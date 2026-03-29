中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá hôm nay 29/3: Nhật Bản thể hiện đẳng cấp, Bỉ tạo mưa bàn thắng

Chủ Nhật, 06:07, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 29/3, ĐT Nhật Bản giành chiến thắng 1-0 trước ĐT Scotland, ĐT Hàn Quốc thua đậm 0-4 trước ĐT Bờ Biển Ngà, ĐT Bỉ vượt qua ĐT Mỹ 5-2 trong bữa tiệc bàn thắng.

ket qua bong da hom nay 29 3 nhat ban the hien dang cap, bi tao mua ban thang hinh anh 1
ĐT Hàn Quốc thua 0-4 trong trận giao hữu với ĐT Bờ Biển Ngà. (Ảnh: Reuters)

ĐT Hàn Quốc nhập cuộc tự tin trong trận giao hữu với ĐT Bờ Biển Ngà trên sân MK tại Anh. Tuy nhiên, đội bóng châu Á lại tỏ ra kém duyên khi bỏ lỡ nhiều cơ hội thuận lợi, rồi “vỡ trận” sau khi đối thủ tới từ châu Phi liên tiếp ghi bàn ở cuối hiệp 1.

Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 35, Martial Godo đột phá dũng mãnh bên cánh trái rồi kiến tạo cho Evann Guessand ghi bàn mở tỷ số. ĐT Bờ Biển Ngà nhân đôi cách biệt ngay trước giờ nghỉ, khi Simon Adingra có pha xử lý đẳng cấp rồi sút tung lưới ĐT Hàn Quốc ở phút 45+1.

Sang hiệp 2, ĐT Bờ Biển Ngà càng chơi càng hay trong khi ĐT Hàn Quốc tỏ ra xuống tinh thần. Phút 62, Martial Godo ập vào đá bồi nâng tỷ số lên 3-0 sau khi thủ môn Jo Hyeon Woo cản phá cú dứt điểm của Evann Guessand. Phút 90+4, Amad Diallo kiến tạo cho Wilfried Singo ghi bàn ấn định tỷ số 4-0.

Sau chiến thắng đậm đà 4-0 này, ĐT Bờ Biển Ngà sẽ đá giao hữu với ĐT Scotland vào rạng sáng 1/4 (theo giờ Việt Nam). Trong khi đó, ĐT Hàn Quốc sẽ có màn “thử lửa” với ĐT Áo.

ket qua bong da hom nay 29 3 nhat ban the hien dang cap, bi tao mua ban thang hinh anh 2
Ito ghi bàn duy nhất giúp ĐT Nhật Bản thắng ĐT Scotland 1-0. (Ảnh: Reuters)

ĐT Nhật Bản gây ấn tượng khi có màn trình diễn thuyết phục trong chuyến làm khách của ĐT Scotland. Đội bóng châu Á giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân Hamden Park nhờ pha làm bàn duy nhất của Junya Ito ở phút 84.

Trong tình huống ghi bàn, ĐT Nhật Bản đã có pha phối hợp ăn ý từ giữa sân trước khi đưa bóng vào vòng cấm khiến hàng phòng ngự ĐT Scotland hỗn loạn. Junya Ito chớp thời cơ băng lên và dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Angus Gunn.

Theo thống kê, ĐT Nhật Bản đã tạo ra tới 18 cú dứt điểm ở trận này, trong đó có 6 lần khiến thủ môn Angus Gunn phải trổ tài cứu thua. Trong khi đó, ĐT Scotland dù được chơi trên sân nhà nhưng cầm bóng ít hơn (45%) và chỉ tạo ra 8 pha dứt điểm.

Chiến thắng 1-0 này là bước chạy đà hoàn hảo với ĐT Nhật Bản trước khi có trận giao hữu đáng chú ý với ĐT Anh trên sân Wembley vào rạng sáng 1/4.

ket qua bong da hom nay 29 3 nhat ban the hien dang cap, bi tao mua ban thang hinh anh 3
ĐT Bỉ đánh bại ĐT Mỹ 5-2 trong cơn mưa bàn thắng. (Ảnh: Reuters)

Trong quá trình hướng tới World Cup 2026, ĐT Mỹ có bước chạy đà quan trọng khi tiếp đón ĐT Bỉ tại Atlanta. Hai đội đã tạo ra cơn mưa bàn thắng với tổng cộng 7 lần bóng được đưa vào lưới.

ĐT Mỹ vượt lên dẫn trước nhờ công của Weston McKennie ở phút 39. Tuy nhiên, ĐT Bỉ đáp trả với 5 bàn thắng của Zeno Debast ở phút 45, Amadou Onana ở phút 53, De Ketelaere ở phút 59 từ chấm phạt đền, cú đúp của Dodi Lukebakio ở phút 68 và 82.

Đội chủ nhà rút ngắn cách biệt sau khi Youri Tielemans để mất bóng ngay sát vòng cấm và Patrick Agyemang chớp thời cơ ghi bàn ở phút 87. Chung cuộc, ĐT Bỉ giành chiến thắng 5-2 trước ĐT Mỹ ngay trên sân khách. Sau trận đấu này, ĐT Bỉ sẽ tới làm khách của ĐT Mexico còn ĐT Mỹ sẽ tiếp đón ĐT Bồ Đào Nha vào sáng 1/4.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Kết quả bóng đá Nhật Bản Bỉ Hàn Quốc Scotland Mỹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế
Lịch thi đấu bóng đá