Kết quả bóng rổ hôm nay 29/8: Ho Chi Minh City Wings hưởng niềm vui tại VBA

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“Anh hai Đại bàng” về đích cảm xúc

Tại lượt trận cuối mùa giải chính của VBA 2026, khi cục diện vào playoffs đã an bài, Ho Chi Minh City Wings và Cantho Catfish cùng hướng đến chiến thắng tri ân người hâm mộ. Ở đội hình xuất phát, chủ nhà TP.HCM đưa tân binh Nguyễn Hồng Sơn lên thay cho Dư Minh An. Chiều ngược lại, đội khách Cần Thơ giữ nguyên công thức như cách đây hai ngày.

Ảnh: VBA.

Hiệp 1, đội khách nhập cuộc thuận lợi với hai mũi nhọn hoạt động hiệu quả Aula Maarufu Sumbry và Corey Raley-Ross. Giáp công rổ hiệu quả, “Cá Basa” nhanh chóng vươn lên. Bên kia chiên tuyến, dù mở điểm muộn nhưng với nguồn năng lượng dồi dào từ tân binh Nguyễn Hồng Sơn, đội chủ nhà cũng kịp thời thu hẹp khoảng cách 17-22.

Hiệp 2, đội bóng Tây đô tiếp tục lấn lướt ở mặt trận tấn công. Bên cạnh sự ổn định của các chủ lực, “Cá Basa” còn được tiếp ứng bởi Phùng Quốc Hưng. Có lúc bỏ xa chủ nhà đến 21 điểm nhưng vì hứng chịu 3 quả 3 điểm liên tiếp, chủ yếu đến từ Trần Quang Duy, lợi thế của đội khách giảm đáng kể còn 14 điểm 49-35.

Hiệp 3, gió đổi chiều khi đội chủ nhà tiếp tục tìm thấy cảm giác ở ngoài vòng bán nguyệt. Theo đó, các học trò HLV Lê Trần Minh Nghĩa liên tục rút ngắn tỷ số khi thực hiện thành công luân phiên 5 quả 3 điểm, trong đó phần lớn đến từ Dakota Zinser. Có được sự tỏa sáng từ ngôi sao, cộng thêm nỗ lực giáp công vào khu vực hình thang, “Anh hai Đại bàng” đảo ngược cục diện 70-68.

Ảnh: VBA.

Phần lớn thời gian hiệp cuối, hai đội giằng co quyết liệt với cách biệt trên dưới 5 điểm. Khi thời gian chỉ còn tính bằng giây và tỷ số là 92-89 nghiêng về đội chủ nhà, Trần Quang Duy liên tục tỏa sáng với một pha đột phá và ném phạt. Nhờ hai pha lập công quan trọng của hảo thủ này, “Anh hai Đại bàng” về đích với chiến thắng sít sao 95-91.

Ở trận này, Ho Chi Minh City Wings khởi đầu khó khăn và có lúc bị dẫn trước đến 21 điểm. Đội bóng TP.HCM lội ngược dòng thành công nhờ nỗ lực bám đuổi và sự tỏa sáng kịp thời từ các ngôi sao. Bên cạnh dấu ấn của Dakota Zinser, màn xoay chuyển thế trận của thầy trò HLV Lê Trần Minh Nghĩa còn có nỗ lực đáng kể của Trần Quang Duy với 22 điểm và 5 kiến tạo. Sau tối nay, Ho Chi Minh City Wings kết thúc vòng đấu chính với thành tích 10 thắng 10 bại còn Cantho Catfish đạt 7 thắng 13 bại.