Kết quả bóng đá hôm nay 29/3: Nhật Bản thể hiện đẳng cấp, Bỉ tạo mưa bàn thắng

ĐT Hàn Quốc thua 0-4 trong trận giao hữu với ĐT Bờ Biển Ngà. (Ảnh: Reuters)

ĐT Hàn Quốc nhập cuộc tự tin trong trận giao hữu với ĐT Bờ Biển Ngà trên sân MK tại Anh. Tuy nhiên, đội bóng châu Á lại tỏ ra kém duyên khi bỏ lỡ nhiều cơ hội thuận lợi, rồi “vỡ trận” sau khi đối thủ tới từ châu Phi liên tiếp ghi bàn ở cuối hiệp 1.

Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 35, Martial Godo đột phá dũng mãnh bên cánh trái rồi kiến tạo cho Evann Guessand ghi bàn mở tỷ số. ĐT Bờ Biển Ngà nhân đôi cách biệt ngay trước giờ nghỉ, khi Simon Adingra có pha xử lý đẳng cấp rồi sút tung lưới ĐT Hàn Quốc ở phút 45+1.

Sang hiệp 2, ĐT Bờ Biển Ngà càng chơi càng hay trong khi ĐT Hàn Quốc tỏ ra xuống tinh thần. Phút 62, Martial Godo ập vào đá bồi nâng tỷ số lên 3-0 sau khi thủ môn Jo Hyeon Woo cản phá cú dứt điểm của Evann Guessand. Phút 90+4, Amad Diallo kiến tạo cho Wilfried Singo ghi bàn ấn định tỷ số 4-0.

Sau chiến thắng đậm đà 4-0 này, ĐT Bờ Biển Ngà sẽ đá giao hữu với ĐT Scotland vào rạng sáng 1/4 (theo giờ Việt Nam). Trong khi đó, ĐT Hàn Quốc sẽ có màn “thử lửa” với ĐT Áo.

Ito ghi bàn duy nhất giúp ĐT Nhật Bản thắng ĐT Scotland 1-0. (Ảnh: Reuters)

ĐT Nhật Bản gây ấn tượng khi có màn trình diễn thuyết phục trong chuyến làm khách của ĐT Scotland. Đội bóng châu Á giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân Hamden Park nhờ pha làm bàn duy nhất của Junya Ito ở phút 84.

Trong tình huống ghi bàn, ĐT Nhật Bản đã có pha phối hợp ăn ý từ giữa sân trước khi đưa bóng vào vòng cấm khiến hàng phòng ngự ĐT Scotland hỗn loạn. Junya Ito chớp thời cơ băng lên và dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Angus Gunn.

Theo thống kê, ĐT Nhật Bản đã tạo ra tới 18 cú dứt điểm ở trận này, trong đó có 6 lần khiến thủ môn Angus Gunn phải trổ tài cứu thua. Trong khi đó, ĐT Scotland dù được chơi trên sân nhà nhưng cầm bóng ít hơn (45%) và chỉ tạo ra 8 pha dứt điểm.

Chiến thắng 1-0 này là bước chạy đà hoàn hảo với ĐT Nhật Bản trước khi có trận giao hữu đáng chú ý với ĐT Anh trên sân Wembley vào rạng sáng 1/4.

ĐT Bỉ đánh bại ĐT Mỹ 5-2 trong cơn mưa bàn thắng. (Ảnh: Reuters)

Trong quá trình hướng tới World Cup 2026, ĐT Mỹ có bước chạy đà quan trọng khi tiếp đón ĐT Bỉ tại Atlanta. Hai đội đã tạo ra cơn mưa bàn thắng với tổng cộng 7 lần bóng được đưa vào lưới.

ĐT Mỹ vượt lên dẫn trước nhờ công của Weston McKennie ở phút 39. Tuy nhiên, ĐT Bỉ đáp trả với 5 bàn thắng của Zeno Debast ở phút 45, Amadou Onana ở phút 53, De Ketelaere ở phút 59 từ chấm phạt đền, cú đúp của Dodi Lukebakio ở phút 68 và 82.

Đội chủ nhà rút ngắn cách biệt sau khi Youri Tielemans để mất bóng ngay sát vòng cấm và Patrick Agyemang chớp thời cơ ghi bàn ở phút 87. Chung cuộc, ĐT Bỉ giành chiến thắng 5-2 trước ĐT Mỹ ngay trên sân khách. Sau trận đấu này, ĐT Bỉ sẽ tới làm khách của ĐT Mexico còn ĐT Mỹ sẽ tiếp đón ĐT Bồ Đào Nha vào sáng 1/4.