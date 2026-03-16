CLB CAHN mất hai trụ cột ở trận đá bù vòng 13 V-League 2025/2026

CLB CAHN giành chiến thắng quan trọng trước Ninh Bình tại vòng 15 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Sau 15 trận đã đấu, thầy trò HLV Mano Polking có trong tay 38 điểm và tạo ra lợi thế đáng kể trong cuộc đua vô địch.

Dù vậy, niềm vui của đội bóng ngành công an không trọn vẹn khi tiền đạo chủ lực Alan Grafite gặp chấn thương cơ bắp và nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu trong một khoảng thời gian. Sự vắng mặt của chân sút người Brazil được xem là tổn thất lớn trong bối cảnh CAHN đang bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải.

Alan và Đình Bắc vắng mặt ở trận đá bù vòng 13 V-League 2025/2026 với CLB Đà Nẵng. (Ảnh: Như Đạt)

Từ đầu mùa 2025/2026, Alan thể hiện phong độ bùng nổ khi ghi tới 18 bàn thắng và có 3 kiến tạo sau 25 lần ra sân trên mọi đấu trường. Riêng tại V-League, tiền đạo người Brazil có 14 pha lập công và đang dẫn đầu cuộc đua “Vua phá lưới”.

Dự kiến, Alan sẽ không thể góp mặt ở trận đá bù vòng 13 giữa CLB CAHN và Đà Nẵng, diễn ra lúc 18h00 ngày 22/3 trên sân Chi Lăng. Đây là trận đấu quan trọng với đội bóng ngành công an trong hành trình duy trì ngôi đầu bảng.

Không chỉ thiếu Alan, CAHN còn mất thêm tiền đạo Nguyễn Đình Bắc do đã nhận đủ 3 thẻ vàng theo quy định. Sự thiếu vắng cùng lúc hai cầu thủ tấn công khiến HLV Mano Polking buộc phải tính toán lại phương án nhân sự cho trận đấu sắp tới.

Ở mùa giải năm nay, Đình Bắc đã thi đấu 14 trận tại V-League, trong đó có 11 lần xuất phát ở đội hình ra sân. Dù mới đóng góp 1 đường kiến tạo, tiền đạo sinh năm 2004 vẫn là quân bài chiến thuật quan trọng nhờ tốc độ và khả năng gây đột biến trên hàng công.

Bên kia chiến tuyến, CLB Đà Nẵng cũng chịu tổn thất khi tiền đạo Phạm Đình Duy vắng mặt vì án treo giò sau khi nhận đủ 3 thẻ vàng. Tuy nhiên, đội bóng sông Hàn sẽ đón tin vui khi trung vệ Đỗ Phi Long trở lại đội hình sau khi hoàn tất án treo giò ở vòng đấu trước.

