thêm một điểm nữa cho ĐT Việt Nam được ghi bởi Quỳnh Hương.
Set 1: 8-12: Cầu thủ Trung Quốc phát bóng khiến VĐV Việt Nam không thể bắt bước một.
Set 1: 9-12: Cầu thủ Việt Nam chỉ nỗ lực đưa bóng sang phần sân chủ nhà nhưng các cầu thủ Trung Quốc giật mình và không bắt được bước một.
Set 1: 9-14: Pha bóng hấp dẫn nhất từ đầu trận kết thúc với pha ghi điểm cho ĐT Trung Quốc của Wu Mengjie.
Set 1: 9-17: Thanh Thúy đánh bóng không qua được tay chắn của ĐT Trung Quốc.
Set 1: 9-19: Chen Houyu di chuyển chiến thuật và dứt điểm chính xác, ghi điểm cho ĐT Trung Quốc.
Set 1: 10-19: Ánh Thảo chắn bóng thành công, cắt chuỗi lên điểm của đội chủ nhà.
Set 1: 11-20: Bích Thủy ghi điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 1: 12-22: Wu Mengjie dứt điểm không qua lưới, điểm cho Việt Nam.
Set 1: 13-23: Wu Mengjie đập bóng trong tư thế với và bị Như Anh chắn, ghi điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 1: 14-23: Quỳnh Hương đập bóng chính xác khiến cầu thủ Trung Quốc không thể đỡ bóng.
Set 1: 15-24: Wu Mengjie phát bóng không qua lưới.
Set 1: 15-25: Wu Mengjie đập bóng rất mạnh, kết thúc set 1 với chiến thắng cho đội chủ nhà.
Set 2: 0-1: Wang Yuanyuan ghi điểm đầu tiên trong set 2 cho Trung Quốc.
Set 2: 1-3: Thanh Thúy đập bóng không qua được tay chắn đội chủ nhà.
Set 2: 2-3: Như Anh rút ngắn tỷ số. Cả 2 điểm của ĐT Việt Nam từ đầu set 2 đều thuộc về phụ công này.
Set 2: 3-4: Lần này Thanh Thúy đã ghi điểm với cú đánh lọt chắn.
Set 2: 4-5: Gong Xiangyu phát bóng hỏng.
Set 2: 5-8: Nỗ lực đẩy bóng của Kim Thoa sang phần sân đối thủ đã đưa bóng đi ra ngoài.
Set 2: 5-10: 2 tình huống hỏng bước một liên tiếp của ĐT Việt Nam.
Set 2: 7-11: Lại là Như Anh cắt được chuỗi lên điểm cho ĐT Việt Nam. Sau đó là pha chắn bóng thành công của Quỳnh Hương.
Set 2: 8-12: Zhuang Yushan phát bóng ra ngoài, điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 2: 9-13: Ánh Thảo đập tay chắn Trung Quốc đưa bóng đi ra ngoài.
Set 2: 11-14: Bích Thủy đập bóng uy lực khiến cầu thủ chủ nhà phòng ngự không thành công.
Set 2: 12-15: Thanh Thúy đánh bóng ở vị trí hơi ngửa nhưng vẫn ghi điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 2: 13-16: Cầu thủ Trung Quốc đánh xuyên chắn, cắt chuỗi lên điểm của ĐT Việt Nam.
Set 2: 14-17: Quỳnh Hương đập bóng chạm tay chắn chủ nhà ra ngoài.
Set 2: 16-17: Quỳnh Hương đập bóng thẳng người cầu thủ Trung Quốc. HLV đội chủ nhà đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý.
Set 2: 17-18: Lại là Quỳnh Hương ghi điểm với cú đập bóng chéo sân.
Set 2: 17-20: Zhuang Yushan đập bóng khiến cầu thủ Việt Nam không thể cản phá.
Set 2: 18-20: Như Anh tận dụng cơ hội để ghi điểm trên lưới.
Set 2: 20-21: Quỳnh Hương ghi điểm với cú đánh hàng sau chính xác.
Set 2: 21-21: Bích Thủy ghi điểm với cú đánh ở vị trí số ba.
Set 2: 21-23: Quỳnh Hương đỡ bước một hỏng và điểm cho đội chủ nhà.
Set 2: 22-25: Điểm quyết định cho Trung Quốc ở set 2 với cú chắn bóng chính xác.
Set 3: 0-1: Wu Mengjie ghi điểm đầu tiên trong set 3 cho đội chủ nhà.
Set 3: 2-3: Như Anh dứt điểm chạm tay chắn đội chủ nhà rơi xuống sàn.
Set 3: 2-6: Wu Mengjie dứt điểm hàng sau mang về điểm số tiếp theo cho ĐT Trung Quốc.
Set 3: 4-6: Ánh Thảo chắn bóng thành công, ghi điểm cho ĐT Việt Nam.
Set 2: 5-7: Điểm cho ĐT Việt Nam sau tình huống đội chủ nhà mắc lỗi khi tranh chấp trên lưới.
Set 3: 5-10: Thanh Thúy đập bóng hàng sau nhưng bóng đi ra ngoài.
Set 3: 6-12: Bích Thủy cắt được chuỗi lên điểm của đội chủ nhà.
Set 3: 6-14: Wu Mengjie bỏ nhỏ ghi điểm cho đội chủ nhà.
Set 3: 6-16: Wu Mengjie tiếp tục là người ghi điểm. ĐT Việt Nam chưa thể ngăn cản chủ công 24 tuổi này.
Set 3: 7-18: Quỳnh Hương cắt được chuỗi lên điểm của Wu Mengjie
Set 3: 9-19: Bóng đập tay chắn cầu thủ Trung Quốc đi ra ngoài.
Set 3: 10-20: Thanh Thúy ghi điểm với pha thả bóng tinh tế.
Set 3: 11-22: Ánh Thảo ghi điểm với pha đánh bóng bạt chắn.
Set 3: 12-23: Bích Thủy ghi điểm với tình huống dứt điểm trên lưới.
Set 3: 13-24: Bích Thủy đánh bóng trúng người cầu thủ Trung Quốc.
Set 3: 13-25: Tang Xin ghi điểm quyết định trận đấu. Chủ nhà Trung Quốc thắng 3-0.
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 28/8: ĐT Việt Nam gặp khó
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng chuyền nữ hôm nay 28/8: ĐT Việt Nam gặp khó khi phải so tài với ĐT Trung Quốc tại vòng tứ kết.