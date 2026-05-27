Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 27/5: Thái Nguyên T&T giành hạng Ba

Thứ Tư, 21:01, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiến thắng tối thiểu trước Phong Phú Hà Nam giúp Thái Nguyên T&T giành huy chương đồng Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.

Trận tranh giải Ba là cuộc đọ sức giữa Thái Nguyên T&T và Phong Phú Hà Nam. Thời tiết nắng nóng trong những ngày vừa qua ở miền Bắc ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng chuyên môn của trận đấu. Hai đội không thể tấn công liên tục với cường độ cao nhằm tránh rơi vào trạng thái bào mòn thể lực.

Bị đánh giá thấp hơn đối thủ, Phong Phú Hà Nam chủ động lùi sâu đội hình phòng ngự và tích cực đeo bám đối phương. Tuyển thủ quốc gia Trần Thị Duyên chứng tỏ vai trò của mình khi cô chỉ huy hàng thủ, tích cực đeo bám đối phương khiến Thái Nguyên T&T gặp rất nhiều khó khăn. Dù vậy, các pha bóng phản công của họ lại chưa mang đến hiệu quả.

Bên kia chiến tuyến, Thái Nguyên T&T trông chờ nhiều vào khả năng hỗ trợ tấn công của Mỹ Anh cũng như sự đột biến của Bích Thùy. Cơ hội nguy hiểm nhất của họ đến từ pha dứt điểm đưa bóng đi dội xà ngang của Rebecca. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, khác biệt đến từ khoảnh khắc tỏa sáng của một ngôi sao. Phút 49, Bích Thùy đi bóng kĩ thuật vượt qua 3 cầu thủ đối phương trước khi có đường chuyền để Ngọc Minh Chuyên dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu cho Thái Nguyên T&T.

Trong thế bị dẫn bàn, Phong Phú Hà Nam nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không hiệu quả. Hàng thủ Thái Nguyên T&T chơi tập trung và bảo vệ thành công chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó giành hạng Ba của Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.

Xem Giải Bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
PV/VOV.VN
Xác định 2 đội vào chung kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026
VOV.VN - Hà Nội I và CLB TP.HCM sẽ gặp nhau ở trận chung kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 sau khi đều thắng bán kết bằng loạt sút luân lưu.

Kết quả bóng đá nữ Việt Nam hôm nay 22/5: Hà Nội II đứng thứ 5 chung cuộc

VOV.VN - Kết quả bóng đá nữ Việt Nam hôm nay 22/5 nhận được sự chú ý với trận tranh hạng 5 giữa Hà Nội II và Than KSVN.

7 CLB tranh tài ở giải bóng đá nữ VĐQG 2026, nhà vô địch sẽ dự Cúp C1 châu Á

VOV.VN - Giải bóng đá nữ VĐQG 2026 quy tụ 7 đội bóng tham dự và nhà vô địch giải đấu sẽ đại diện cho bóng đá nữ Việt Nam tranh tài ở đấu trường Cúp C1 châu Á 2027/2028.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 19/5: Xác định 2 cặp bán kết giải nữ Cúp Quốc gia

VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 19/5: 4 đội bóng vào bán kết Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 được xác định.

