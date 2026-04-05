Kết quả bóng đá hôm nay 5/4: Arsenal bị loại ở FA Cup, Barca thắng nhọc Atletico

Chủ Nhật, 05:17, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 5/4: Arsenal bị loại ở FA Cup sau trận thua Southampton trong khi Barca thắng nhọc Atletico Madrid ở La Liga.

Kết quả bóng đá hôm nay 5/4: Arsenal bị loại ở FA Cup sau trận thua Southampton với tỷ số 1-2. Trận thua này khiến Pháo thủ mất đi hai cơ hội giành danh hiệu trong mùa giải năm nay. Trước đó, họ đã thất bại trước Man City ở chung kết Cúp Liên Đoàn Anh cách đây hai tuần. 

ket qua bong da hom nay 5 4 arsenal bi loai o fa cup, barca thang nhoc atletico hinh anh 1
Ảnh: Reuters. 

HLV Arteta đã sử dụng đội hình tương đối mạnh trong màn so tài với đội bóng đang thi đấu ở hạng Nhất Anh. Trung vệ Gabriel, tiền vệ Odegaard hay Martinelli đều được đá chính. 

Thực lực nhỉnh hơn giúp Arsenal không khó để kiểm soát bóng vượt trội nhưng điều đó không đồng nghĩa thế trận thuận lợi cho đội khách khi những pha bóng tấn công cuối cùng của họ khá đơn giản và không gây ra được khó khăn cho hàng thủ Southampton. 

Ngược lại, các pha phản công nhanh từ đội chủ nhà gây ra nhiều mối đe dọa cho khung thành Kepa, đặc biệt từ những pha lên bóng ở hai biên. Phút 35, cầu thủ Southampton tạt bóng từ cánh phải, Ben White của Arsenal đoán sai điểm rơi trái bóng, tạo cơ hội cho Stewart có cơ hội để dứt điểm tung lưới Arsenal. 

Sang hiệp 2, HLV Arteta liên tục tung vào sân những trụ cột như Gyokeres, Madueke với hy vọng thay đổi tình hình. Pháo thủ quả thật đã có bàn gỡ 1-1 với tình huống phối hợp nhịp nhàng và Gyokeres là người đệm bóng cận thành chính xác. 

Sau đó, Arsenal thi đấu có phần nóng vội để giải quyết trận đấu ngay trong 90 phút và họ đã phải trả giá ở phút 85. Các cầu thủ Southampton có pha lên bóng nhanh và rất nhiều nhân tố đã xâm nhập vòng cấm Arsenal để tạo ra sự xáo trộn trước khi Charles nhanh chân dứt điểm thành bàn. Đó cũng là bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Southampton, tiễn Arsenal rời khỏi sân chơi FA Cup từ vòng tứ kết. 

Nếu như Arsenal bị loại thì Chelsea lại dễ dàng có chiến thắng 7-0 trước đối thủ hạng dưới khác là Port Vale để giành quyền có mặt tại bán kết của FA Cup năm nay. 

Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay 5/4, Barca có chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Atletico để củng cố ngôi đầu bảng La Liga với khoảng cách 7 điểm so với Real Madrid. 

ket qua bong da hom nay 5 4 arsenal bi loai o fa cup, barca thang nhoc atletico hinh anh 2
Ảnh: Reuters. 

Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn với những tình huống đôi công của cả Atletico và Barca. Phút 39, sự khác biệt được tạo ra với bàn mở tỷ số cho Atletico nhờ công của Giuliano Simeone sau đường chuyền thuận lợi từ Joan Garcia. Chỉ 3 phút sau, Rashford đã san bằng tỷ số cho Barca với cú dứt điểm chuẩn xác sau pha phối hợp với Dani Olmo. 

Đến cuối hiệp một, bước ngoặt xảy đến khi Nicolas Gonzalez của Atletico nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi với Yamal ở ngay sát vòng cấm đội chủ nhà. 

Được chơi hơn người trong cả hiệp 2, Barca đã tận dụng tốt cơ hội để có bàn thắng quyết định ở phút 87. Cancelo có pha xử lý đột biến khi liên tiếp ngoặt bóng, loại bỏ hoàn toàn Molina trước khi tung cú dứt điểm. Thủ thành Musso cản phá, nhưng bóng bật ra trúng ngực Lewandowski và đi vào lưới, ấn định chiến thắng quan trọng cho đội bóng xứ Catalan. 

Trần Tiến/VOV.VN
Tin liên quan

Man City thắng thuyết phục Arsenal, đăng quang ngôi vô địch Cúp Liên Đoàn Anh
VOV.VN - Man City thắng thuyết phục Arsenal 2-0 trong trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch Cúp Liên Đoàn Anh 2025/2026.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Man City chung kết League Cup
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Arsenal vs Man City thuộc khuôn khổ chung kết League Cup 2025/2026 diễn ra lúc 23h30 ngày 22/3.

Kết quả Cúp C1 châu Âu: Real và Arsenal vào tứ kết, Sporting ngược dòng khó tin
VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 18/3, Real Madrid và Arsenal giành vé vào tứ kết, trong khi Sporting Lisbon có màn lội ngược dòng khó tin trước Bodo/Glimt.

