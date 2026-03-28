Kết quả bóng đá hôm nay 28/3: Tây Ban Nha và Đức cùng thắng lớn, thất vọng ĐT Anh

Loạt trận giao hữu quốc tế rạng sáng 28/3 chứng kiến những kết quả trái ngược của các ông lớn châu Âu. Trong khi ĐT Tây Ban Nha và ĐT Đức cùng thắng ấn tượng, thì ĐT Anh lại gây thất vọng.

Trên sân vận động El Madrigal, Tây Ban Nha dễ dàng đánh bại Serbia với tỷ số 3-0 nhờ màn trình diễn áp đảo. Mikel Oyarzabal tỏa sáng với cú đúp trong hiệp 1, trong khi Victor Munoz ghi bàn ở trận ra mắt đội tuyển quốc gia.

Tây Ban Nha giành chiến thắng "3 sao" trước Serbia. (Ảnh: Reuters)

La Roja kiểm soát hoàn toàn thế trận với lối chơi tấn công biến hóa và tốc độ. Những pha phối hợp nhuần nhuyễn giúp họ liên tục đặt khung thành đối phương vào tình trạng báo động.

Trong khi đó, Serbia tỏ ra lép vế và gần như không thể chống đỡ sức ép. Bàn ấn định của Munoz ở hiệp 2 khép lại chiến thắng thuyết phục cho ĐT Tây Ban Nha.

Ở một diễn biến khác khác, Đức vượt qua Thụy Sĩ với tỉ số 4-3 trong màn rượt đuổi nghẹt thở. Florian Wirtz trở thành tâm điểm với cú đúp cùng hai kiến tạo.

Đức có thắng lợi nghẹt thở trước Thụy Sĩ. (Ảnh: Reuters)

Thụy Sĩ dù hai lần dẫn trước nhưng Đức luôn biết cách gỡ hòa đầy bản lĩnh. Thế trận đôi công hấp dẫn khiến trận đấu trở nên kịch tính đến những phút cuối. Khoảnh khắc tỏa sáng đúng lúc của Wirtz ở phút 85 đã giúp Đức giành chiến thắng.

Trái ngược, Anh để Uruguay cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà Wembley. Ben White ghi bàn cho Tam Sư ở phút 81 trong ngày đầu trở lại đội tuyển sau hơn 3 năm vắng bóng.

Dàn sao của ĐT Anh gây thất vọng khi bị cầm hòa ngay trên sân nhà. (Ảnh: Reuters)

Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, ĐT Anh lại thiếu sắc bén trong tấn công. Đến phút 90+4, từ một tình huống phạm lỗi của chính Ben White trong vòng cấm, Uruguay được hưởng phạt đền ở cuối trận. Federico Valverde không mắc sai lầm nào trên chấm 11m, ấn định tỷ số hòa 1-1 và khép lại màn tổng duyệt đáng quên của ĐT Anh.