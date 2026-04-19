U17 Việt Nam hòa Indonesia, vào bán kết U17 Đông Nam Á 2026

Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Indonesia diễn ra vào lúc 19h30 hôm nay (19/4). Sau hai lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam đang có 6 diểm trọn vẹn, ghi 14 bàn thắng và chưa để thủng lưới bàn nào. Với tình thế hiện tại, chỉ cần hòa U17 chủ nhà Indonesia, U17 Việt Nam sẽ giành ngôi nhất bảng A và đoạt vé đi tiếp vào bán kết.

Trong khi đó, U17 Indonesia buộc phải thắng mới có cơ hội đi tiếp nên là đội chơi chủ động hơn trong những phút đầu. Lợi thế chủ nhà giúp U17 Indonesia dồn ép U17 Việt Nam trong khoảng thời gian ngắn nhưng không thể có bàn thắng sớm.

Vượt qua những phút đầu sóng gió, U17 Việt Nam càng chơi càng tự tin. Thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn toàn làm chủ thế trận và thậm chí đã có những cơ hội rõ ràng để ghi bàn. Nếu Văn Dương và các đồng đội nắn nót hơn ở khâu dứt điểm, U17 Việt Nam đã sớm vượt lên dẫn trước. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.

Sang hiệp 2, thế trận tương tự diễn ra. U17 Indonesia cố gắng lên bóng nhưng không thể tạo ra khác biệt trước U17 Việt Nam hoàn toàn vượt trội. Phút 51, các cầu thủ Việt Nam được hưởng quả phạt góc, bóng bật ra tuyến hai và Nguyễn Lực băng vào cứa lòng đưa trái bóng đi chệch khung thành Indonesia trong gang tấc.

Tiếp tục áp đảo đối thủ, U17 Việt Nam có thêm pha uy hiếp khung thành U17 Indonesia ở phút 60 với cú đá nhanh của Đại Nhân nhưng bóng đã chạm chân cầu thủ chủ nhà đi hết đường biên ngang. Phút 67, Văn Dương đi bóng từ cánh trái rồi tung ra cú sút bằng chân phải khiến thủ môn Indonesia phải vất vả bay người cứu thua.

Khoảng thời gian cuối trận, U17 Việt Nam khiến U17 Indonesia gần như không thể lên bóng. U17 Việt Nam chỉ thiếu may mắn mới không ghi được bàn. Trận đấu khép lại với tỷ số 0-0.

U17 Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng A khi có 7 điểm sau 3 trận. U17 Indonesia xếp thứ ba và bị loại. U17 Malaysia thắng Timor Leste 2-0 và giành vé vào bán kết với ngôi nhì bảng A. Tại bán kết, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Australia ngày 22/4.