Kết quả bóng đá hôm nay 22/3: CLB CAHN thắng nhọc Đà Nẵng
VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 22/3: CLB CAHN thắng nhọc Đà Nẵng 1-0 với pha lập công duy nhất của ngoại binh Leo Artur trên chấm phạt đền.
Đây là trận đấu đội khách đã gặp nhiều khó khăn trước sự quyết tâm và hưng phấn của đội chủ nhà. Phải nhờ đến pha ghi bàn duy nhất của ngoại binh Leo Artur trên chấm phạt đền, thầy trò HLV Polking mới có thể giành trọn 3 điểm.
Thắng lợi này giúp CLB CAHN có 41 điểm, tạm thời bỏ xa Thể Công Viettel 7 điểm.