Harry Kane phá kỷ lục ở Cúp C1 châu Âu sau trận thắng "điên rồ" trước Real Madrid

Harry Kane tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi ghi dấu ấn trong chiến thắng nghẹt thở của Bayern Munich trước Real Madrid tại tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu. Tiền đạo người Anh trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên ghi 12 bàn trong một mùa giải Cúp C1 châu Âu.

Bayern bước vào trận lượt về với lợi thế 2-1 từ lượt đi, nhưng sớm bị dội gáo nước lạnh khi Arda Guler mở tỷ số ngay phút đầu tiên. Thế trận sau đó diễn ra cực kỳ hấp dẫn với liên tiếp những bàn thắng được ghi trong hiệp một từ cả hai phía.

Trong màn rượt đuổi tỷ số, Kane thể hiện bản năng sát thủ với pha xử lý đẳng cấp trong vòng cấm trước khi cứa lòng hiểm hóc vào góc xa. Bàn thắng này giúp Bayern giữ thế cân bằng trước khi trận đấu bước vào giai đoạn kịch tính ở hiệp 2.

Kylian Mbappe nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế giằng co, nhưng bước ngoặt đến khi Eduardo Camavinga nhận thẻ đỏ ở phút 86. Tận dụng lợi thế hơn người, Bayern ghi liền hai bàn để khép lại chiến thắng 4-3, qua đó đi tiếp với tổng tỷ số 6-4.

Không chỉ góp công lớn vào chiến tích của đội nhà, Kane còn tự phá kỷ lục cá nhân với 12 bàn tại Cúp C1 châu Âu mùa này. Trước đó, thành tích tốt nhất của anh là 11 bàn ở mùa giải 2024/2025.

Tính trên mọi đấu trường, Kane đã cán mốc 50 bàn thắng chỉ sau 42 trận, bao gồm 31 bàn tại Bundesliga, 6 bàn ở Cúp quốc gia Đức và 1 bàn tại Siêu cúp Đức. Ngoài ra, Kane còn có thêm 5 lần góp dấu giày vào bàn thắng trong 5 trận gần nhất gặp Real Madrid.

Phong độ ấn tượng giúp Harry Kane trở thành điểm tựa lớn của Bayern trước vòng bán kết gặp PSG. Dù chưa từng ghi bàn vào lưới đại diện nước Pháp, tiền đạo người Anh vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục bùng nổ ở chặng đường phía trước.