Kết quả bóng đá vòng 19 V-League tối 19-4: Thể Công Viettel thắng nhọc HAGL
VOV.VN - Kết quả bóng đá vòng 19 V-League tối 19-4: Thể Công Viettel thắng nhọc HAGL trên sân nhà Hàng Đẫy nhờ pha lập công duy nhất của Wesley Nata ở phút 73.
Bước vào trận đấu muộn nhất vòng 19 V-League 2025/2026 trên sân Hàng Đẫy, Thể Công Viettel tràn lên ép sân trước HAGL ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Võ Hoài Thương.
Phút thứ 6, Thể Công Viettel đã bị VAR từ chối một quả penalty khi Thanh Nhân để bóng chạm tay trong vòng cấm. Theo các trọng tài VAR, bóng đã đi hết đường biên ngang trước khi cuộn vào vòng cấm và chạm tay của cầu thủ HAGL.
Không lâu sau đó, Hữu Thắng khiến khung thành HAGL rung chuyển với cú volley chân trái một chạm đưa bóng dội xà ngang khung thành thủ môn Trung Kiên. Cầu thủ vào sân thế chỗ Hữu Thắng là Xuân Tiến cũng có hai lần dứt điểm chân phải hiểm hóc nhưng đều không thể khai thông thế bế tắc cho Thể Công Viettel.
Bước sang hiệp hai, Thể Công Viettel tiếp tục là đội lấn lướt hơn khi lần lượt Kyle Colonna và Văn Tú đều có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm suýt thành bàn. Lucao trong ngày thi đấu khá mờ nhạt cũng có cơ hội khi thoải mái khống chế bóng và dứt điểm một chạm trong vòng cấm nhưng thủ môn Trung Kiên đã ôm gọn bóng cứu thua cho HAGL.
Tưởng chừng Thể Công Viettel bất lực trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Trung Kiên thì phút 73 thế quân bình đã bị phá vỡ từ một tình huống cố định. Đinh Xuân Tiến treo bóng từ chấm đá phạt trực tiếp để Wesley Nata đánh đầu ngược hiểm hóc, tung lưới HAGL.
Trong những phút còn lại, các cầu thủ HAGL dồn lên tìm kiếm bàn gỡ nhưng lực bất tòng tâm. Thậm chí nếu may mắn hơn, Khuất Văn Khang hay Pedro đều đã có thể gia tăng cách biệt cho Thể Công Viettel trong các tình huống đối mặt với thủ môn Trung Kiên ở các pha phản công.
Chung cuộc, Thể Công Viettel thắng nhọc nhằn HAGL với tỷ số 1-0 trên sân nhà Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 19 V-League 2025/2026 để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng CAHN.
Kể từ sau thất bại bất ngờ 1-4 trước SLNA hồi đầu tháng 2, Thể Công Viettel giữ được sự ổn định cao về kết quả. Ngoại trừ trận hoà tiếc nuối trước chính đại diện xứ Nghệ ở vòng 17, đội bóng này thắng 5 trong 6 vòng liên tiếp vừa qua ở V-League. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Velizar Popov vững vàng ở vị trí thứ 2 với 38 điểm. Khoảng cách giữa Thể Công Viettel và CLB CAHN tạm thu hẹp xuống còn 7 điểm, trong khi mùa giải vẫn còn 8 trận đấu nữa.
Dù vậy, Thể Công Viettel đang đứng trước chặng đua đầy chông gai. HLV Velizar Popov sẽ không thể điều khiển trực tiếp trong cabin, sau khi nhận án cấm chỉ đạo kéo dài 4 trận từ Ban Kỷ luật VFF, do có phản ứng trên mức cần thiết với tổ trọng tài điều khiển màn so tài giữa họ và Thanh Hoá tại vòng 18 vừa qua. Một gương mặt khác cũng không thể đồng hành với Thể Công Viettel trong cabin là HLV thể lực Wagner Ellwanger vì chịu đủ 3 thẻ vàng từ trước.
Trong khi đó, HAGL chấm dứt chuỗi 4 trận toàn hoà và thua bằng thắng lợi bất ngờ trên sân của Nam Định. Nhờ kết quả tích cực này mà đại diện phố núi tạm thời hơn nhóm “đèn đỏ” từ 5-6 điểm. Đương nhiên, Trung Kiên cùng các đồng đội rất kỳ vọng vào một chiến thắng nữa, nhằm từng bước tiến vào khu vực an toàn.
Thể Công Viettel chưa thể có sự phục vụ của trung vệ Bùi Tiến Dũng. May mắn là phần còn lại của đội hình Thể Công Viettel vẫn đảm bảo. Lucao, Pedro Henrique sẵn sàng tìm kiếm bàn thắng ở mặt trận tấn công. Trong khi đó, những Wesley Nata, Kyle Colonna, Tuấn Tài, Văn Nam cũng đảm bảo thể trạng tốt nhất để ra sân thi đấu.
Trong khi đó, HAGL đón chào sự trở lại của Võ Đình Lâm và Võ Phước Bảo sau án treo giò. Dẫu vậy, sự hiện diện của song tấu này chưa thể đảm bảo cho HAGL đứng vững trước những đợt tấn công uy lực từ phía các ngoại binh Brazil bên phía Thể Công Viettel.
1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội chủ nhà Thể Công Viettel ra sân trong trang phục áo đỏ - quần đỏ, trong khi các cầu thủ HAGL mặc áo cam - quần cam và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một.
6': Không penalty !!! Bóng được Hữu Thắng treo vào vòng cấm từ cánh trái theo hướng lên bóng của đội chủ nhà và trúng tay của Thanh Nhân nhưng không có phạt đền cho Thể Công Viettel do trước đó bóng đã lượn ra phía sau khung thành, đi hết đường biên ngang.
11': VAR TỪ CHỐI PHẠT ĐỀN !!! Sau khi trọng tài tham khảo VAR khoảng gần 4 phút, đã quyết định không cho Thể Công Viettel được hưởng penalty.
19': Xà ngang cứu thua !!! Tình huống phối hợp đá phạt góc của đội chủ nhà tạo nên tình huống lộn xộn trong vòng cấm HAGL và Văn Tú băng vào bắt volley chân trái một chạm từ tuyến hai khiến thủ môn Trung Kiên chỉ còn biết đứng nhìn nhưng bóng dội xà ngang khung thành đội khách bật ra.
35': Thay người !!! Sự thay đổi nhân sự bất đắc dĩ của các cầu thủ Thể Công Viettel khi Hữu Thắng dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Đinh Xuân Tiến.
37': Không vào !!! Khuất Văn Khang treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Thể Công Viettel, Lucao tranh chấp bóng bổng tạo nên tình huống lộn xộn và Đinh Xuân Tiến thoải mái tung ra cú volley chân phải một chạm đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Trung Kiên bên phía HAGL.
45'+1: Không được !!! Đinh Xuân Tiến tung ra cú sút chân phải từ chấm đá phạt trực tiếp ở cự ly khoảng hơn 25m nhưung bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Trung Kiên bên phía HAGL.
45'+6: Hết hiệp một !!! Thể Công Viettel và HAGL tạm rời sân với tỷ số hòa không bàn thắng sau hiệp một.
46': Hiệp hai bắt đầu !!!
53': Nguy hiểm !!! Khuất Văn Khang treo bóng vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của đội chủ nhà để Kyle Colonna lên tham gia tấn công bật cao đánh đầu cận thành đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Trung Kiên bên phía HAGL.
63': Dứt điểm !!! Khuất Văn Khang đột phá ở cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Thể Công Viettel trước khi chọc khe tinh tế để Văn Tú xâm nhập vòng cấm và tung ra cú sút chân phải đầy uy lực đưa bóng đi sạt xà ngang khung thành thủ môn Trung Kiên bên phía HAGL.
70': Không vào !!! Khuất Văn Khang đột phá ở cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ chủ nhà trước khi căng ngang vào vòng cấm để Lucao khống chế và dứt điểm nhanh bằng chân phải nhưng thủ môn Trung Kiên đã ôm gọn bóng cứu thua cho HAGL.
73': VÀOOOOOOOOOOOOOO !!! Bóng được Đinh Xuân Tiến treo từ chấm đá phạt trực tiếp bên cánh trái, ngang với mép vòng cấm theo hướng lên bóng của các cầu thủ Thể Công Viettel để Wesley Nata bật cao đánh đầu ngược găm bóng vào góc xa, mở tỷ số cho đội chủ nhà trước HAGL !!!
84': Đối mặt !!! Pha phản công tốc độ của đội chủ nhà. Khuất Văn Khang bứt tốc xâm nhập vòng cấm từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Thể Công Viettel, ngoặt bóng hai lần để loại bỏ sự truy cản của trung vệ HAGL trước khi xoay người dứt điểm chân trái khiến thủ môn Trung Kiên phải đấm bóng cứu thua.
90'+2: Đánh đầu !!! Quốc Bảo treo bóng vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng lên bóng của đội khách để Conceicao bật cao đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Văn Việt đã đổ người ôm gọn bóng cứu thua cho Thể Công Viettel.
90'+5: HẾT GIỜ !!! Thể Công Viettel giành thắng lợi nhọc nhằn với tỷ số 1-0 trước HAGL trên sân nhà Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 19 V-League 2025/2026 nhờ pha lập công duy nhất của Wesley Nata ở phút 73.
Kết quả Thể Công Viettel vs HAGL trong khuôn khổ vòng 19 V-League diễn ra lúc 19h15 ngày 19/4/2026.
