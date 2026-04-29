Kết quả bóng đá hôm nay 29/4: PSG thắng Bayern Munich ở trận đấu "điên rồ"

Trận bán kết lượt đi của Cúp C1 châu Âu 2025/2026 giữa hai đội PSG và Bayern Munich đã diễn ra rất hấp dẫn với những diễn biến vượt xa sự tưởng tượng của tất cả người hâm mộ. Đôi bên đã cống hiến cho khán giả bữa tiệc thực sự của bóng đá tấn công với những màn "ăn miếng, trả miếng" mãn nhãn.

PSG đã có lúc dẫn 5-2. (Ảnh: Reuters).

Sau hơn 10 phút đầu thi đấu thận trọng, đôi bên đã bắt đầu đẩy cao tốc độ và bàn thắng liên tục đến. Phút 17, Pacho của PSG đốn ngã Luis Diaz trong vòng cấm và trọng tài chỉ ngay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Harry Kane dễ dàng ghi bàn mở tỷ số cho đội khách.

Sau bàn thắng của Kane, Bayern còn có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 20 nhưng Olise bỏ lỡ cơ hội cực kỳ ngon ăn trong tình huống một mình một bóng đối mặt với thủ môn Safonov.

Không thể có bàn thắng tiếp theo sớm, Bayern đã phải nhận liên tiếp hai bàn thua. Phút 25, Kvaratskhelia nhận bóng bên cánh trái, rê ngược lên và sút bằng lòng trong chân phải. Bóng đi vào góc xa khiến Neuer không có cơ hội cản phá.

Đến phút 33, PSG chính thức vượt lên dẫn 2-1. Bóng được tạt vào từ chấm đá phạt góc bên cánh phải và Neves bật cao đánh đầu lái bóng về góc xa khiến Neuer không thể cứu thua cho Bayern.

Bị dẫn ngược nhưng Bayern không bỏ cuộc. Phút 41, Olise đi bóng vào giữa 4 cầu thủ PSG và Olise quyết định sút bằng chân trái. Bóng đi vượt mặt Safonov đi thẳng vào lưới.

Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỷ số 2-2 thì đúng vào phút bù giờ cuối cùng, Dembele tạt bóng vào trong và bóng đã trúng tay Davies. Trọng tài xem lại băng hình VAR và quyết định đó là phạt đền cho PSG. Từ chấm 11m, Dembele ghi bàn chốt hạ hiệp 1 với tỷ số 3-2.

Nhưng Kane và các đồng đội ở Bayern đã thể hiện bản lĩnh để giữ hy vọng cho trận lượt về. (Ảnh: Reuters).

Sang hiệp 2, PSG với lợi thế sân nhà đã dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu và thành quả đã đến là những bàn thắng liên tiếp. Phút 56, Hakimi băng xuống bên cánh phải và chuyền ngược ra. Cả Dembele và Zaire Emery đều bỏ bóng. Kvaratskhelia băng vào dứt điểm hạ gục Neuer.

Đến phút 58, Doue đi bóng thu hút hậu vệ Bayern rồi chuyền sang cho Dembele. Số 10 của PSG đi bóng rồi dứt điểm vào góc gần. Bóng đập cột dọc đi vào lưới.

Khi tỷ số đã là 5-2, nhiều người đã nghĩ đến kịch bản Bayern "vỡ trận" nhưng đội bóng nước Đức đã vùng lên mạnh mẽ. Phút 64, Kimmich thực hiện cú bấm bóng để Upamecano bật cao đánh đầu vào góc gần khiến Safonov không kịp phản xạ.

4 phút sau, Harry Kane có đường chuyền chuẩn mực để Diaz băng xuống vượt qua hậu vệ PSG và dứt điểm vào góc xa khiến Safonov không có cơ hội để cản phá. Trọng tài biên ban đầu phất cờ báo lỗi việt vị nhưng trọng tài chính đã quyết định công nhận bàn thắng cho đội khách sau khi tham khảo VAR và công nghệ bắt việt vị bán tự động.

Khoảng thời gian còn lại tiếp tục chứng kiến đôi bên nỗ lực dồn đội hình lên tấn công, đã có thêm những cơ hội nhưng không bên nào ghi thêm được bàn thắng. 5-4 cho PSG là kết quả cuối cùng.

Với tỷ số này, trận lượt về diễn ra vào rạng sáng 7/5 hứa hẹn sẽ còn có thêm những diễn biến kịch tính, khó lường.