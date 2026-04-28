Lịch sử đối đầu PSG - Bayern Munich trước bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026

Thứ Ba, 15:58, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thống kê lịch sử đối đầu giữa PSG vs Bayern Munich trước trận bán kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026.

2h ngày 29/4, PSG đối đầu với Bayern Munich trong trận bán kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026. Đây được xem là trận chung kết sớm khi cả Bayern Munich và PSG đều là ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Lịch sử đối đầu giữa PSG vs Bayern Munich đang nghiêng về phía đại diện nước Đức. Theo đó, hai đội đã chạm trán nhau 15 lần tại Cúp C1 châu Âu, trong đó có tới 9 lần diễn ra chỉ trong 9 mùa giải gần nhất. Kể từ mùa 2017/2018, chỉ có cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Man City xuất hiện nhiều hơn (13 lần) so với cặp PSG - Bayern (9 lần).

Bayern 9 lần đánh bại PSG ở sân chơi Cúp C1 châu Âu.

Ở mùa giải năm nay, Bayern Munich đánh bại PSG 2-1 ngay tại Paris trong giai đoạn vòng bảng hồi đầu tháng 11. Luis Díaz lập cú đúp trong hiệp một trước khi phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Đáng chú ý, Bayern Munich đang sở hữu chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trước PSG tại Cúp C1 châu Âu - thành tích tốt nhất mà bất kỳ đội bóng nào từng đạt được trước đại diện nước Pháp ở đấu trường châu Âu. Tính tổng thể, PSG đã thua Bayern Munich tới 9 lần, nhiều nhất trước một đối thủ tại Cúp C1 châu Âu.

Trận đấu giữa PSG vs Bayern Munich diễn ra vào lúc 2h ngày 29/4. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

PV/VOV.VN
PSG vs Bayern Munich: Đỉnh cao bán kết Cúp C1 châu Âu
Kịch bản nào để MU giành vé dự Cúp C1 châu Âu mùa tới?
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận PSG vs Bayern bán kết Cúp C1 châu Âu
