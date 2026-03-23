Kết quả bóng đá hôm nay 23/3: Real và Barca giành chiến thắng nhọc nhằn

Vòng 29 La Liga đã có những diễn biến hấp dẫn ở loạt trận diễn ra đêm 22/3, rạng sáng 23/3. Trên sân nhà, Barca có trận đấu không dễ dàng như mong đợi khi đón tiếp Rayo Vallecano.

Thầy trò HLV Flick đã có những phút giây rất khó khăn nhưng cuối cùng cũng có được 3 điểm với thắng lợi tối thiểu 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Araujo với tình huống đánh đầu hiểm hóc.

Chiến thắng nhọc nhằn giúp Barca gây sức ép lớn lên Real Madrid, đội bóng có màn so tài được đánh giá rất khó khăn với Atletico Madrid.

Trận đấu Real Madrid gặp Atletico Madrid đã diễn ra rất hấp dẫn. Đôi bên liên tục tấn công và tạo ra rất nhiều cơ hội. Phút 33, Ademola Lookman có tình huống xâm nhập vòng cấm Real và tận dụng sai lầm của hậu vệ đội chủ nhà để ghi bàn mở tỷ số cho Atletico.

Sang hiệp 2, trận đấu tiếp tục có những diễn biến khó lường. Ngay trong 10 phút đầu tiên của hiệp đấu, Real đã ghi liền hai bàn do công của Vinicius và Valverde để dẫn lại đối thủ 2-1.

Tuy nhiên đến phút 66, Molina có pha đi bóng và dứt điểm đẳng cấp, đưa bóng đi thẳng vào góc khó nhất của khung thành, gỡ hòa 2-2 cho Atletico.

Bị gỡ hòa nhưng Real Madrid đã tận dụng tốt ưu thế sân nhà để lại vượt lên dẫn 3-2 ở phút 72. Vinicius Junior nhận đường chuyền từ Trent Arnold và không chút do dự tung cú sút không thể cản phá vào góc dưới bên phải khung thành.

Khoảng thời gian cuối trận, Real Madrid đã phải "sống trong sợ hãi" khi Valverde nhận thẻ đỏ và Atletico đẩy cao đội hình. Nhưng cuối cùng, Real đã giữ vững được chiến thắng 3-2 và tiếp tục cuộc đua vô địch với Barca khi có 4 điểm ít hơn.