  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Kết quả bóng đá hôm nay 10/4: U15 nữ Việt Nam bị cầm hòa đáng tiếc

Thứ Sáu, 14:23, 10/04/2026
VOV.VN - Chiều 10/4, đội tuyển U15 nữ Việt Nam hòa U15 nữ Queensland Maroon 1-1 trong trận giao hữu thuộc khuôn khổ giải mời tổ chức tại Australia.

Trận đấu diễn ra tại Trung tâm Home of the Matildas (bang Queensland) với thời lượng 60 phút (mỗi hiệp 30 phút), khởi tranh lúc 14h30 giờ địa phương (11h30 giờ Việt Nam).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U15 nữ Việt Nam nhập cuộc tự tin, chủ động kiểm soát thế trận và liên tiếp tạo ra sức ép về phía khung thành đối phương. Phút 20, đại diện Việt Nam cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số. Từ đường chọc khe sắc sảo, Ma Ngọc Ánh bứt tốc dứt điểm chính xác, đưa U15 nữ Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

U15 nữ Việt Nam hòa U15 nữ Queensland Maroon 1-1 trong trận giao hữu thuộc khuôn khổ giải mời tổ chức tại Australia (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, U15 nữ Queensland Maroon nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Phút 23, đội chủ nhà tận dụng pha vây ráp quyết liệt để giành lại bóng và ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Trong quãng thời gian còn lại, U15 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động, tổ chức nhiều đợt tấn công và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Dù vậy, các chân sút chưa thể tận dụng thành công, chấp nhận kết quả hòa 1-1 đầy tiếc nuối.

Theo kế hoạch, trong hai ngày 11/4 và 12/4, U15 nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu các trận tiếp theo tại giải giao hữu này nhằm tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện chuyên môn.

PV/VOV.VN
Kết quả vòng 18 V-League 2025/26: Thể Công Viettel thắng kịch tính Thanh Hóa
Kết quả vòng 18 V-League 2025/26: Thể Công Viettel thắng kịch tính Thanh Hóa

VOV.VN - Thể Công Viettel giành chiến thắng kịch tính 1-0 trước Thanh Hóa trong trận đấu sớm nhất vòng 18 V-League 2025/2026.

ĐT Futsal Việt Nam thua ĐT Futsal Indonesia ở bán kết giải Futsal Đông Nam Á 2026
ĐT Futsal Việt Nam thua ĐT Futsal Indonesia ở bán kết giải Futsal Đông Nam Á 2026

VOV.VN - ĐT Futsal Việt Nam thua ĐT Futsal Indonesia ở bán kết giải Futsal Đông Nam Á 2026 với tỷ số 2-3 và không thể giành quyền vào chơi trận chung kết như mục tiêu đề ra.

Pickleball Việt Nam ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng PPA thế giới
Pickleball Việt Nam ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng PPA thế giới

VOV.VN - Pickleball Việt Nam ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng PPA Tour khi có 3 tay vợt đang góp mặt trong top 20 đơn nam thế giới là Lý Hoàng Nam, Trương Vinh Hiển và Phúc Huỳnh.

