Kết quả bóng đá hôm nay 25/4: Real Madrid tiếp tục gây thất vọng

Rạng sáng 25/4, Real Madrid có chuyến làm khách đến sân của Real Betis tại La Liga. Trong bối cảnh kém Barca đến 9 điểm, Real Madrid buộc phải thắng nếu còn muốn cạnh tranh chức vô địch giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha.

HLV Arbeloa bố trí đội hình gần như mạnh nhất với đầy đủ các ngôi sao như Mbappe, Vinícius Júnior, Bellingham, Valverde trong đội hình xuất phát.

Với quyết tâm chiến thắng, Real Madrid đẩy cao tốc độ và nỗ lực dồn ép ngay từ những phút đầu tiên. Dù vậy, Real Betis cũng chứng tỏ vì sao họ đang xếp thứ năm trên bảng xếp hạng La Liga. Thầy trò HLV Pellegrini không chỉ phòng ngự chủ động mà còn sẵn sàng áp sát tầm cao, tạo nên những sức ép ngược trở lại lên khung thành đội khách.

Tuy vậy, sự nhỉnh hơn về đẳng cấp vẫn giúp Real Madrid có được bàn thắng vượt lên. Phút 18, Valverde tung ra cú sút xa khiến thủ môn của Real Betis không thể bắt dính, bóng bật ra đúng tầm của Vinícius Júnior và chân sút người Brazil nhanh chân đá bồi tung lưới Real Betis.

Sau bàn mở tỷ số, Real Madrid hoàn toàn làm chủ trận đấu. Betis dù cố gắng nhưng không thể tạo nên nhưng sự phản khàng nào đáng kể như thời điểm đầu trận. Nếu may mắn hơn trong các pha dứt điểm, đội khách đã có thể ghi thêm bàn thắng trong hiệp 1.

Đến cuối hiệp 1, Real Madrid bất ngờ thi đấu thiếu tập trung. Real Betis có những cơ hội liên tiếp. Chỉ trong ít phút cuối hiệp, hết Antony rồi Bakambu thử tài thủ môn Lunin và chỉ có sự xuất sắc của thủ thành người Ukraine mới giúp Real Madrid không phải nhận bàn thua trong 45 phút đầu tiên.

Sang đầu hiệp 2, Real Madrid chơi cẩn trọng hơn rất nhiều. Betis nỗ lực duy trì sự hưng phấn cuối hiệp 1 nhưng Real Madrid duy trì được chất lượng chơi bóng đủ tốt để khiến đội chủ nhà gặp khó.

Phút 54, Alexander-Arnold băng xuống bên cánh phải trước khi tạt bóng để Mbappe ngả người dứt điểm tung lưới Betis. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị của tiền đạo người Pháp.

Sau đó, Real Betis thể hiện quyết tâm tìm bàn gỡ với rất nhiều năng lượng trong lối chơi. Đội chủ nhà liên tục ép sân với nhiều hướng lên bóng khác nhau.

Những nỗ lực của Real Betis đã được đền đáp ở đúng phút bù giờ cuối cùng. Những nỗ lực của Antony tạo nên pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Real Madrid và Bellerin đã có mặt đúng lúc dứt điểm tung lưới Lunin, giật về 1 điểm cho Real Betis.

Với kết quả này, Real Madrid tạm thời rút ngắn khoảng cách với Barca xuống còn 8 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận. Nếu Barca thắng trong trận đấu tối 25/4, Real Madrid sẽ bị bỏ xa 11 điểm khi mùa giải còn 5 vòng nữa là kết thúc.