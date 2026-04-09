Kết quả bóng đá hôm nay 9/4: PSG thắng dễ Liverpool ở tứ kết Cúp C1 châu Âu

Hôm nay lượt đi vòng tứ kết Cúp C1 châu Âu sẽ diễn ra hai trận đấu cuối cùng. Cả hai trận đấu đều diễn ra lúc 2h rạng sáng 9/4 và các đội bóng tham dự đều là các CLB danh tiếng.

Trên sân Công viên Các Hoàng tử ở Paris (Pháp), chủ nhà và cũng là ĐKVĐ PSG sẽ tiếp đón Liverpool. PSG bước vào trận đấu này với rất nhiều lợi thế. Trước hết là phong độ gần đây của họ. Ở chín trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng của Luis Enrique hòa một, chỉ thua một, còn lại là những chiến thắng.

Sau khi vượt qua Chelsea với tổng tỷ số 8-2 mà không chịu bất cứ tổn thất nào về lực lượng ở vòng 1/8, PSG được đánh giá cao hơn hẳn khi tiếp tục chạm trán với một đại diện của Ngoại hạng Anh khác tại tứ kết, Liverpool. Đây là đối thủ mà thầy trò Luis Enrique đã vượt qua ở vòng 1/8 mùa trước trên hành trình chinh phục chiếc cúp C1 châu Âu đầu tiên trong lịch sử PSG.

Về phần Liverpool, đội bóng này đã thua ba trận ở đấu trường châu Âu mùa này và vừa trải qua hai thất bại liên tiếp ở các giải đấu quốc nội. Tính ra, The Kop chỉ thắng hai, hòa một và thua tới bốn ở bảy trận gần đây.

Trên sân khách, đội bóng của HLV Arne Slot có phong độ rất tệ khi thua bốn trong năm trận vừa qua và sẽ còn gặp nhiều khó khăn tại Paris, nơi PSG chưa thua ở Cúp C1 châu Âu suốt năm tháng vừa qua.

Trong trận đấu hôm nay, PSG sẽ không có sự phục vụ của Barcola, Mayulu, Fabian Ruiz và Ndjantou vì chấn thương.

Bên phía Liverpool, HLV Arne Slot cũng phải bỏ qua Alisson, Bradley, Endo, Leoni, Williams, Davies và Bajcetic vì lý do tương tự.