English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 25/6: Thái Nguyên T&T giành 3 điểm

Thứ Năm, 21:33, 25/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thái Nguyên T&T có chiến thắng rất quan trọng trước Than KSVN ở lượt 2 Giải BĐ nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2026.

Trên sân Cửa Ông, Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN) tiếp đón Thái Nguyên T&T trong trận đấu cả hai đều đặt mục tiêu giành 3 điểm. Ngay ở phút thứ 3, Nguyễn Thị Hải Yến sớm có bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho đội chủ nhà.
 

Chỉ 7 phút sau, Bích Thùy nhanh chóng có bàn gỡ cho Thái Nguyên T&T. Đến phút 23, vẫn là Hải Yến lập công giúp Than KSVN một lần nữa tái lập thế dẫn trước. Đây là trận đấu mà Nguyễn Thị Bích Thùy tỏa sáng rực rỡ. Phút 44, vẫn là cầu thủ sinh năm 1994 lập công gỡ hòa 2-2 cho đội bóng xứ chè.

ket qua bong da viet nam hom nay 25 6 thai nguyen t t gianh 3 diem hinh anh 1

Sang đến hiệp 2, Bích Thùy hoàn tất cú hat-trick cùng pha lập công của Rebecca giúp Thái Nguyên T&T dẫn trước 4-2. Về cuối thời gian bù giờ, Than KSVN gỡ thêm một bàn và kết thúc trận đấu với thất bại 3-4 đáng tiếc.

ket qua bong da viet nam hom nay 25 6 thai nguyen t t gianh 3 diem hinh anh 2

TP.Hồ Chí Minh I có chuyến làm khách trước Hà Nội II và họ cũng sớm hoàn thành mục tiêu 3 điểm. Thu Xuân mở tỉ số ở phút thứ 8 trước khi Thùy Linh ấn định chiến thắng 2-0 cho TP.Hồ Chí Minh I ở phút 88.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 27/5: Thái Nguyên T&T giành hạng Ba
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 27/5: Thái Nguyên T&T giành hạng Ba

VOV.VN - Chiến thắng tối thiểu trước Phong Phú Hà Nam giúp Thái Nguyên T&T giành huy chương đồng Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 27/5: Thái Nguyên T&T giành hạng Ba

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 27/5: Thái Nguyên T&T giành hạng Ba

VOV.VN - Chiến thắng tối thiểu trước Phong Phú Hà Nam giúp Thái Nguyên T&T giành huy chương đồng Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.

Kết quả bóng đá Việt Nam: Thái Nguyên T&T thắng "hủy diệt" ở giải nữ Cúp Quốc gia
Kết quả bóng đá Việt Nam: Thái Nguyên T&T thắng "hủy diệt" ở giải nữ Cúp Quốc gia

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam: Thái Nguyên T&T thắng "hủy diệt" Hà Nội II với tỉ số 8-0, trong khi TP.HCM giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nội I ở ngày thi đấu đầu tiên của giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.

Kết quả bóng đá Việt Nam: Thái Nguyên T&T thắng "hủy diệt" ở giải nữ Cúp Quốc gia

Kết quả bóng đá Việt Nam: Thái Nguyên T&T thắng "hủy diệt" ở giải nữ Cúp Quốc gia

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam: Thái Nguyên T&T thắng "hủy diệt" Hà Nội II với tỉ số 8-0, trong khi TP.HCM giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nội I ở ngày thi đấu đầu tiên của giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 14/1: Thái Nguyên T&T gây bất ngờ
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 14/1: Thái Nguyên T&T gây bất ngờ

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 14/1, Thái Nguyên T&T gây bất ngờ khi giành chiến thắng 1-0 trước Hà Nội ở lượt trận thứ 3 Giải bóng đá nữ Vô địch U19 Quốc gia Cúp Acecook 2026.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 14/1: Thái Nguyên T&T gây bất ngờ

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 14/1: Thái Nguyên T&T gây bất ngờ

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 14/1, Thái Nguyên T&T gây bất ngờ khi giành chiến thắng 1-0 trước Hà Nội ở lượt trận thứ 3 Giải bóng đá nữ Vô địch U19 Quốc gia Cúp Acecook 2026.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/1: TP.HCM và Thái Nguyên T&T chia điểm
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/1: TP.HCM và Thái Nguyên T&T chia điểm

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/1 ghi nhận các trận đấu thuộc lượt 1 Giải vô địch bóng đá nữ U19 Quốc gia Cúp Acecook 2026. Phong Phú Hà Nam giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân, trong khi TP.HCM và Thái Nguyên T&T chia nhau mỗi đội 1 điểm.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/1: TP.HCM và Thái Nguyên T&T chia điểm

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/1: TP.HCM và Thái Nguyên T&T chia điểm

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/1 ghi nhận các trận đấu thuộc lượt 1 Giải vô địch bóng đá nữ U19 Quốc gia Cúp Acecook 2026. Phong Phú Hà Nam giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân, trong khi TP.HCM và Thái Nguyên T&T chia nhau mỗi đội 1 điểm.

Giành ngôi á quân Cúp Quốc gia nữ 2025, Thái Nguyên T&T được thưởng lớn
Giành ngôi á quân Cúp Quốc gia nữ 2025, Thái Nguyên T&T được thưởng lớn

VOV.VN - Ông Đỗ Vĩnh Quang - Phó Chủ tịch Tập đoàn T&T Group đã quyết định thưởng lớn cho CLB nữ Thái Nguyên T&T sau khi giành ngôi Á quân giải bóng đá Cúp Quốc gia nữ 2025.

Giành ngôi á quân Cúp Quốc gia nữ 2025, Thái Nguyên T&T được thưởng lớn

Giành ngôi á quân Cúp Quốc gia nữ 2025, Thái Nguyên T&T được thưởng lớn

VOV.VN - Ông Đỗ Vĩnh Quang - Phó Chủ tịch Tập đoàn T&T Group đã quyết định thưởng lớn cho CLB nữ Thái Nguyên T&T sau khi giành ngôi Á quân giải bóng đá Cúp Quốc gia nữ 2025.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế