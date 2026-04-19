Kết quả bóng đá vòng 19 V-League tối 19-4: Thể Công Viettel thắng nhọc HAGL

Bước vào trận đấu muộn nhất vòng 19 V-League 2025/2026 trên sân Hàng Đẫy, Thể Công Viettel tràn lên ép sân trước HAGL ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Võ Hoài Thương.

Phút thứ 6, Thể Công Viettel đã bị VAR từ chối một quả penalty khi Thanh Nhân để bóng chạm tay trong vòng cấm. Theo các trọng tài VAR, bóng đã đi hết đường biên ngang trước khi cuộn vào vòng cấm và chạm tay của cầu thủ HAGL.

Không lâu sau đó, Hữu Thắng khiến khung thành HAGL rung chuyển với cú volley chân trái một chạm đưa bóng dội xà ngang khung thành thủ môn Trung Kiên. Cầu thủ vào sân thế chỗ Hữu Thắng là Xuân Tiến cũng có hai lần dứt điểm chân phải hiểm hóc nhưng đều không thể khai thông thế bế tắc cho Thể Công Viettel.

Bước sang hiệp hai, Thể Công Viettel tiếp tục là đội lấn lướt hơn khi lần lượt Kyle Colonna và Văn Tú đều có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm suýt thành bàn. Lucao trong ngày thi đấu khá mờ nhạt cũng có cơ hội khi thoải mái khống chế bóng và dứt điểm một chạm trong vòng cấm nhưng thủ môn Trung Kiên đã ôm gọn bóng cứu thua cho HAGL.

Tưởng chừng Thể Công Viettel bất lực trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Trung Kiên thì phút 73 thế quân bình đã bị phá vỡ từ một tình huống cố định. Đinh Xuân Tiến treo bóng từ chấm đá phạt trực tiếp để Wesley Nata đánh đầu ngược hiểm hóc, tung lưới HAGL.

Trong những phút còn lại, các cầu thủ HAGL dồn lên tìm kiếm bàn gỡ nhưng lực bất tòng tâm. Thậm chí nếu may mắn hơn, Khuất Văn Khang hay Pedro đều đã có thể gia tăng cách biệt cho Thể Công Viettel trong các tình huống đối mặt với thủ môn Trung Kiên ở các pha phản công.

Chung cuộc, Thể Công Viettel thắng nhọc nhằn HAGL với tỷ số 1-0 trên sân nhà Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 19 V-League 2025/2026 để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng CAHN.