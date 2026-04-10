Kết quả bóng đá hôm nay 10/4: U15 nữ Việt Nam bị cầm hòa đáng tiếc

Trận đấu diễn ra tại Trung tâm Home of the Matildas (bang Queensland) với thời lượng 60 phút (mỗi hiệp 30 phút), khởi tranh lúc 14h30 giờ địa phương (11h30 giờ Việt Nam).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U15 nữ Việt Nam nhập cuộc tự tin, chủ động kiểm soát thế trận và liên tiếp tạo ra sức ép về phía khung thành đối phương. Phút 20, đại diện Việt Nam cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số. Từ đường chọc khe sắc sảo, Ma Ngọc Ánh bứt tốc dứt điểm chính xác, đưa U15 nữ Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

U15 nữ Việt Nam hòa U15 nữ Queensland Maroon 1-1 trong trận giao hữu thuộc khuôn khổ giải mời tổ chức tại Australia (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, U15 nữ Queensland Maroon nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Phút 23, đội chủ nhà tận dụng pha vây ráp quyết liệt để giành lại bóng và ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Trong quãng thời gian còn lại, U15 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động, tổ chức nhiều đợt tấn công và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Dù vậy, các chân sút chưa thể tận dụng thành công, chấp nhận kết quả hòa 1-1 đầy tiếc nuối.

Theo kế hoạch, trong hai ngày 11/4 và 12/4, U15 nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu các trận tiếp theo tại giải giao hữu này nhằm tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện chuyên môn.