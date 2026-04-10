Trực tiếp Thể Công Viettel vs Thanh Hóa vòng 18 V-League 2025/2026

Thứ Sáu, 14:00, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trực tiếp Thể Công Viettel vs Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 18 V-League 2025/2026 diễn ra lúc 19h15 hôm nay 10/4 trên sân Hàng Đẫy.

10:38
truc tiep the cong viettel vs thanh hoa vong 18 v-league 2025 2026 hinh anh 2

Trong trận đấu sớm nhất vòng 18 V-League 2025/2026, Thể Công Viettel sẽ tiếp đón Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy. Nếu như đội chủ nhà đang khát thắng để nuôi hy vọng trên đường đua vô địch, thì đội khách rất cần điểm cho cuộc chiến trụ hạng.

Hiện tại, Thể Công Viettel đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League với 35 điểm, kém 9 điểm so với ngôi đầu của CAHN. Thầy trò HLV Velizar Popov vừa sảy chân ở vòng đấu trước khi bị SLNA cầm hòa 1-1. Ngoài ra, đội bóng áo lính từng có những kết quả không tốt khi chạm trán các đội bóng đang trong nhóm đua trụ hạng như thua HAGL, hoà PVF-CAND.

Thể Công Viettel sẽ phải thay đổi thói quen sảy chân trước những đối thủ đang vật lộn ở nhóm cuối bảng nếu muốn gây áp lực lên CAHN ở vòng đấu này. Trong trường hợp đánh bại Thanh Hóa, Thể Công Viettel sẽ tạm thời rút ngắn cách biệt với ngôi đầu bảng xuống còn 6 điểm trước khi CAHN gặp PVF-CAND.

Với cá nhân HLV Velizar Popov, đây cũng là trận đấu rất đặc biệt khi ông sẽ chạm trán đội bóng cũ Thanh Hóa. Nhà cầm quân người Bulgaria sẽ đối mặt với áp lực phải chứng tỏ khả năng “bắt bài” đội bóng cũ, trong bối cảnh Thể Công Viettel đang rất cần chiến thắng.

truc tiep the cong viettel vs thanh hoa vong 18 v-league 2025 2026 hinh anh 3
Thể Công đã giành chiến thắng 1-0 trước Thanh Hóa ở lượt đi V-League 2025/2026. (Ảnh: VPF)

Thành tích đối đầu trong thời gian gần đây đang ủng hộ Thể Công Viettel, khi họ có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại trước Thanh Hóa. Tuy nhiên, 3 chiến thắng của Thể Công Viettel đều diễn ra trên sân khách, trong khi sảy chân ở 2 lần gần nhất tiếp đón đội bóng xứ Thanh.

Phía bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa vừa chấm dứt chuỗi trận thất vọng bằng chiến thắng tưng bừng 4-0 trước CA TP.HCM ở vòng 17 V-League. Qua đó, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp leo lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Đội bóng xứ Thanh hiện có 16 điểm, hơn HAGL 1 điểm và hơn 4 điểm so với hai đội cuối bảng là Đà Nẵng và PVF-CAND.

Với tinh thần đang lên cao, đây sẽ là vũ khí đáng gờm nhất của Thanh Hóa trong chuyến hành quân tới sân Hàng Đẫy. Thực tế, Thanh Hóa đã liên tục chứng tỏ tinh thần chiến đấu tới cùng trong những vòng đấu gần đây.

Tuy nhiên, chất lượng đội hình lại là điểm yếu khiến Thanh Hóa không thể trụ vững ở những thời điểm căng thẳng khi gặp những đối thủ xếp trên như CAHN, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Nam Định để rồi có chuỗi 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, trước khi “phá dớp” bằng việc đánh bại CA TP.HCM 4-0.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Trực tiếp Thể Công Viettel vs Thanh Hóa vòng 18 V-League 2025/2026

Bảo Long/VOV.VN
Tag: Thể Công Viettel Thanh Hóa V-League
Tin liên quan

Nhiều cầu thủ V-League gặp sự cố bất ngờ
Nhiều cầu thủ V-League gặp sự cố bất ngờ

VOV.VN - Nhiều cầu thủ V-League gặp sự cố bất ngờ trong quá trình di chuyển khi thi đấu.

Nhiều cầu thủ V-League gặp sự cố bất ngờ

Nhiều cầu thủ V-League gặp sự cố bất ngờ

VOV.VN - Nhiều cầu thủ V-League gặp sự cố bất ngờ trong quá trình di chuyển khi thi đấu.

Hàng loạt tuyển thủ Việt Nam nếm "trái đắng" khi trở lại V-League
Hàng loạt tuyển thủ Việt Nam nếm "trái đắng" khi trở lại V-League

VOV.VN - Hàng loạt tuyển thủ Việt Nam như Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Quang Hải hay Trần Trung Kiên có trải nghiệm không như ý khi trở lại đấu trường V-League.

Hàng loạt tuyển thủ Việt Nam nếm "trái đắng" khi trở lại V-League

Hàng loạt tuyển thủ Việt Nam nếm "trái đắng" khi trở lại V-League

VOV.VN - Hàng loạt tuyển thủ Việt Nam như Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Quang Hải hay Trần Trung Kiên có trải nghiệm không như ý khi trở lại đấu trường V-League.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel gặp khó trong cuộc đua vô địch
Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel gặp khó trong cuộc đua vô địch

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất nhận được sự chú ý khi Thể Công Viettel đang gặp khó trong cuộc đua vô địch với CAHN.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel gặp khó trong cuộc đua vô địch

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Thể Công Viettel gặp khó trong cuộc đua vô địch

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất nhận được sự chú ý khi Thể Công Viettel đang gặp khó trong cuộc đua vô địch với CAHN.

