CLB Nam Định bất ngờ chiêu mộ trung vệ của CAHN

Thứ Ba, 16:00, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - CLB Nam Định chiêu mộ trung vệ Giáp Tuấn Dương của CLB CAHN trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng giai đoạn II mùa giải 2025/2026.

Trong thông báo mới nhất, CLB Nam Định đã chiêu mộ thành công hai bản hợp đồng mới để chuẩn bị cho giai đoạn II của mùa giải 2025/2026. Theo đó, đội bóng thành Nam ký hợp đồng với Giáp Tuấn Dương và Lê Văn Thành.

clb nam Dinh bat ngo chieu mo trung ve cua cahn hinh anh 1
Nam Định chiêu mộ hai tân binh trong ngày cuối cùng khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Giáp Tuấn Dương sinh năm 2002, thuận chân trái, đá vị trí trung vệ và hậu vệ cánh trái. Anh có 50 lần ra sân tại V-League trước khi chuyển đến đầu quân cho Nam Định. Ở mùa giải 2025/2026, Giáp Tuấn Dương không thể cạnh tranh suất đá chính ở CAHN nên phải ra đi.

Trong khi đó, Lê Văn Thành, sinh năm 2001, thuận chân phải, đá vị trí trung vệ. Trước khi khoác áo Nam Định, Văn Thành từng chơi cho Bình Phước tại giải hạng Nhất và có 4 mùa giải thi đấu tại V-League cho SLNA.

CLB Nam Định kỳ vọng sự góp mặt của Tuấn Dương và Văn Thành sẽ gia tăng chất thép nơi hàng phòng ngự, góp phần giúp đội chủ sân Thiên Trường hướng tới những mục tiêu cao hơn trong chặng đường còn lại của mùa giải 2025/2026.

PV/VOV.VN
Tag: CLB Nam Định CAHN V-League chuyển nhượng
Tin liên quan

Tin bóng đá 16-3: Nhà vô địch V-League gia nhập đội bóng của HLV Park Hang Seo
Tin bóng đá 16-3: Nhà vô địch V-League gia nhập đội bóng của HLV Park Hang Seo

VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 16-3 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Nhà vô địch V-League gia nhập đội bóng của HLV Park Hang Seo; Thực hư vụ AFC chính thức xử thua ĐT Malaysia 0-3 ĐT Việt Nam; Phong độ “hủy diệt” của Sesko dưới thời HLV Carrick…

Chuyển nhượng V-League 2025/2026 đóng cửa: Thanh Hóa nín thở chờ "ngày phán quyết"
Chuyển nhượng V-League 2025/2026 đóng cửa: Thanh Hóa nín thở chờ "ngày phán quyết"

VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2025/2026 giai đoạn II sẽ đóng cửa vào ngày 17/3 tới. Điều này đồng nghĩa với việc CLB Thanh Hóa vẫn đang phải “nín thở” chờ ngày phán quyết, trong bối cảnh vẫn chưa thể gỡ án phạt của FIFA để có sự phục vụ của các tân binh.

Đội hình tiêu biểu vòng 16 V-League 2025/2026: Hà Nội FC áp đảo
Đội hình tiêu biểu vòng 16 V-League 2025/2026: Hà Nội FC áp đảo

VOV.VN - Đội hình tiêu biểu vòng 16 V-League 2025/2026: Hà Nội FC là đội có chiến thắng đậm nhất nên không có gì ngạc nhiên khi có đến 3 cầu thủ của đội bóng này lọt vào danh sách.

