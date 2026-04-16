Harry Kane phá kỷ lục ở Cúp C1 châu Âu sau trận thắng "điên rồ" trước Real Madrid

Thứ Năm, 10:00, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Harry Kane phá lỷ lục ghi bàn ở Cúp C1 châu Âu sau khi cùng Bayern Munich đại thắng Real Madrid ở trận tứ kết lượt về.

Harry Kane tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi ghi dấu ấn trong chiến thắng nghẹt thở của Bayern Munich trước Real Madrid tại tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu. Tiền đạo người Anh trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên ghi 12 bàn trong một mùa giải Cúp C1 châu Âu.

harry kane pha ky luc o cup c1 chau Au sau tran thang dien ro truoc real madrid hinh anh 1
Harry Kane ghi bàn giúp Bayern đả bại Real Madrid để vào bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026. (Ảnh: Reuters)

Bayern bước vào trận lượt về với lợi thế 2-1 từ lượt đi, nhưng sớm bị dội gáo nước lạnh khi Arda Guler mở tỷ số ngay phút đầu tiên. Thế trận sau đó diễn ra cực kỳ hấp dẫn với liên tiếp những bàn thắng được ghi trong hiệp một từ cả hai phía.

Trong màn rượt đuổi tỷ số, Kane thể hiện bản năng sát thủ với pha xử lý đẳng cấp trong vòng cấm trước khi cứa lòng hiểm hóc vào góc xa. Bàn thắng này giúp Bayern giữ thế cân bằng trước khi trận đấu bước vào giai đoạn kịch tính ở hiệp 2.

Kylian Mbappe nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế giằng co, nhưng bước ngoặt đến khi Eduardo Camavinga nhận thẻ đỏ ở phút 86. Tận dụng lợi thế hơn người, Bayern ghi liền hai bàn để khép lại chiến thắng 4-3, qua đó đi tiếp với tổng tỷ số 6-4.

Không chỉ góp công lớn vào chiến tích của đội nhà, Kane còn tự phá kỷ lục cá nhân với 12 bàn tại Cúp C1 châu Âu mùa này. Trước đó, thành tích tốt nhất của anh là 11 bàn ở mùa giải 2024/2025.

Tính trên mọi đấu trường, Kane đã cán mốc 50 bàn thắng chỉ sau 42 trận, bao gồm 31 bàn tại Bundesliga, 6 bàn ở Cúp quốc gia Đức và 1 bàn tại Siêu cúp Đức. Ngoài ra, Kane còn có thêm 5 lần góp dấu giày vào bàn thắng trong 5 trận gần nhất gặp Real Madrid.

Phong độ ấn tượng giúp Harry Kane trở thành điểm tựa lớn của Bayern trước vòng bán kết gặp PSG. Dù chưa từng ghi bàn vào lưới đại diện nước Pháp, tiền đạo người Anh vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục bùng nổ ở chặng đường phía trước.

Quách Khiêm/VOV.VN
Tag: Harry Kane Bayern Munich
Kết quả bóng đá hôm nay 16/4: Hoà nhọc nhằn, Arsenal vào bán kết cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá hôm nay 16/4: Hoà nhọc nhằn, Arsenal vào bán kết cúp C1 châu Âu

Kết quả bóng đá hôm nay 16/4: Hoà nhọc nhằn, Arsenal vào bán kết cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 16/4 nhận được sự chú ý khi Arsenal có trận hoà vừa đủ để giành vé vào bán kết cúp C1 châu Âu 2025/26.

Bayern ngược dòng đánh bại Real Madrid theo kịch bản khó tin

VOV.VN - Bayern ngược dòng giành chiến thắng 4-3 trước Real Madrid trong trận tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu 2025/2026 qua đó đoạt vé vào chơi ở bán kết.

Bayern ngược dòng đánh bại Real Madrid theo kịch bản khó tin

Bayern ngược dòng đánh bại Real Madrid theo kịch bản khó tin

VOV.VN - Bayern ngược dòng giành chiến thắng 4-3 trước Real Madrid trong trận tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu 2025/2026 qua đó đoạt vé vào chơi ở bán kết.

Xác định hai cặp đấu tại bán kết cúp C1 châu Âu 2025/26

VOV.VN - Bán kết cúp C1 châu Âu 2025/26 được đánh giá rất hấp dẫn khi hai cặp đấu đều được đánh giá ngang sức ngang tài.

Xác định hai cặp đấu tại bán kết cúp C1 châu Âu 2025/26

Xác định hai cặp đấu tại bán kết cúp C1 châu Âu 2025/26

VOV.VN - Bán kết cúp C1 châu Âu 2025/26 được đánh giá rất hấp dẫn khi hai cặp đấu đều được đánh giá ngang sức ngang tài.

