中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

MU "thủng" hàng phòng ngự ở trận đại chiến Chelsea tại vòng 33 Ngoại hạng Anh

Thứ Năm, 14:00, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - MU thiếu vắng hàng loạt trụ cột nơi hành phòng ngự ở trận đấu với Chelsea tại vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

MU đối mặt với bài toán nan giải nơi hàng thủ trước chuyến làm khách trên sân của Chelsea tại vòng 33 Ngoại hạng Anh. Trung vệ Harry Maguire sẽ tiếp tục vắng mặt do án treo giò bổ sung sau hành vi không đúng mực với trọng tài.

Cụ thể, tuyển thủ Anh bị Liên đoàn bóng đá Anh xử phạt thêm một trận vì có lời lẽ xúc phạm trọng tài thứ tư Matt Donohue sau khi nhận thẻ đỏ ở trận gặp Bournemouth. Ngoài án treo giò, Maguire còn bị phạt 30.000 Bảng.

Trung vệ Harry Maguire vắng mặt ở trận đấu với Chelsea do án treo giò bổ sung. (Ảnh: Reuters)

Không chỉ thiếu vắng Maguire, MU còn mất thêm Lisandro Martinez sau chiếc thẻ đỏ vì hành vi kéo tóc Dominic Calvert-Lewin ở trận thua Leeds United. Điều này khiến hàng thủ của Quỷ đỏ rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng khi Matthijs de Ligt vẫn chưa bình phục chấn thương.

Hiện tại, HLV Michael Carrick chỉ còn hai trung vệ thuần là Leny Yoro và Ayden Heaven, nhưng cả hai đều thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Màn trình diễn thiếu chắc chắn của Yoro ở trận thua Leeds càng khiến nỗi lo nơi hàng phòng ngự thêm lớn.

Trong bối cảnh đó, Luke Shaw có thể được kéo vào đá trung vệ như một giải pháp tình thế. Tuy nhiên, vấn đề thể lực và khả năng tranh chấp trước các tiền đạo giàu tốc độ của Chelsea khiến phương án này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

HLV Carrick cũng có thể cân nhắc kéo Casemiro xuống hàng thủ, nhưng điều này sẽ làm suy yếu tuyến giữa vốn đang thiếu nhân sự khi Kobbie Mainoo chưa chắc kịp trở lại. Một lựa chọn mạo hiểm khác là trao cơ hội cho tài năng trẻ Godwill Kukonki.

Theo lịch, trận đấu giữa Chelsea vs MU tại vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra vào lúc 02h00 rạng sáng 19/4 trên sân vận động Stamford Bridge.

Quách Khiêm/VOV.VN
Tag: Harry Maguire MU Ngoại hạng Anh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: MU lỡ cơ hội vàng
Kết quả bóng đá hôm nay 14/4: MU "phơi áo" cay đắng ngay tại Old Trafford
Sao MU được vinh danh trước khi Ngoại hạng Anh trở lại
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế