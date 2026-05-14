Kết quả bóng đá hôm nay 14/5: Man City thắng đậm Crystal Palace

Sáng nay (14/5), Man City đối đầu với Crystal Palace trong trận đấu bù vòng 31 Ngoại hạng Anh 2025/2026. Mục tiêu của Man City là giành chiến thắng để tiếp tục gây áp lực lên Arsenal trong cuộc đua vô địch.

Ở trận đấu này, đội khách Crystal Palace nhập cuộc khá tự tin với những pha phản công tốc độ của Johnson và Mateta, nhưng lại không thể tận dụng các cơ hội tạo ra trong hiệp một. Pino, Ait-Nouri hay Mitchell đều có thời cơ uy hiếp khung thành nhưng Donnarumma cùng hàng thủ Man City đã chơi tập trung.

Bước ngoặt đến ở phút 32 khi Semenyo mở tỷ số cho Man City sau pha xử lý tinh tế của Foden trước vòng cấm. Chỉ ít phút sau, chính Foden tiếp tục tỏa sáng với đường kiến tạo thuận lợi để Marmoush nhân đôi cách biệt ở phút 40.

Tiền vệ người Anh chơi cực kỳ nổi bật với khả năng sáng tạo, liên tục tạo ra cơ hội cho các đồng đội. Henderson bên phía Crystal Palace đã có nhiều pha cứu thua đáng chú ý, trong đó nổi bật là tình huống cản phá cú đánh đầu hiểm hóc của Gvardiol cuối hiệp một.

Sang hiệp hai, Man City vẫn duy trì sức ép và kiểm soát bóng vượt trội. Crystal Palace nỗ lực phản công với các tình huống của Sarr, Johnson hay Larsen nhưng đều thiếu sự chính xác ở khâu dứt điểm. Trong khi đó, đội chủ nhà tiếp tục thể hiện sự sắc bén. Phút 84, Savinho ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 sau đường chọc khe thuận lợi của Cherki.

Chiến thằng này giúp Man City có 77 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026, kém Arsenal 2 điểm. Nếu muốn giành chức vô địch, Man City phải thắng 2 trận đấu còn lại, đồng thời chờ Arsenal đánh rơi điểm số.