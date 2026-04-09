Kết quả bóng đá hôm nay 9/4: PSG thắng dễ Liverpool ở tứ kết Cúp C1 châu Âu
Kết quả bóng đá hôm nay 9/4: PSG thắng dễ Liverpool ở lượt đi tứ kết Cúp C1 châu Âu với tỷ số 2-0. Các bàn thắng của đội chủ nhà ở trận này được ghi do công của Doue và Kvaratskhelia.
Đây là trận đấu PSG còn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Nếu tận dụng hết các thời cơ ghi bàn, PSG đã có thể thắng đậm hơn. Dẫu sao 2-0 cũng là lợi thế lớn cho PSG trước trận lượt về diễn ra vào tuần sau.
Xin chào các độc giả của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tường thuật trực tiếp trận đấu bóng đá PSG vs Liverpool trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026.
Hôm nay lượt đi vòng tứ kết Cúp C1 châu Âu sẽ diễn ra hai trận đấu cuối cùng. Cả hai trận đấu đều diễn ra lúc 2h rạng sáng 9/4 và các đội bóng tham dự đều là các CLB danh tiếng.
Trên sân Công viên Các Hoàng tử ở Paris (Pháp), chủ nhà và cũng là ĐKVĐ PSG sẽ tiếp đón Liverpool. PSG bước vào trận đấu này với rất nhiều lợi thế. Trước hết là phong độ gần đây của họ. Ở chín trận gần nhất trên mọi đấu trường, đội bóng của Luis Enrique hòa một, chỉ thua một, còn lại là những chiến thắng.
Sau khi vượt qua Chelsea với tổng tỷ số 8-2 mà không chịu bất cứ tổn thất nào về lực lượng ở vòng 1/8, PSG được đánh giá cao hơn hẳn khi tiếp tục chạm trán với một đại diện của Ngoại hạng Anh khác tại tứ kết, Liverpool. Đây là đối thủ mà thầy trò Luis Enrique đã vượt qua ở vòng 1/8 mùa trước trên hành trình chinh phục chiếc cúp C1 châu Âu đầu tiên trong lịch sử PSG.
Về phần Liverpool, đội bóng này đã thua ba trận ở đấu trường châu Âu mùa này và vừa trải qua hai thất bại liên tiếp ở các giải đấu quốc nội. Tính ra, The Kop chỉ thắng hai, hòa một và thua tới bốn ở bảy trận gần đây.
Trên sân khách, đội bóng của HLV Arne Slot có phong độ rất tệ khi thua bốn trong năm trận vừa qua và sẽ còn gặp nhiều khó khăn tại Paris, nơi PSG chưa thua ở Cúp C1 châu Âu suốt năm tháng vừa qua.
Trong trận đấu hôm nay, PSG sẽ không có sự phục vụ của Barcola, Mayulu, Fabian Ruiz và Ndjantou vì chấn thương.
Bên phía Liverpool, HLV Arne Slot cũng phải bỏ qua Alisson, Bradley, Endo, Leoni, Williams, Davies và Bajcetic vì lý do tương tự.
1' Trận đấu bắt đầu !!!! Liverpool giao bóng trước.
4' PSG đang kiểm soát phần lớn bóng trên sân. Liverpool chủ động chơi thấp để ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà.
9' Szoboszlai chuyền hỏng nhưng Vitinha đã không thể tận dụng thành công khi tung ra đường chuyền thiếu chính xác, bỏ đi cơ hội cho PSG.
11' VÀO OOO!!! Dembele "nhảy múa" trước hàng thủ Liverpool rồi đưa bóng cho Doue. Cầu thủ số 14 của PSG xử lý một nhịp trước khi tung ra cú dứt điểm kỹ thuật, bóng găm thẳng vào khung thành đội khách.
17' Liverpool đang có những động thái dâng cao đội hình nhưng chưa thể tạo được áp lực lên hàng thủ của PSG.
20' Szoboszlai tạt bóng từ cánh phải vào vòng cấm PSG, tạo nên pha bóng lộn xộn nhưng thủ thành Safonov của đội chủ nhà đã kịp thời can thiệp.
28' Liverpool nỗ lực xâm nhập vòng cấm PSG nhưng Nuno Mendes đã hóa giải thành công. Sau đó, Joe Gomez ham bóng và phạm lỗi với cầu thủ chủ nhà nên phải nhận thẻ vàng.
32' Kvaratskhelia đi bóng và nỗ lực dứt điểm nhưng thủ môn Mamardashvili bên phía đội khách đã chơi tập trung để ngăn cản.
38' PSG có pha phối hợp khá tốt, mở ra thời cơ dứt điểm cho Kvaratskhelia nhưng ở góc quá hẹp, cú đá của cầu thủ người Georgia đã đưa bóng đi không chính xác.
40' Wirtz chuyền bóng cho Frimpong băng xuống dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành PSG trong gang tấc. Trận đấu đang diễn ra tương đối hấp dẫn.
42' PSG phản công mẫu mực, cơ hội đến với Dembele ở tư thế trống trải, cầu thủ này đặt lòng ngay nhưng bóng tìm đến đúng vị trí thủ môn của Liverpool.
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ !!!
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho PSG.
Hiệp 2 bắt đầu !!!!
49' Liverpool đẩy cao tốc dộ tấn công. Ekitike tung ra cú cứa lòng chân phải, bóng đi chệch khung thành PSG.
54' PSG tiếp tục có pha lên bóng tốc độ để loại bỏ hàng thủ đội khách. Dembele là người dứt điểm cuối cùng nhưng bóng đi vọt xà ngang.
60' Tốc độ trận đấu đang rất cao. Bóng liên tục được luân chuyển về phía khung thành đôi bên.
65' VÀO OOO!!!! PSG có tình huống lên bóng rất nhịp nhàng. Joao Neves chọc khe để Kvaratskhelia băng xuống lừa qua cả hàng thủ cũng như thủ môn của Liverpool trước khi dứt điểm nhẹ nhàng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0.
70' Doue chuyền bóng hay cho Emery xâm nhập vòng cấm Liverpool. Konate nỗ lực xoạc bóng giải nguy cho Liverpool nhưng lại phạm lỗi. Trong tài chỉ tay vào chấm phạt đền.
71' Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác nhận Konate chưa phạm lỗi và không có phạt đền cho PSG.
77' Liverpool đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Trong khi đó, PSG thi đấu rất ung dung và vẫn còn mong muốn có thêm bàn thắng.
82' Liverpool đã có những sự thay đổi người với các nhân tố mới trên hàng công nhưng Salah không được trao cơ hội.
87' PSG lên bóng nhanh sau tình huống mất bóng của tiền vệ Liverpool. Lee Kang In thả bóng vừa tầm để Dembele tung ra cú dứt điểm góc hẹp làm rung chuyển khung thành đội khách nhưng bóng chỉ tìm đến cột dọc.
Trận đấu có 3 phút bù giờ !!!!
Hết giờ !!! PSG thắng Liverpool 2-0.
