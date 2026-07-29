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Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 29/7

Thứ Tư, 07:00, 29/07/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 29/7, sôi động các giải đấu cấp quốc gia 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 29/7, rất nhiều các giải đấu cấp quốc gia 2026 sẽ tiếp tục được tổ chức.

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Ảnh: VFF. 

Tại giải U17 Quốc gia diễn ra ở Gia Lai, trận chung kết được tổ chức lúc 15h30 hôm nay sẽ là màn so tài giữa PVF và Huế. Với những gì đã thể hiện từ đầu giải, PVF là đội được đánh giá cao hơn hẳn về khả năng giành chiến thắng và đăng quang chức vô địch.

Ở giải nhi đồng toàn quốc (U11), các trận đấu cuối cùng của vòng bảng sẽ diễn ra tại Đắk Lắk với 4 cặp đấu: Văn Tâm Đồng Nai vs Hưng Yên (14h), Bắc Ninh vs Thanh Hóa (15h), Hải Phòng FC vs Gia Lai (16h) và Hà Nội FC vs TP.HCM (17h). Sau các trận đấu này, BTC sẽ xác định được 8 cặp đấu của vòng 16 đội.

Cũng theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 29/7, giải bóng đá nữ VĐQG 2026 sẽ tiếp diễn với lượt trận ở vòng 9. Trên sân Thành Long, TP.HCM II gặp Hà Nội I lúc 16h, TP.HCM I gặp Hà Nội II cũng vào lúc 16h trên sân Ngãi Giao. Trong khi đó, trận đấu muộn nhất vòng sẽ bắt đầu lúc 18h giữa Thái Nguyên T&T và Than KS Việt Nam.

PV/VOV.VN
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