Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 5/10: Việt Nam vs Malaysia

Theo lịch thi đấu và trực tiếp FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 5/10, ĐT Việt Nam vs ĐT Malaysia sẽ đối đầu nhau trong trận tranh hạng Ba diễn ra vào lúc 16h. Đây là màn tái ngộ đầy duyên nợ của hai đội bóng đã gặp nhau tại bán kết ASEAN Cup 2026 cách đây 1 tháng.

Ở vòng bán kết ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2-0 lượt đi và 2-0 lượt về để vào chung kết. Sau đó, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik tiếp tục hạ Thái Lan để bảo vệ thành công chức vô địch.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 5/10.

Tuy nhiên, ở cuộc so tài lần này, Malaysia có lực lượng mạnh hơn, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe cũng đang có phong độ cao hơn. Trong khi đó, ĐT Việt Nam bị tổn thất lớn về nhân sự. Do đó, đội bóng của HLV Kim Sang Sik được dự đoán gặp nhiều khó khăn.

Thái Lan đại chiến Indonesia

Cũng theo lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026 hôm nay 5/10, Thái Lan vs Indonesia sẽ gặp nhau trong trận chung kết diễn ra vào lúc 20h. Đây là cuộc đọ sức được dự đoán kịch tính, khi hai đội cân sức, cân tài. Indonesia có lợi thế khi được đá trên sân nhà.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa Việt Nam vs Malaysia và Thái Lan vs Indonesia, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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