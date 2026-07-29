Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 29/7: CLB nữ TP.HCM I khẳng định sức mạnh

Chiều tối 29/7, lượt trận vòng 9 giải bóng đá nữ VĐQG 2026 đã diễn ra với 2 trận tại TP.HCM và 1 trận ở Thái Nguyên. Trên sân Ngãi Giao (TP.HCM), ĐKVĐ TP.HCM I tiếp đón đội khách Hà Nội II.

Ảnh: VFF.

Trước đối thủ bị đánh giá yếu nhất giải, TP.HCM I đã dễ dàng kiểm soát trận đấu và có 3 bàn chỉ sau 11 phút do công của Thùy Linh, Joelma và Thùy Trang.

Sang hiệp 2, TP.HCM I dù giảm nhịp độ trận đấu nhưng vẫn dễ dàng ghi thêm 4 bàn thắng do công của K'Thủa (cú đúp), Bảo Châu và Quỳnh Anh. Thắng lợi đậm 7-0 giúp TP.HCM I tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng với 22 điểm sau 8 trận đã đấu (giải năm nay có 7 đội nên mỗi vòng sẽ có 1 đội nghỉ).

Cũng tại TP.HCM nhưng là ở sân Thành Long, Hà Nội I dù được đánh giá cao hơn TP.HCM II rất nhiều nhưng đã phải rất vất vả mới đạt được mục tiêu.

Trong ngày thiếu vắng Thanh Nhã và Vạn Sự, Hà Nội I thi đấu rất chật vật và chỉ có được thắng lợi sít sao 2-1. Chiến thắng dù khó nhọc cũng giúp Hà Nội I tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 19 điểm.

Ở trận đấu muộn nhất của vòng đấu, Thái Nguyên T&T và Than KS Việt Nam đã cống hiến cho khán giả màn so tài mãn nhãn trên sân Thái Nguyên.

Với lợi thế sân nhà cùng sự tỏa sáng của các cá nhân là tuyển thủ ĐT nữ Việt Nam là Thúy Hằng và Minh Chuyên, Thái Nguyên T&T đã giành chiến thắng 3-2 để tiếp tục củng cố vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.