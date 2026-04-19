Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 19/4: MU đánh bại Chelsea trên sân khách
VOV.VN - Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 19/4 nhận được sự chú ý khi MU vượt qua Chelsea với tỉ số tối thiểu ngay trên sân khách.
Có lợi thế sân nhà, Chelsea nhập cuộc tốt hơn khi tạo ra một số tình huống hãm thành nguy hiểm. Tuy nhiên, MU lại là đội có bàn mở tỉ số khi Bruno căng ngang để Cunha băng vào dứt điểm cận thành ở phút 43.
Sang hiệp hai, Chelsea liên tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Chelsea có những pha dứt điểm nguy hiểm, điển hình là hai pha đánh đầu của Delap và Fofana nhưng bóng đập xà ngang khung thành MU bật ra.
Dù Chelsea rất nỗ lực khi liên tục hãm thành nhưng không thể ghi được bàn gỡ. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Chelsea 0-1 MU.
Màn so tài giữa Chelsea vs MU là trận đấu có khả năng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đua vào top 5 ngoại hạng Anh mùa này, nhóm những đội sẽ có suất dự cúp C1 châu Âu mùa giải sau. Trước màn so tài, cả hai đội đều không có được phong độ tốt khi để thua ở vòng đấu trước. Thậm chí, Chelsea đã để thua trong 3 trận gần nhất tại ngoại hạng Anh, qua đó dần khiến mục tiêu dự cúp C1 châu Âu nằm xa tầm với.
MU cũng chưa có phong độ ổn định khi không thắng 3 trong số 5 trận gần nhất tại ngoại hạng Anh (1 hoà, 2 thua). Điều giúp MU vẫn còn nằm trong top 5 là nhờ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Aston Villa, Liverpool hay chính Chelsea không có được phong độ tốt thời gian gần đây.
Thành tích đối đầu của hai đội tại ngoại hạng Anh những mùa gần đây cân bằng khi MU thắng 2, hoà 1 và thua 2. Có lợi thế sân nhà, Chelsea cần phải giành chiến thắng nếu muốn tiếp tục cuộc đua giành vé dự cúp C1 châu Âu mùa sau.
Các CĐV tạo nên không khí náo nhiệt trước trận đấu
Các cầu thủ khởi động trước trận đấu
Trận đấu bắt đầu! MU là đội giao bóng trước.
3': Không được! MU được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở cự ly gần 30 mét. Tuy nhiên, pha treo bóng của Bruno bị các cầu thủ Chelsea phá ra.
7': Không được! Casemiro cắt được bóng ở giữa sân để Bruno Fernandes chuyền cho Sesko trước vòng cấm. Sesko quyết định sút ngay nhưng bị cầu thủ Chelsea ngăn chặn.
10': Không có phạt đền! Từ đường chọc khe của Enzo Fernandez, Palmer xâm nhập vòng cấm nhưng ngã ra sau pha chuồi bóng của Heaven. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định không có lỗi của cầu thủ MU.
11': Không vào! Estevao có pha cứa lòng bằng chân trái về góc xa, bóng đi hiểm hóc và đập nhẹ vào cột dọc đi ra ngoài.
13': Không được! Estevao nỗ lực đi bóng thẳng vào vòng cấm rồi dứt điểm bằng chân phải nhưng bóng đi quá nhẹ, không làm khó được thủ thành Lammens.
16': Thay người! Chelsea có sự thay đổi bất đắc dĩ khi Estevao rời sân do chấn thương, Garnacho là cầu thủ được thay vào.
18': Không được! Pedro Neto có pha bấm bóng rất hay để Garnacho xâm nhập vòng cấm ở vị trí rất trống trải. Tuy nhiên, Garnacho lại trượt chân và không có được pha tiếp bóng tốt khiến cơ hội trôi qua đầy đáng tiếc.
23': Không được! MU được hưởng đá phạt trực tiếp ở khoảng cách hơn 30 mét chếch về hướng tấn công bên phải. Bruno treo bóng vào vòng cấm nhưng lại bị cầu thủ Chelsea đánh đầu phá bóng.
25': Không được! Từ tình huống Bruno Fernandes phát động phản công nhanh, Mbeumo thoát xuống gần đáy biên rồi chuyền trả ngược cho Cunha băng vào. Tuy nhiên, Cunha có pha đỡ bước một không tốt để bóng trôi xa, tạo điều kiện cho cầu thủ Chelsea phá bóng giải nguy.
30': Nguy hiểm! Chelsea được hưởng đá phạt ngay trước vạch 16m50. Enzo quyết định sút thẳng nhưng bóng đập hàng rào bật ra.
33': Không vào! Enzo giành được bóng trong vòng cấm rồi tung chân dứt điểm ngay, bóng đi căng nhưng chệch cột dọc trong gang tấc.
38': Bàn thắng không được công nhận! Từ cú sút của Enzo, thủ thành Lammens đổ người đẩy bóng ra. Palmer băng vào nhận bóng rồi chuyền cho Delap dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, trọng tài xác định Palmer trước đó đã rơi vào thế việt vị.
43': VÀOOOOO !!!!! Bruno đi bóng sát đáy biên rồi căng ngang để Cunha băng vào dứt điểm quyết đoán làm tung lưới Chelsea. Tỉ số của trận đấu là Chelsea 0-1 MU.
45': Bù giờ! Hiệp một có 5 phút bù giờ.
Hiệp một khép lại. Tỉ số của trận đấu đang là Chelsea 0-1 MU.
Hiệp hai bắt đầu!
49': Không được! Chelsea có pha phát động tấn công từ sân nhà nhưng Cucurella không thể bắt kịp đường bóng của đồng đội.
52': Nguy hiểm! Bruno đi bóng ở trung lộ rồi dứt điểm bằng chân không thuận nhưng bóng đi chệch cột dọc.
54': Không được! Cunha tung ra cú sút căng từ trước khu vực 16m50 nhưng bóng đập chân cầu thủ Chelsea bật ra.
56': Bóng đập xà ngang! Từ pha treo bóng của đồng đội, Delap bật cao đánh đầu nhưng bóng đập trúng xà ngang khi thủ thành Lammens đã không thể phản ứng.
61': Không được! MU hãm thành nhưng không tạo ra được cú dứt điểm đáng chú ý nào về phía Chelsea.
62': Không được! Gusto chuyền bóng tầm thấp để Palmer dứt điểm ngay trong vòng cấm nhưng bóng đi không chính xác.
64': Nguy hiểm! Từ đường phản công nhanh, Bruno chuyền ngang trước vòng cấm nhưng pha phá bóng của Fofana vô tình khiến bóng đổi hướng, thủ thành Robert Sanchez đã phải nỗ lực đổ người đẩy bóng chịu phạt góc.
67': Bóng chạm xà ngang! Từ tình huống treo bóng, Fofana bật cao đánh đầu nhưng một lần nữa bóng đập xà ngang dội ra.
71': Nguy hiểm! Chelsea được hưởng quả đá phạt ngay trước vòng cấm. Palmer quyết định sút thẳng nhưng bóng đập hàng rào bật ra.
76': Không được! Chelsea có liên tiếp hai cú tung người dứt điểm của Garnacho và Cucurella nhưng đều bị các cầu thủ phòng ngự MU ngăn chặn.
81': Thay người! MU có liên tiếp hai sự tăng cường trên hàng công khi Mason Mount và Ahmad Diallo được tung vào sân. Chelsea tăng cường hàng phòng ngự khi Acheampong và Chalobah vào sân.
85': Nguy hiểm! Caicedo tung ra cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc.
90': Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
90+4': Không được! Chelsea được hưởng đá phạt về phía cánh phải hướng tấn công gần sát đường biên ngang. Tuy nhiên, pha treo bóng sau đó bị các cầu thủ MU phá ra.
Trận đấu kết thúc. Tỉ số chung cuộc là Chelsea 0-1 MU.
