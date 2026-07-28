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Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 28/7: U16 nữ Phong Phú Hà Nam thắng đậm

Thứ Ba, 19:31, 28/07/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 28/7, Phong Phú Hà Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Hà Nội ở lượt trận thứ 3 giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026.

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Trận đấu giữa U16 nữ Phong Phú Hà Nam và U16 nữ Hà Nội diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. (Ảnh: VFF)

Cuộc đối đầu giữa hai ứng cử viên cho chức vô địch nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, cơn mưa lớn xuất hiện trong hiệp 1 đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chuyên môn cũng như diễn biến trên sân. Trong điều kiện mặt sân trơn, bóng ướt, những sai lầm cá nhân đã trở thành bước ngoặt của trận đấu.

Phút 22, từ quả phạt góc bên cánh phải, hàng phòng ngự Hà Nội không thể phá bóng dứt khoát, tạo điều kiện để Lê Bảo Trâm dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho Phong Phú Hà Nam.

Bàn thắng giúp đội bóng trẻ Hà Nam thi đấu hưng phấn hơn, trong khi Hà Nội chịu nhiều áp lực. Chỉ 4 phút sau, từ một tình huống phạt góc khác, thủ môn Hà Nội bắt không dính bóng và Khánh Chi nhanh chân đá bồi cận thành, nhân đôi cách biệt cho Phong Phú Hà Nam.

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U16 nữ Phong Phú Hà Nam thắng đậm U16 nữ Hà Nội. (Ảnh: VFF)

Chưa kịp ổn định đội hình, Hà Nội tiếp tục nhận bàn thua ở phút 30. Thanh Tâm tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, bóng đi căng và vượt qua tầm với của thủ môn, nâng tỷ số lên 3-0 cho Phong Phú Hà Nam.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, trong khi Phong Phú Hà Nam chủ động chơi chắc chắn và kiểm soát tốt thế trận. Dù cả hai đội đều tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, nhưng không bên nào tận dụng thành công. Không có thêm bàn thắng nào được ghi và trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 dành cho Phong Phú Hà Nam.

Hoàng Long/VOV.VN
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