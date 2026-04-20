Cristiano Ronaldo cán mốc 970 bàn thắng trong sự nghiệp

Cristiano Ronaldo ghi bàn mở tỷ số ngay phút 11 khi Al Nassr tới UAE làm khách của Al Wasl ở tứ kết Cúp C2 châu Á. Siêu sao người Bồ Đào Nha đón đường căng ngang của Nawaf Boushal rồi sút tung lưới đối phương, qua đó cán mốc 970 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Bàn mở tỷ số của Cristiano Ronaldo cũng khởi đầu cho chiến thắng tưng bừng 4-0 của Al Nassr trước Al Wasl. Những người lập công cho đội bóng Saudi Arabia là Inigo Martinez (24’), Abdulelah Al-Amri (26’) và Sadio Mane (80’).

Chiến thắng 4-0 trước Al Wasl đưa Al Nassr vào bán kết Cúp C2 châu Á và sẽ gặp Al Ahli Doha lúc 23h00 ngày 22/4 theo giờ Việt Nam. Nếu giành vé vào chung kết, Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội sẽ đối đầu với Gamba Osaka.

Ở mùa giải này, đội bóng của Cristiano Ronaldo đang có cơ hội lớn để giải cơn khát danh hiệu. Bên cạnh hành trình tại Cúp C2 châu Á, Al Nassr cũng đang dẫn đầu bảng xếp hạng giải VĐQG Saudi Arabia với 76 điểm và hơn đội nhì bảng Al Hilal 8 điểm.