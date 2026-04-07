Kết quả bóng đá hôm nay 7/4: Kịch tính cuộc đua giành vé dự Cúp C1 châu Âu

Juventus giành chiến thắng 2-0 trước Genoa. (Ảnh: Reuters)

Việc Como sảy chân khi bị Udinese cầm hòa 0-0 giúp Juventus có cơ hội vươn lên áp sát top 4 Serie A. Thầy trò HLV Luciano Spalletti đã hoàn thành nhiệm vụ giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón Genoa để thổi lửa vào đường đua dự Cúp C1 châu Âu mùa tới.

Juventus nhập cuộc ấn tượng rồi nhanh chóng tạo ra lợi thế dẫn trước 2-0. Trung vệ Bremer lên tham gia tấn công và đánh đầu tung lưới Genoa, mở tỷ số ngay phút thứ 4. Weston McKennie dứt điểm chuẩn xác sau đường kiến tạo của Francisco Conceicao, nhân đôi cách biệt ở phút 17.

Nắm lợi thế lớn, Juventus tiếp tục tạo ra hàng loạt cơ hội trước khung thành Genoa nhưng lại liên tục bỏ lỡ trước khi kịch tính lên cao ở cuối trận. Genoa được hưởng quả phạt đền, nhưng thủ môn Di Gregorio đã cản phá thành công cú sút 11m của Aaron Caricol.

Giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Genoa, Juventus có 57 điểm trên bảng xếp hạng Serie A và rút ngắn cách biệt với vị trí top 4 Serie A của Como xuống còn 1 điểm, đồng thời tiếp tục nuôi hy vọng tham dự Cúp C1 châu Âu mùa tới.

Politano ghi bàn giúp Napoli giành chiến thắng 1-0 trước AC Milan. (Ảnh: Reuters)

Trong trận đấu muộn nhất vòng 31 Serie A, Napoli đã tận dụng thành công lợi thế sân nhà để giành chiến thắng trước AC Milan. Tác giả duy nhất trong trận cầu đinh này là tiền đạo Matteo Politano, với pha dứt điểm đẹp mắt ở phút 79.

Đáng chú ý, Matteo Politano ghi bàn chỉ chưa đầy 5 phút sau khi vào sân thế chỗ Leonardo Spinazzola. Công đầu trong bàn thắng này thuộc về Mathias Olivera với pha tạt bóng khó chịu khiến hàng thủ AC Milan bối rối, sau đó Matteo Politano ập vào tung cú dứt điểm chuẩn xác.

Chiến thắng 1-0 trước AC Milan giúp Napoli củng cố vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng Serie. Thầy trò HLV Antonio Conte hiện có 65 điểm, kém ngôi đầu của Inter Milan 7 điểm. Trong khi đó, AC Milan đứng thứ 3 với 63 điểm.