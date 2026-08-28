Kết quả bóng chuyền nữ hôm nay 28/8: ĐT Việt Nam dừng bước trước ĐT Trung Quốc

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Hôm nay 28/8, giải bóng chuyền nữ châu Á 2026 tiếp diễn với 2 trận đấu tứ kết. Ở trận đấu diễn ra lúc 14h, Indonesia sẽ gặp Iran.

Ảnh: FIVB.

Đây là màn so tài giữa 2 đội đã tạo được dấu ấn rất lớn ở vòng đấu bảng. Chiến thắng sẽ giúp một trong hai đội tạo nên lịch sử với thành tích lần đầu tiên giành quyền vào thi đấu ở vòng bán kết của một giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á.

Trong khi đó, ở trận tứ kết cuối cùng diễn ra lúc 18h30, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có màn so tài với đội chủ nhà Trung Quốc. Đây sẽ là trận đấu được đánh giá rất khó khăn với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khi Trung Quốc không chỉ là đội chủ nhà mà còn là đội tuyển đang sở hữu chất lượng chuyên môn tốt nhất châu lục thời điểm hiện tại.

Giải bóng chuyền nữ châu Á 2026 có tổng cộng 12 đội tranh tài, được chia thành 3 bảng. Các đội đánh vòng tròn một lượt để chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào thi đấu tứ kết.

Theo điều lệ, 3 đội dẫn đấu giải sẽ giành quyền dự World Cup bóng chuyền nữ 2027. Đội vô địch sẽ có vé dự Olympic Los Angeles 2028.