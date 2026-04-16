MU "thủng" hàng phòng ngự ở trận đại chiến Chelsea tại vòng 33 Ngoại hạng Anh

MU đối mặt với bài toán nan giải nơi hàng thủ trước chuyến làm khách trên sân của Chelsea tại vòng 33 Ngoại hạng Anh. Trung vệ Harry Maguire sẽ tiếp tục vắng mặt do án treo giò bổ sung sau hành vi không đúng mực với trọng tài.

Cụ thể, tuyển thủ Anh bị Liên đoàn bóng đá Anh xử phạt thêm một trận vì có lời lẽ xúc phạm trọng tài thứ tư Matt Donohue sau khi nhận thẻ đỏ ở trận gặp Bournemouth. Ngoài án treo giò, Maguire còn bị phạt 30.000 Bảng.

Trung vệ Harry Maguire vắng mặt ở trận đấu với Chelsea do án treo giò bổ sung.

Không chỉ thiếu vắng Maguire, MU còn mất thêm Lisandro Martinez sau chiếc thẻ đỏ vì hành vi kéo tóc Dominic Calvert-Lewin ở trận thua Leeds United. Điều này khiến hàng thủ của Quỷ đỏ rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng khi Matthijs de Ligt vẫn chưa bình phục chấn thương.

Hiện tại, HLV Michael Carrick chỉ còn hai trung vệ thuần là Leny Yoro và Ayden Heaven, nhưng cả hai đều thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Màn trình diễn thiếu chắc chắn của Yoro ở trận thua Leeds càng khiến nỗi lo nơi hàng phòng ngự thêm lớn.

Trong bối cảnh đó, Luke Shaw có thể được kéo vào đá trung vệ như một giải pháp tình thế. Tuy nhiên, vấn đề thể lực và khả năng tranh chấp trước các tiền đạo giàu tốc độ của Chelsea khiến phương án này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

HLV Carrick cũng có thể cân nhắc kéo Casemiro xuống hàng thủ, nhưng điều này sẽ làm suy yếu tuyến giữa vốn đang thiếu nhân sự khi Kobbie Mainoo chưa chắc kịp trở lại. Một lựa chọn mạo hiểm khác là trao cơ hội cho tài năng trẻ Godwill Kukonki.

Theo lịch, trận đấu giữa Chelsea vs MU tại vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra vào lúc 02h00 rạng sáng 19/4 trên sân vận động Stamford Bridge.

