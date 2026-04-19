Kết quả bóng đá hôm nay 19/4: Liverpool đánh bại Everton theo kịch bản khó tin

Chủ Nhật, 22:08, 19/04/2026
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 19/4: Liverpool đánh bại Everton theo kịch bản khó tin nhờ bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Van Dijk.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Trận đấu Everton gặp Liverpool ở vòng 33 Ngoại hạng Anh 2025/2026 được chú ý không phải chỉ vì đây là trận derby Merseyside mà còn vì màn so tài này có ý nghĩa quan trọng trong việc cạnh tranh suất dự Cúp châu Âu mùa sau. 

Được thi đấu trên sân nhà, Everton mạnh dạn đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu. Nửa xanh thành Liverpool đã có tình huống ăn mừng hụt ở phút 28 khi O'Brien băng lên từ cánh phải trước khi tạt vào, Ndiaye có mặt đúng lúc và sút tung lưới Liverpool. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị của O'Brien. 

Chơi lép vế nhưng Liverpool lại bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Phút 29, các hậu vệ Everton chuyền bóng qua lại rất mạo hiểm ngay phần sân nhà. Kết quả, họ bị Liverpool pressing và cướp bóng. Gakpo thực hiện đường chuyền chuẩn xác cho Salah băng vào vòng cấm địa dứt điểm tung lưới Everton, mở tỷ số trận đấu.

Bị dẫn bàn, Everton không nao núng mà tích cực dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Sau nhiều nỗ lực, đội bóng chủ nhà đã có được điều họ mong muốn là bàn gỡ 1-1 ở phút 54. Từ pha tấn công bên cánh trái, Dewsbury Hall căng ngang cho Beto băng vào đệm bóng tung lưới Liverpool.

Sau đó, trận đấu diễn ra với tốc độ rất cao và nhiều pha va chạm quyết liệt, đúng với tính chất của trận derby Merseyside. Không có nhiều cơ hội ghi bàn được tạo ra ở những phút cuối. 

Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa thì đúng vào phút bù giờ thứ 11, Szoboszlai đá phạt góc như đặt để Van Dijk đánh đầu tung lưới Everton, ấn định chiến thắng 2-1 cho Liverpool. 

Với két quả này, Liverpool có 55 điểm, tiếp tục giữ vững vị trí thứ 5 trong khi Everton vẫn chỉ có 47 điểm và xếp thứ 10. 

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 20/4: Man City thắng kịch tính Arsenal
Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 20/4: Man City thắng kịch tính Arsenal

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 20/4: Man City thắng kịch tính Arsenal với tỷ số 2-1 và áp sát chính đối thủ trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 20/4: Man City thắng kịch tính Arsenal

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 20/4: Man City thắng kịch tính Arsenal

VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 20/4: Man City thắng kịch tính Arsenal với tỷ số 2-1 và áp sát chính đối thủ trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

U17 Việt Nam hòa Indonesia, vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026
U17 Việt Nam hòa Indonesia, vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026

VOV.VN - U17 Việt Nam hòa Indonesia 0-0. qua đó giành vé vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026.

U17 Việt Nam hòa Indonesia, vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026

U17 Việt Nam hòa Indonesia, vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026

VOV.VN - U17 Việt Nam hòa Indonesia 0-0. qua đó giành vé vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026.

Kết quả bóng đá vòng 19 V-League tối 19-4: Thể Công Viettel thắng nhọc HAGL
Kết quả bóng đá vòng 19 V-League tối 19-4: Thể Công Viettel thắng nhọc HAGL

VOV.VN - Kết quả bóng đá vòng 19 V-League tối 19-4: Thể Công Viettel thắng nhọc HAGL trên sân nhà Hàng Đẫy nhờ pha lập công duy nhất của Wesley Nata ở phút 73.

Kết quả bóng đá vòng 19 V-League tối 19-4: Thể Công Viettel thắng nhọc HAGL

Kết quả bóng đá vòng 19 V-League tối 19-4: Thể Công Viettel thắng nhọc HAGL

VOV.VN - Kết quả bóng đá vòng 19 V-League tối 19-4: Thể Công Viettel thắng nhọc HAGL trên sân nhà Hàng Đẫy nhờ pha lập công duy nhất của Wesley Nata ở phút 73.

