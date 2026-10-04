U17 nữ Việt Nam quyết thắng ở vòng loại U17 nữ châu Á 2027 với dàn cầu thủ 14 tuổi

Vòng loại U17 nữ châu Á 2027 bảng D diễn ra tại sân Bà Rịa (TP.HCM). Chỉ đội nhất bảng mới có vé dự VCK diễn ra vào năm sau ở Trung Quốc. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, U17 nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu giành ngôi nhất bảng. Những cầu thủ đủ tuổi dự giải là các gương mặt sinh từ năm 2010 trở về sau. Bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027 có sự góp mặt của U17 nữ Việt Nam, U17 nữ Kyrgyzstan, U17 nữ Palestine và U17 nữ Bắc Mariana.

HLV Okiyama Masahiko. (Ảnh: VFF).

Phát biểu tại buổi họp báo, HLV trưởng U17 nữ Việt Nam Okiyama Masahiko cho biết: "Chúng tôi có 7 tuần chuẩn bị, trong đó có 12 ngày tập huấn tại Nhật Bản. Tôi xin cảm ơn sự quan tâm và tạo điều kiện của các bên liên quan. Chúng tôi tập trung xây dựng kỹ thuật, chiến thuật, triết lý lối chơi. Toàn đội có sự gắn kết và ý thức của một tuyển thủ quốc gia để vượt qua vòng loại.

Trong danh sách đăng ký lần này, chúng tôi bổ sung nhiều cầu thủ sinh năm 2012 có kỹ thuật, cá tính và giàu triển vọng trong tương lai. Tôi phối hợp với LĐBĐ Việt Nam và các CLB để cùng đào tạo, phát triển các em. Những cầu thủ này đã thể hiện năng lực tại giải vô địch U16 Quốc gia. Điều đó thực sự chứng minh hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá nữ Việt Nam đang từng bước được xây dựng và hoàn thiện. Tôi kỳ vọng các em sẽ tiếp tục trưởng thành và tiến bộ hơn nữa.

Tôi không có nhiều thông tin về đối thủ. Tuy nhiên, việc Lebanon cầm hòa Australia ở giải vừa rồi cho thấy trình độ của Tây Á tiến bộ nhanh. Tôi hình dung U17 nữ Palestine là đội bóng có tổ chức. Một số cầu thủ có tốc độ nên chúng tôi không được chủ quan. Toàn đội phải tập trung và thi đấu với 100% khả năng".

Có mặt tại buổi họp báo, đội trưởng Đỗ Thị Hà Vi cho biết chuyến tập huấn tại Nhật Bản đã mang lại nhiều trải nghiệm bổ ích khi U17 nữ Việt Nam có cơ hội thi đấu với những đối thủ mạnh: "Chúng tôi có chuyến tập huấn ở Nhật Bản và đã thi đấu với nhiều đội rất mạnh, qua đó rút ra được nhiều bài học. Mục tiêu là cố gắng mỗi trận ghi ít nhất một bàn. Mục tiêu của toàn đội là giành ngôi nhất bảng để vào VCK U17 nữ châu Á 2027".

Cầu thủ Đỗ Thị Hà Vi. (Ảnh: VFF).

Ở phía đối diện, HLV trưởng U17 nữ Palestine Anmar Jalayta cho biết đội đã có những đợt tập huấn và vừa tham dự giải U17 nữ Tây Á, nơi Palestine giành quyền vào bán kết. Đội cũng có một số sự bổ sung cho vòng loại U17 nữ châu Á và các cầu thủ mới đã có sự hòa nhập tốt.

Trước khi đến Việt Nam, U17 nữ Palestine có chuyến tập huấn tại Jordan và thi đấu một số trận giao hữu. HLV Anmar Jalayta cho biết quá trình chuẩn bị của đội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của chiến tranh: "Do chiến tranh nên đội không thể tập trung cùng một địa điểm mà phải chia thành nhiều nhóm. Đội đã phải tập luyện ở ba địa điểm khác nhau. Số lượng cầu thủ nữ được cải thiện nhiều vì bóng đá nữ đang dần được thừa nhận tại Palestine. Tuy nhiên, nhiều giải đấu cũng bị hủy để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ trẻ".

Theo lịch, thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ lần lượt gặp các đội Palestine (5/10), Bắc Mariana (8/10) và Kyrgyzstan (11/10).