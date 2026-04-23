中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá hôm nay 23/4: Al Nassr và Ronaldo vào chung kết Cúp C2 châu Á

Thứ Năm, 05:17, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - CLB Al Nassr đã giành chiến thắng thuyết phục 5-1 trước Al Ahli Doha (Qatar) qua đó ghi tên mình vào chung kết AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) 2025/2026.

Al Nassr vào chung kết Cúp C2 châu Á

Ở trận đấu này, Al Nassr đối diện cú sốc khi bị thổi phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Julian Draxler lại không thể chiến thắng thủ môn Bento. Dù vậy, đại diện Qatar không phải tiếc nuối lâu khi Sekou Yansane mở tỷ số ở phút 10, đưa Al Ahli vươn lên dẫn trước sau pha rê bóng và dứt điểm quyết đoán.

Bàn thua sớm trở thành cú hích để Al Nassr vùng lên mạnh mẽ. Chỉ hai phút sau, Coman nhanh chóng ghi bàn gỡ hòa 1-1. Đến phút 24, Angelo Gabriel - người trước đó kiến tạo trực tiếp lập công, giúp đội bóng Saudi Arabia dẫn ngược 2-1. Trước khi hiệp một khép lại, Coman tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng ở phút 45+7, nới rộng cách biệt lên 3-1.

Coman tỏa sáng rực rỡ giúp Al Nassr ngược dòng thành công (Ảnh: Reuters).

Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về Al Nassr. Phút 64, Angelo Gabriel lại kiến tạo, tạo điều kiện để Coman ghi bàn thứ ba, hoàn tất cú hat-trick và nâng tỷ số lên 4-1. Đến phút 80, cầu thủ người Brazil tiếp tục “dọn cỗ” cho Abdullah Al-Hamdan lập công, qua đó hoàn tất hat-trick kiến tạo và ấn định chiến thắng 5-1 cho Al Nassr.

Ở trận đấu này, Cristiano Ronaldo thi đấu 80 phút, chân sút sinh năm 1985 đã có những cơ hội ghi bàn do đồng đội tạo ra, nhưng không thể tận dụng thành công. Mặc dù vậy, các vệ tinh xung quanh anh đã tỏa sáng để giúp đội nhà ngược dòng thành công.

Với kết quả này, Al Nassr chính thức giành vé vào chung kết và sẽ chạm trán Gamba Osaka vào ngày 17/5 tại Riyadh. Đội bóng của Ronaldo cũng đang dẫn đầu Saudi Pro League 2025/2026 và đứng trước cơ hội giành danh hiệu lớn đầu tiên kể từ khi siêu sao người Bồ Đào Nha gia nhập CLB vào cuối năm 2022.

Bayern vào chung kết Cúp Quốc gia Đức

Cũng trong sáng 23/4, Bayern Munich đối đầu với Leverkusen trong trận bán kết Cúp Quốc gia Đức 2025/2026.  Ở trận đấu này, Bayern Munich kiểm soát thế trận ngay từ đầu và mở tỉ số ở phút 22 do công của Harry Kane sau đường kiến tạo của Jamal Musiala.

Bayern vào chung kết Cúp Quốc gia Đức (Ảnh: Reuters).

Sau bàn mở tỉ số, Bayern Munich tiếp tục ép sân và có thế trận tốt trước đối thủ, những cơ hội ghi bàn liên tiếp đến, nhưng phải đến phút 90+2, Goretzka mới kiến tạo để Diaz ấn định chiến thắng 2-0 cho “Hùm xám” xứ Bavaria. Chiến thắng này giúp Bayern Munich giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia Đức 2025/2026. Đối thủ của họ trong trận chung kết là đội thắng ở trận đấu giữa VfB Stuttgart với SC Freiburg.

Trong khi đó, tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Barca cũng có chiến thắng tối thiểu trước Celta Vigo tại vòng 32 nhờ pha lập công duy nhất của Yamal. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ Catalan xây chắc ngôi đầu với 82 điểm, tạo ra khoảng cách 9 điểm so với đại kình địch Real Madrid.

PV/VOV.VN
Tag: Ronaldo Al Nassr Al Nassr thắng Al Ahli Doha AFC Champions League Two 2025/2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cristiano Ronaldo cán mốc 970 bàn thắng trong sự nghiệp
VOV.VN - Cristiano Ronaldo cán mốc 970 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao khi mở tỷ số ở trận Al Nassr thắng Al Wasl tại Cúp C2 châu Á 2025/2026.

Đội bóng Thái Lan có cơ hội chạm trán Ronaldo tại chung kết cúp C2 châu Á
VOV.VN - Cúp C2 châu Á 2025/26 đang ẩn chứa nhiều bất ngờ khi đại diện bóng đá Thái Lan có cơ hội tiến vào trận chung kết.

Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi bàn, cán mốc 969 pha lập công trong sự nghiệp
VOV.VN - Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi bàn và cán mốc 969 trong sự nghiệp, đồng thời giúp Al Nassr có chiến thắng quan trọng trước Al Akhdoud để xây chắc ngôi đầu bảng tại giải VĐQG Saudi Arabia.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế