Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 25/6: Thái Nguyên T&T giành 3 điểm

Trên sân Cửa Ông, Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN) tiếp đón Thái Nguyên T&T trong trận đấu cả hai đều đặt mục tiêu giành 3 điểm. Ngay ở phút thứ 3, Nguyễn Thị Hải Yến sớm có bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho đội chủ nhà.



Chỉ 7 phút sau, Bích Thùy nhanh chóng có bàn gỡ cho Thái Nguyên T&T. Đến phút 23, vẫn là Hải Yến lập công giúp Than KSVN một lần nữa tái lập thế dẫn trước. Đây là trận đấu mà Nguyễn Thị Bích Thùy tỏa sáng rực rỡ. Phút 44, vẫn là cầu thủ sinh năm 1994 lập công gỡ hòa 2-2 cho đội bóng xứ chè.

Sang đến hiệp 2, Bích Thùy hoàn tất cú hat-trick cùng pha lập công của Rebecca giúp Thái Nguyên T&T dẫn trước 4-2. Về cuối thời gian bù giờ, Than KSVN gỡ thêm một bàn và kết thúc trận đấu với thất bại 3-4 đáng tiếc.

TP.Hồ Chí Minh I có chuyến làm khách trước Hà Nội II và họ cũng sớm hoàn thành mục tiêu 3 điểm. Thu Xuân mở tỉ số ở phút thứ 8 trước khi Thùy Linh ấn định chiến thắng 2-0 cho TP.Hồ Chí Minh I ở phút 88.