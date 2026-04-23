Kết quả bóng đá hôm nay 23/4: Al Nassr và Ronaldo vào chung kết Cúp C2 châu Á

Al Nassr vào chung kết Cúp C2 châu Á

Ở trận đấu này, Al Nassr đối diện cú sốc khi bị thổi phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Julian Draxler lại không thể chiến thắng thủ môn Bento. Dù vậy, đại diện Qatar không phải tiếc nuối lâu khi Sekou Yansane mở tỷ số ở phút 10, đưa Al Ahli vươn lên dẫn trước sau pha rê bóng và dứt điểm quyết đoán.

Bàn thua sớm trở thành cú hích để Al Nassr vùng lên mạnh mẽ. Chỉ hai phút sau, Coman nhanh chóng ghi bàn gỡ hòa 1-1. Đến phút 24, Angelo Gabriel - người trước đó kiến tạo trực tiếp lập công, giúp đội bóng Saudi Arabia dẫn ngược 2-1. Trước khi hiệp một khép lại, Coman tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng ở phút 45+7, nới rộng cách biệt lên 3-1.

Coman tỏa sáng rực rỡ giúp Al Nassr ngược dòng thành công (Ảnh: Reuters).

Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn thuộc về Al Nassr. Phút 64, Angelo Gabriel lại kiến tạo, tạo điều kiện để Coman ghi bàn thứ ba, hoàn tất cú hat-trick và nâng tỷ số lên 4-1. Đến phút 80, cầu thủ người Brazil tiếp tục “dọn cỗ” cho Abdullah Al-Hamdan lập công, qua đó hoàn tất hat-trick kiến tạo và ấn định chiến thắng 5-1 cho Al Nassr.

Ở trận đấu này, Cristiano Ronaldo thi đấu 80 phút, chân sút sinh năm 1985 đã có những cơ hội ghi bàn do đồng đội tạo ra, nhưng không thể tận dụng thành công. Mặc dù vậy, các vệ tinh xung quanh anh đã tỏa sáng để giúp đội nhà ngược dòng thành công.

Với kết quả này, Al Nassr chính thức giành vé vào chung kết và sẽ chạm trán Gamba Osaka vào ngày 17/5 tại Riyadh. Đội bóng của Ronaldo cũng đang dẫn đầu Saudi Pro League 2025/2026 và đứng trước cơ hội giành danh hiệu lớn đầu tiên kể từ khi siêu sao người Bồ Đào Nha gia nhập CLB vào cuối năm 2022.

Bayern vào chung kết Cúp Quốc gia Đức

Cũng trong sáng 23/4, Bayern Munich đối đầu với Leverkusen trong trận bán kết Cúp Quốc gia Đức 2025/2026. Ở trận đấu này, Bayern Munich kiểm soát thế trận ngay từ đầu và mở tỉ số ở phút 22 do công của Harry Kane sau đường kiến tạo của Jamal Musiala.

Bayern vào chung kết Cúp Quốc gia Đức (Ảnh: Reuters).

Sau bàn mở tỉ số, Bayern Munich tiếp tục ép sân và có thế trận tốt trước đối thủ, những cơ hội ghi bàn liên tiếp đến, nhưng phải đến phút 90+2, Goretzka mới kiến tạo để Diaz ấn định chiến thắng 2-0 cho “Hùm xám” xứ Bavaria. Chiến thắng này giúp Bayern Munich giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia Đức 2025/2026. Đối thủ của họ trong trận chung kết là đội thắng ở trận đấu giữa VfB Stuttgart với SC Freiburg.

Trong khi đó, tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, Barca cũng có chiến thắng tối thiểu trước Celta Vigo tại vòng 32 nhờ pha lập công duy nhất của Yamal. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ Catalan xây chắc ngôi đầu với 82 điểm, tạo ra khoảng cách 9 điểm so với đại kình địch Real Madrid.