PSG vs Bayern Munich: Đỉnh cao bán kết Cúp C1 châu Âu

Trận đấu bóng đá PSG vs Bayern Munich trong khuôn khổ bán kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026 sẽ diễn ra lúc 2h rạng sáng 29/4.

Trận bán kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026 giữa PSG và Bayern Munich sẽ là màn đọ sức tâm điểm của bóng đá thế giới trong đêm nay, rạng sáng mai 29/4. Màn so tài này sẽ diễn ra trên sân Công viên Các Hoàng tử ở Paris (Pháp) vào lúc 2h rạng sáng 29/4 theo giờ Việt Nam.

Đây là trận đấu được đánh giá rất cân bằng khi đôi bên có sức mạnh gần như tương đương và cũng đang ở trạng thái phong độ tương đối tốt thời gian gần đây.

Trong cuộc đọ sức đỉnh cao này, các học trò của ông Luis Enrique có lợi thế được chơi trên sân nhà. Yếu tố này rất quan trọng, bởi PSG không thua 5 trận liên tiếp gần đây ở Cúp Cúp C1 châu Âu bao gồm 2 chiến thắng mới đây nhất lần lượt trước Chelsea (5-2) và Liverpool (2-0).

Tại vòng bảng, hai đội cũng đã gặp nhau trên sân Công viên Các Hoàng tử và khi đó Bayern đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Trong trận đấu rạng sáng 29/4, PSG chỉ có 2 trường hợp vắng mặt do chấn thương gồm tiền đạo trẻ Quentin Ndjantou và tiền vệ Vitinha. Phía Bayern Munich có khá nhiều trường hợp không thể hành quân đến Paris do chấn thương, đó là Serge Gnabry, Lennart Karl, Sven Ulreich, Tom Bischof, Maycon Cardozo.

Đây là lần thứ ba trong gần một năm qua, Bayern và PSG thi đấu một trận chính thức. Trước trận ở vòng bảng Cúp C1 châu Âu năm nay, 2 đội đã gặp nhau ở tứ kết Club World Cup 2025 và PSG thắng 2-0.