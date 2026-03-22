Kết quả bóng đá hôm nay 22/3: CLB CAHN thắng nhọc Đà Nẵng

Chủ Nhật, 20:02, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 22/3: CLB CAHN thắng nhọc Đà Nẵng 1-0 với pha lập công duy nhất của ngoại binh Leo Artur trên chấm phạt đền.

Kết quả bóng đá hôm nay 22/3: CLB CAHN thắng nhọc Đà Nẵng 1-0 với pha lập công duy nhất của ngoại binh Leo Artur trên chấm phạt đền. 

Đây là trận đấu đội khách đã gặp nhiều khó khăn trước sự quyết tâm và hưng phấn của đội chủ nhà. Phải nhờ đến pha ghi bàn duy nhất của ngoại binh Leo Artur trên chấm phạt đền, thầy trò HLV Polking mới có thể giành trọn 3 điểm. 

Thắng lợi này giúp CLB CAHN có 41 điểm, tạm thời bỏ xa Thể Công Viettel 7 điểm. 

10:09

Xin chào các độc giả của VOV.VN, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá Đà Nẵng vs CLB CAHN, trận đá bù của vòng 13 V-League 2025/2026. 

10:13
10:22
10:23
10:40

Hôm nay 22/3, trận đá bù vòng 13 V-League 2025/2026 diễn ra trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng) giữa hai đội Đà Nẵng và CLB CAHN vào lúc 18h. 

Đây là trận đấu mà theo lịch ban đầu được tổ chức vào ngày 9/2 nhưng do CLB CAHN bận thi đấu Cúp C2 châu Á ở thời điểm đó nên màn đọ sức này đã được dời lại đến hôm nay. 

Trước trận đấu, CLB CAHN đang có phong độ tương đối tốt khi chỉ thua duy nhất 1 trận trong 4 vòng đấu gần nhất. Trong khi đó, Đà Nẵng cũng cho thấy những dấu hiệu khởi sắc với 3 trận bất bại liên tiếp ở V-League. 

Trong trận đấu này CLB CAHN mất Đình Bắc vì bị treo giò trong khi khả năng ra sân của Alan là rất nhỏ do chấn thương. Về phần Đà Nẵng, cầu thủ tấn công Đình Duy cũng bị treo giò vì đã nhận đủ thẻ vàng. 

Nếu có chiến thắng, CLB CAHN sẽ tạo ra khoảng cách 7 điểm so với đội xếp sau - Thể Công Viettel và sẽ củng cố hơn ngôi vị dẫn đầu trên bảng xếp hạng. 

16:59
Đội hình xuất phát của 2 đội. 
17:04
Sân Chi Lăng trước giờ bóng lăn. (Ảnh: CLB CAHN). 
18:00

1' Trận đấu bắt đầu !!!! Đội chủ nhà giao bóng trước. 

18:05

5' Đà Nẵng được hưởng quả phạt góc. Ngoại binh Lopez thực hiện cú đá tạo nên tình huống lộn xộn trong vòng cấm đội khách nhưng các hậu vệ CLB CAHN đã bình tĩnh hóa giải. 

18:10

9' CLB CAHN có pha lên bóng rất sắc nét, loại bỏ các hậu vệ của Đà Nẵng. Leo Artur và Mauk liên tục tung ra những cú sút nhưng không thắng được thủ môn Văn Biểu. 

18:16

15' Hồng Phúc của Đà Nẵng có bóng từ giữa sân, cầu thủ này nỗ lực thực hiện pha lốp bóng ngay khi thấy Nguyễn Filip dâng cao. Tuy nhiên, bóng đi không trúng khung thành đội khách. 

18:23

22' Đội chủ nhà Đà Nẵng đang duy trì thế trận rất tốt dù phải đối đầu với đội đầu bảng CLB CAHN. Đội khách dù vẫn thể hiện được đẳng cấp trong các pha bóng nhưng chưa thể có được sự khác biệt trên bảng tỷ số. 

18:28
Trong trận đấu Đỗ Phi Long vắng mặt vì chấn thương, Quế Ngọc Hải đang thể hiện được vai trò thủ lĩnh ở hàng thủ Đà Nẵng. (Ảnh: VPF). 
18:31

31' Tốc độ trận đấu có phần chậm lại, CLB CAHN cũng không quá vội để dồn lên tấn công trước lối đá hưng phấn và quyết tâm của đội chủ nhà. 

18:38

37' Rogerio Alves nhận bóng từ đường phất dài của đồng đội nhưng anh xử lý hơi chậm, tạo thời cơ cho các cầu thủ Đà Nẵng ngăn cản thành công. 

18:43

43' Văn Đô tạt bóng để Leo Artur bật cao đánh đầu nhưng bóng đến thẳng tay của thủ môn Văn Biểu bên phía Đà Nẵng. 

18:45

Hiệp 1 có 3 phút bù giờ !!!!

18:50

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. 

18:50
Ảnh: VPF. 
19:07

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

19:13

51' Lopez chọc khe cho Ribamar băng xuống nhưng ngoại binh của Đà Nẵng đã không thể vượt qua sự truy cản của Bùi Hoàng Việt Anh. 

19:20

58' CLB CAHN đang có thế trận nhỉnh hơn nhưng các pha bóng cuối cùng của đội khách vẫn chưa có được sự chuẩn xác cần thiết để tạo nên bàn thắng. 

19:26

61' Rogerio Alves bứt tốc và ngã trong vòng cấm Đà Nẵng sau pha va chạm với thủ môn Văn Biểu. Trọng tài đang kiểm tra VAR để xác định xem có phạt đền cho đội khách hay không. 

19:27

65' Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài đã cho CLB CAHN hưởng phạt đền. 

19:30

68' VÀO OO!!!! Trên chấm 11m, Leo Artur dễ dàng đánh lừa thủ môn Văn Biểu để ghi bàn mở tỷ số. 

19:33
Ảnh: VPF. 
19:37

74' Đà Nẵng được hưởng quả đá phạt từ cự ly khoảng 20m. Ngoại bình Lopez thực hiện cú đá đưa bóng đi trúng hàng rào. 

19:44

81' Cầu thủ Đà Nẵng chuyền bóng thuận lợi cho Hồng Phước băng lên đối mặt với thủ môn Nguyễn Filip nhưng cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo này là quá hiền, không thể gây ra khó khăn cho thủ thành của CLB CAHN. 

19:48

85' CLB CAHN có pha phối hợp ấn tượng, mở ra cơ hội để Quang Hải dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành Đà Nẵng. 

19:52

89' Đà Nẵng dâng cao để lộ rất nhiều khoảng trống bên phần sân nhà. CLB CAHN có thời cơ để nâng tỷ số lên 2-0 nhưng cầu thủ vào sân thay người Văn Toản đã dứt điểm trúng cột dọc. 

19:55

Trận đấu có 5 phút bù giờ !!!!

20:00

Hết giờ !!! CLB CAHN thắng Đà Nẵng 1-0. 

Trần Tiến/VOV.VN
CLB Nam Định bất ngờ chiêu mộ trung vệ của CAHN
CLB CAHN mất hai trụ cột ở trận đá bù vòng 13 V-League 2025/2026

VOV.VN - CLB CAHN mất hai trụ cột ở trận đá bù với Đà Nẵng tại vòng 13 V-League 2025/2026.

Tin bóng đá 15-3: CLB CAHN gặp tin dữ, cuộc đua vô địch V-League bất ngờ gay cấn

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 15-3 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB CAHN gặp tin dữ, cuộc đua vô địch V-League bất ngờ gay cấn; Xuân Son và Hoàng Hên tự hào với lần đầu tiên đi bầu cử ở Việt Nam; Cựu ngoại binh của CLB Nam Định có bến đỗ mới…

