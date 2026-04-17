Kết quả bóng đá hôm nay 17/4: Ngoại hạng Anh khẳng định vị thế ở Cúp châu Âu

Thứ Sáu, 05:19, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 17/4, các CLB ở Ngoại hạng Anh thu về những kết quả thuận lợi để giành vé vào bán kết Cúp C2 và Cúp C3 châu Âu.

Nếu như các CLB tại Ngoại hạng Anh thi đấu không thật sự quá thành công và chỉ có duy nhất Arsenal vào đến bán kết Cúp C1 châu Âu thì điều tương tự không xảy ra ở Cúp C2 và Cúp C3 châu Âu (Europa League và Conference League). Tất cả các đại diện nước Anh tham dự Cúp C2 và Cúp C3 châu Âu đều đã giành quyền vào bán kết sau khi kết thúc các trận tứ kết lượt về diễn ra rạng sáng 17/4. 

Aston Villa ăn mừng chiến thắng. (Ảnh: Reuters). 

Tại Cúp C2 châu Âu, Aston Villa có thắng lợi giòn giã 4-0 trước Bologna (Italia) khi được thi đấu trên sân nhà Villa Park. Watkins, Buendia, Rogers và Konsa là tác giả của các bàn thắng giúp đại diện nước Anh vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 7-1 sau hai lượt trận. 

Nottingham Forest đánh bại Porto 1-0 trong trận lượt về tứ kết để tiến vào bán kết với tổng tỷ số 2-1. Gibbs-White là tác giả bàn thắng duy nhất ở trận này. 

Đáng chú ý, Nottingham Forest sẽ gặp Aston Villa ở bán kết nên chắc chắn sẽ có một đại diện nước Anh vào chơi trận chung kết Cúp C2 châu Âu năm nay. 

Hai CLB còn lại vào bán kết Cúp C2 châu Âu là Braga (Bồ Đào Nha) và SC Freiburg (Đức). Braga thắng Real Betis 4-2 trong trận lượt về (tổng tỷ số 5-3) trong khi Freiburg thắng Celta Vigo 3-1 (tổng tỷ số 6-1). 

Crystal Palace vào bán kết Cúp C3 châu Âu. (Ảnh: Reuters). 

Tại Cúp C3 châu Âu, Crystal Palace (Anh) để thua Fiorentina 1-2 trong trận lượt về với bàn thắng duy nhất được ghi bởi Sarr. Tuy nhiên, trận thắng 3-0 từ lượt đi là đủ để đại diện thành London vào bán kết với tổng tỷ số là 4-2. 

Đối thủ của Crystal Palace tại bán kết sẽ là Shakhtar Donetsk. Đại diện Ukraine vượt qua AZ (Hà Lan) bằng tổng tỷ số 5-2 sau khi trận tứ kết lượt về kết thúc với tỷ số 2-2. 

Cặp bán kết còn lại của Cúp C3 châu Âu 2025/2026 sẽ diễn ra giữa Strasbourg (Pháp) và Rayo Vallecano (Tây Ban Nha).

Strasbourg thắng đậm Mainz (Đức) 4-0 ở trận lượt về để giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Trong khi đó, Rayo Vallecano thua AEK Athens (Hy Lạp) 1-3 ở lượt về nhưng vẫn có vé vào bán kết sau khi đã thắng 3-0 trong trận lượt đi. 

PV/VOV.VN
Lịch thi đấu vòng 33 Ngoại hạng Anh: Rực lửa Super Sunday giữa Man City vs Arsenal

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025/2026, tâm điểm Super Sunday giữa Man City vs Arsenal và đại chiến Chelsea vs MU.

MU "thủng" hàng phòng ngự ở trận đại chiến Chelsea tại vòng 33 Ngoại hạng Anh

VOV.VN - MU thiếu vắng hàng loạt trụ cột nơi hành phòng ngự ở trận đấu với Chelsea tại vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: MU lỡ cơ hội vàng

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất tính đến sáng 14/4: MU lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi sau khi bất ngờ phải nhận thất bại 1-2 trước Leeds United.

