Kết quả ngoại hạng Anh hôm nay 19/4: MU đánh bại Chelsea trên sân khách

Có lợi thế sân nhà, Chelsea nhập cuộc tốt hơn khi tạo ra một số tình huống hãm thành nguy hiểm. Tuy nhiên, MU lại là đội có bàn mở tỉ số khi Bruno căng ngang để Cunha băng vào dứt điểm cận thành ở phút 43.

Sang hiệp hai, Chelsea liên tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Chelsea có những pha dứt điểm nguy hiểm, điển hình là hai pha đánh đầu của Delap và Fofana nhưng bóng đập xà ngang khung thành MU bật ra.

Dù Chelsea rất nỗ lực khi liên tục hãm thành nhưng không thể ghi được bàn gỡ. Tỉ số chung cuộc của trận đấu là Chelsea 0-1 MU.