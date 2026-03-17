CLB Nam Định bất ngờ chiêu mộ trung vệ của CAHN

Trong thông báo mới nhất, CLB Nam Định đã chiêu mộ thành công hai bản hợp đồng mới để chuẩn bị cho giai đoạn II của mùa giải 2025/2026. Theo đó, đội bóng thành Nam ký hợp đồng với Giáp Tuấn Dương và Lê Văn Thành.

Nam Định chiêu mộ hai tân binh trong ngày cuối cùng khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Giáp Tuấn Dương sinh năm 2002, thuận chân trái, đá vị trí trung vệ và hậu vệ cánh trái. Anh có 50 lần ra sân tại V-League trước khi chuyển đến đầu quân cho Nam Định. Ở mùa giải 2025/2026, Giáp Tuấn Dương không thể cạnh tranh suất đá chính ở CAHN nên phải ra đi.

Trong khi đó, Lê Văn Thành, sinh năm 2001, thuận chân phải, đá vị trí trung vệ. Trước khi khoác áo Nam Định, Văn Thành từng chơi cho Bình Phước tại giải hạng Nhất và có 4 mùa giải thi đấu tại V-League cho SLNA.

CLB Nam Định kỳ vọng sự góp mặt của Tuấn Dương và Văn Thành sẽ gia tăng chất thép nơi hàng phòng ngự, góp phần giúp đội chủ sân Thiên Trường hướng tới những mục tiêu cao hơn trong chặng đường còn lại của mùa giải 2025/2026.