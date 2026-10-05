Kết quả bóng đá hôm nay 5/10: Bồ Đào Nha vào tứ kết Nations League

Rạng sáng 5/10, Bồ Đào Nha gặp Na Uy tại lượt trận thứ tư vòng bảng UEFA Nations League 2026/2027. Sau 3 chiến thắng liên tiếp, Bồ Đào Nha sẽ vào tứ kết sớm 2 lượt đấu nếu tiếp tục có 3 điểm.

Ảnh: Reuters.

Tuy vậy, trong bối cảnh Na Uy cũng cần tháng lợi để duy trì cơ hội đi tiếp, đội bóng Bắc Âu thi đấu quyết tâm và gây ra khá nhiều khó khăn cho Bồ Đào Nha.

Phút 36, trung vệ Ajer của Na Uy trong một tình huống tham gia tấn công đã tung cú dứt điểm bằng mu bàn chân phải, khiến thủ môn Diogo Costa không thể cản phá, mở tỷ số cho Na Uy.

Tuy nhiên cũng chỉ 2 phút sau, Bồ Đào Nha đã có bàn thắng san bằng tỷ số. Cancelo đón bóng vừa tầm ngay trước vòng cấm rồi tung vô lê trái phá ghim thẳng vào nóc lưới Na Uy. 1-1 là tỷ số của 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha là đội chủ động hơn và sau khi Haaland rời sân khiến sức ép của Na Uy không còn được duy trì, đội chủ nhà đã có bàn thắng tiếp theo.

Phút 79, Vitinha tung đường chuyền tinh tế xé toang hàng thủ Na Uy, tạo điều kiện để Felix thoát xuống đối mặt khung thành. Chân sút của Al Nassr kiến tạo cho Ramos lập công.

Về cuối trận, Bồ Đào Nha chỉ còn 10 người khi Francisco Conceição nhận thẻ đỏ nhưng họ vẫn bảo toàn được thắng lợi 2-1 cùng tấm vé sớm vào tứ kết UEFA Nations League 2026/2027.

Ở các trận đáng chú ý khác của UEFA Nations League 2026/2027 diễn ra rạng sáng 5/10, Đức hòa Hy Lạp 0-0 trong khi Hà Lan đánh bại Serbia với tỷ số 2-1.