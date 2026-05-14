Kết quả bóng đá Việt Nam: Thái Nguyên T&T thắng "hủy diệt" ở giải nữ Cúp Quốc gia

Xem Giải Bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Trận cầu tâm điểm bảng B giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 giữa TP.HCM và Hà Nội I diễn ra hấp dẫn với thế trận giằng co đúng kỳ vọng. Nhờ dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, TP.HCM là đội kiểm soát tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Phút 26, đại diện phía Nam được hưởng phạt đền và Joelma thực hiện thành công để mở tỉ số trận đấu. Sang hiệp 2, Huỳnh Như nhân đôi cách biệt trước khi Hải Yến ghi bàn rút ngắn xuống 1-2, nhưng Hà Nội I không thể tìm được bàn gỡ hòa.

TP.HCM giành trọn 3 điểm trong ngày thi đấu đầu tiên của Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026. (Ảnh: VFF)

Ở trận đấu còn lại, Thái Nguyên T&T phô diễn sức mạnh vượt trội khi chạm trán Hà Nội II. Ngay từ đầu trận, Thúy Hằng đã mở tỉ số trước khi Bích Thùy nâng cách biệt lên 2-0 ngay trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục chơi lấn lướt và ghi thêm tới 6 bàn thắng để khép lại trận đấu với chiến thắng 8-0. Màn trình diễn bùng nổ này giúp Thái Nguyên T&T có khởi đầu hoàn hảo, đồng thời khẳng định vị thế ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

