Kết quả bóng đá hôm nay 22/3: CLB CAHN thắng nhọc Đà Nẵng

Hôm nay 22/3, trận đá bù vòng 13 V-League 2025/2026 diễn ra trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng) giữa hai đội Đà Nẵng và CLB CAHN vào lúc 18h.

Đây là trận đấu mà theo lịch ban đầu được tổ chức vào ngày 9/2 nhưng do CLB CAHN bận thi đấu Cúp C2 châu Á ở thời điểm đó nên màn đọ sức này đã được dời lại đến hôm nay.

Trước trận đấu, CLB CAHN đang có phong độ tương đối tốt khi chỉ thua duy nhất 1 trận trong 4 vòng đấu gần nhất. Trong khi đó, Đà Nẵng cũng cho thấy những dấu hiệu khởi sắc với 3 trận bất bại liên tiếp ở V-League.

Trong trận đấu này CLB CAHN mất Đình Bắc vì bị treo giò trong khi khả năng ra sân của Alan là rất nhỏ do chấn thương. Về phần Đà Nẵng, cầu thủ tấn công Đình Duy cũng bị treo giò vì đã nhận đủ thẻ vàng.

Nếu có chiến thắng, CLB CAHN sẽ tạo ra khoảng cách 7 điểm so với đội xếp sau - Thể Công Viettel và sẽ củng cố hơn ngôi vị dẫn đầu trên bảng xếp hạng.