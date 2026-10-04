English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

U17 nữ Việt Nam quyết thắng ở vòng loại U17 nữ châu Á 2027 với dàn cầu thủ 14 tuổi

Chủ Nhật, 16:20, 04/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - U17 nữ Việt Nam quyết tâm có thành tích tốt ở vòng loại U17 nữ châu Á 2027 dù trong đội hình có nhiều cầu thủ mới 14 tuổi.

Vòng loại U17 nữ châu Á 2027 bảng D diễn ra tại sân Bà Rịa (TP.HCM). Chỉ đội nhất bảng mới có vé dự VCK diễn ra vào năm sau ở Trung Quốc. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, U17 nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu giành ngôi nhất bảng. Những cầu thủ đủ tuổi dự giải là các gương mặt sinh từ năm 2010 trở về sau. Bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027 có sự góp mặt của U17 nữ Việt Nam, U17 nữ Kyrgyzstan, U17 nữ Palestine và U17 nữ Bắc Mariana.

u17 nu viet nam quyet thang o vong loai u17 nu chau A 2027 voi dan cau thu 14 tuoi hinh anh 1
HLV Okiyama Masahiko. (Ảnh: VFF). 

Phát biểu tại buổi họp báo, HLV trưởng U17 nữ Việt Nam Okiyama Masahiko cho biết: "Chúng tôi có 7 tuần chuẩn bị, trong đó có 12 ngày tập huấn tại Nhật Bản. Tôi xin cảm ơn sự quan tâm và tạo điều kiện của các bên liên quan. Chúng tôi tập trung xây dựng kỹ thuật, chiến thuật, triết lý lối chơi. Toàn đội có sự gắn kết và ý thức của một tuyển thủ quốc gia để vượt qua vòng loại. 

Trong danh sách đăng ký lần này, chúng tôi bổ sung nhiều cầu thủ sinh năm 2012 có kỹ thuật, cá tính và giàu triển vọng trong tương lai. Tôi phối hợp với LĐBĐ Việt Nam và các CLB để cùng đào tạo, phát triển các em. Những cầu thủ này đã thể hiện năng lực tại giải vô địch U16 Quốc gia. Điều đó thực sự chứng minh hệ thống đào tạo tài năng của bóng đá nữ Việt Nam đang từng bước được xây dựng và hoàn thiện. Tôi kỳ vọng các em sẽ tiếp tục trưởng thành và tiến bộ hơn nữa.

Tôi không có nhiều thông tin về đối thủ. Tuy nhiên, việc Lebanon cầm hòa Australia ở giải vừa rồi cho thấy trình độ của Tây Á tiến bộ nhanh. Tôi hình dung U17 nữ Palestine là đội bóng có tổ chức. Một số cầu thủ có tốc độ nên chúng tôi không được chủ quan. Toàn đội phải tập trung và thi đấu với 100% khả năng". 

Có mặt tại buổi họp báo, đội trưởng Đỗ Thị Hà Vi cho biết chuyến tập huấn tại Nhật Bản đã mang lại nhiều trải nghiệm bổ ích khi U17 nữ Việt Nam có cơ hội thi đấu với những đối thủ mạnh: "Chúng tôi có chuyến tập huấn ở Nhật Bản và đã thi đấu với nhiều đội rất mạnh, qua đó rút ra được nhiều bài học. Mục tiêu là cố gắng mỗi trận ghi ít nhất một bàn. Mục tiêu của toàn đội là giành ngôi nhất bảng để vào VCK U17 nữ châu Á 2027". 

u17 nu viet nam quyet thang o vong loai u17 nu chau A 2027 voi dan cau thu 14 tuoi hinh anh 2
Cầu thủ Đỗ Thị Hà Vi. (Ảnh: VFF). 

Ở phía đối diện, HLV trưởng U17 nữ Palestine Anmar Jalayta cho biết đội đã có những đợt tập huấn và vừa tham dự giải U17 nữ Tây Á, nơi Palestine giành quyền vào bán kết. Đội cũng có một số sự bổ sung cho vòng loại U17 nữ châu Á và các cầu thủ mới đã có sự hòa nhập tốt.

Trước khi đến Việt Nam, U17 nữ Palestine có chuyến tập huấn tại Jordan và thi đấu một số trận giao hữu. HLV Anmar Jalayta cho biết quá trình chuẩn bị của đội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của chiến tranh: "Do chiến tranh nên đội không thể tập trung cùng một địa điểm mà phải chia thành nhiều nhóm. Đội đã phải tập luyện ở ba địa điểm khác nhau. Số lượng cầu thủ nữ được cải thiện nhiều vì bóng đá nữ đang dần được thừa nhận tại Palestine. Tuy nhiên, nhiều giải đấu cũng bị hủy để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ trẻ". 

Theo lịch, thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ lần lượt gặp các đội Palestine (5/10), Bắc Mariana (8/10) và Kyrgyzstan (11/10).

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lịch thi đấu vòng loại U17 nữ châu Á 2027 của U17 Việt Nam
Lịch thi đấu vòng loại U17 nữ châu Á 2027 của U17 Việt Nam

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng loại U17 nữ châu Á 2027 của U17 Việt Nam với 3 trận đấu diễn ra từ 5/10 đến 11/10.

Lịch thi đấu vòng loại U17 nữ châu Á 2027 của U17 Việt Nam

Lịch thi đấu vòng loại U17 nữ châu Á 2027 của U17 Việt Nam

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng loại U17 nữ châu Á 2027 của U17 Việt Nam với 3 trận đấu diễn ra từ 5/10 đến 11/10.

U17 nữ Việt Nam chốt danh sách tham dự vòng loại U17 nữ châu Á 2027
U17 nữ Việt Nam chốt danh sách tham dự vòng loại U17 nữ châu Á 2027

VOV.VN - U17 nữ Việt Nam đã chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại giải U17 nữ châu Á 2027 diễn ra từ ngày 5 đến 11/10 tại sân vận động Bà Rịa (TP Hồ Chí Minh).

U17 nữ Việt Nam chốt danh sách tham dự vòng loại U17 nữ châu Á 2027

U17 nữ Việt Nam chốt danh sách tham dự vòng loại U17 nữ châu Á 2027

VOV.VN - U17 nữ Việt Nam đã chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng loại giải U17 nữ châu Á 2027 diễn ra từ ngày 5 đến 11/10 tại sân vận động Bà Rịa (TP Hồ Chí Minh).

U17 Việt Nam chốt danh sách tham dự U17 World Cup 2026
U17 Việt Nam chốt danh sách tham dự U17 World Cup 2026

VOV.VN - Sau hành trình tại VCK U17 châu Á 2026, Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ trở lại tập luyện từ ngày 20/9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, hướng tới lần đầu tiên tham dự VCK FIFA U17 World Cup.

U17 Việt Nam chốt danh sách tham dự U17 World Cup 2026

U17 Việt Nam chốt danh sách tham dự U17 World Cup 2026

VOV.VN - Sau hành trình tại VCK U17 châu Á 2026, Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ trở lại tập luyện từ ngày 20/9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, hướng tới lần đầu tiên tham dự VCK FIFA U17 World Cup.

U17 nữ Việt Nam hoà đội bóng Nhật Bản trên sân khách
U17 nữ Việt Nam hoà đội bóng Nhật Bản trên sân khách

VOV.VN - Trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á 2027, U17 nữ Việt Nam có trận hoà U18 Shonan tại Nhật Bản.

U17 nữ Việt Nam hoà đội bóng Nhật Bản trên sân khách

U17 nữ Việt Nam hoà đội bóng Nhật Bản trên sân khách

VOV.VN - Trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á 2027, U17 nữ Việt Nam có trận hoà U18 Shonan tại Nhật Bản.

U17 Việt Nam nhận nhiệm vụ lịch sử tại đấu trường World Cup
U17 Việt Nam nhận nhiệm vụ lịch sử tại đấu trường World Cup

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng cho U17 Việt Nam khi tham dự VCK U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam nhận nhiệm vụ lịch sử tại đấu trường World Cup

U17 Việt Nam nhận nhiệm vụ lịch sử tại đấu trường World Cup

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng cho U17 Việt Nam khi tham dự VCK U17 World Cup 2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế