Kết quả Cúp C1 châu Âu: Real và Arsenal vào tứ kết, Sporting ngược dòng khó tin

Thứ Tư, 05:35, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 18/3, Real Madrid và Arsenal giành vé vào tứ kết, trong khi Sporting Lisbon có màn lội ngược dòng khó tin trước Bodo/Glimt.

Sáng nay (18/3) đã diễn ra các trận lượt về của vòng 1/8 UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa giải 2025/2026. Các đội bóng giành lợi thế ở lượt đi như Real Madrid, Arsenal hay PSG đều chơi tốt ở lượt về để có vé vào tứ kết.

Trận cầu tâm điểm giữa Man City với Real Madrid tại Etihad diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola  đã tạo ra sức ép dồn dập về phía khung thành của Real Madrid, nhưng lại không thể tận dụng cơ hội để mở tỉ số.

ket qua cup c1 chau Au real va arsenal vao tu ket, sporting nguoc dong kho tin hinh anh 1
Vinicius ghi cú đúp bàn thắng vào lưới Man City (Ảnh: Reuters).

Bước ngoặt đến ở phút 20 sau khi trọng tài truất quyền thi đấu Bernardo Silva vì dùng tay cản bóng trong vòng cấm, đồng thời cho Real Madrid hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Vinicius Junior lạnh lùng mở tỷ số, đặt nền tảng cho thế trận thuận lợi của đội khách.

Dù chơi thiếu người, Man City không buông xuôi và tiếp tục tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Phút 41, Erling Haaland tận dụng sai lầm của hàng thủ Real Madrid để dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1 và níu giữ hy vọng mong manh cho đại diện nước Anh trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Real Madrid chủ động kiểm soát bóng và khai thác lợi thế hơn người. Kylian Mbappe vào sân từ ghế dự bị, khuấy đảo hàng thủ đối phương nhưng chưa thể ghi bàn. Đội khách liên tục tạo sức ép, song nhiều cơ hội trôi qua đáng tiếc, trong khi đó, Man City cũng bất lực trước sự chắc chắn của hàng thủ áo trắng.

Cao trào đến ở phút bù giờ. Sau hai lần bị từ chối bàn thắng vì việt vị, Real Madrid vẫn tấn công. Phút 90+3, Aurelien Tchouameni có pha chuyền bóng rất tốt Vinicius bứt tốc, phá bẫy việt vị và dứt điểm tinh tế, ấn định chiến thắng 2-1.

Kết quả này không chỉ đưa Real Madrid đi tiếp với tổng tỷ số 5-1, mà còn cho thấy bản lĩnh và sự lạnh lùng của họ ở những thời khắc quyết định. Trong khi đó, Man City thêm một lần ôm hận trước đối thủ đầy duyên nợ.

ket qua cup c1 chau Au real va arsenal vao tu ket, sporting nguoc dong kho tin hinh anh 2
Arsenal dễ dàng đoạt vé vào tứ kết Cúp C1 châu Âu (Ảnh: Reuters).

Tại sân Emirates, Arsenal có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Bayer Leverkusen với tỷ số 2-0. Đội bóng của HLV Arteta kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay từ đầu, liên tục gây sức ép với nhiều cơ hội nguy hiểm.  Sau hàng loạt pha dứt điểm bị từ chối bởi thủ môn Blaswich, Arsenal đã khai thông bế tắc nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Eze ở phút 36.

Sang hiệp hai, Declan Rice ghi bàn nhân đôi cách biệt bằng cú sút xa đẹp mắt. Sau khi dẫn trước 2-0, Arsenal chủ động giảm nhịp độ và bảo toàn lợi thế. Sau hai lượt trận, đại diện nước Anh thắng chung cuộc 3-1 để ghi tên mình vào tứ kết.

Đại diện khác của Ngoại hạng Anh là Chelsea đã không thể gây ra bất ngờ trước đương kim vô địch PSG. Mặc dù có lợi thế sân nhà, nhưng những sai lầm của hàng thủ khiến Chelsea thua 0-3 ở lượt về và chung cuộc 2-8 sau hai lượt trận, qua đó nhìn đối thủ giành vé đi tiếp.

ket qua cup c1 chau Au real va arsenal vao tu ket, sporting nguoc dong kho tin hinh anh 3
Sporting Lisbon có màn lội ngược dòng khó tin trước BodoGlimt (Ảnh: Reuters).

Đội bóng gây ấn tượng lớn nhất trong loạt trận diễn ra sáng 18/3 là Sporting Lisbon. Đại diện của Bồ Đào Nha thua 0-3 ở lượt đi, nhưng đã có màn lội ngược dòng khó tin bằng chiến thắng 5-0 trước Bodo/Glimt ở lượt về, qua đó thắng chung cuộc 5-3 để ghi tên mình vào tứ kết.

PV/VOV.VN
Vinicius rực sáng, Real Madrid đánh bại Man City ngay tại Etihad
Vinicius rực sáng, Real Madrid đánh bại Man City ngay tại Etihad

VOV.VN - Vinicius ghi cú đúp, Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Man City ở lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 200/2026, qua đó thắng tổng tỉ số 5-1 sau hai lượt trận để tiến vào tứ kết.

Vinicius rực sáng, Real Madrid đánh bại Man City ngay tại Etihad

Vinicius rực sáng, Real Madrid đánh bại Man City ngay tại Etihad

VOV.VN - Vinicius ghi cú đúp, Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Man City ở lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 200/2026, qua đó thắng tổng tỉ số 5-1 sau hai lượt trận để tiến vào tứ kết.

HLV Pep Guardiola nói về điều kiện để Man City lội ngược dòng trước Real Madrid

VOV.VN - HLV Pep Guardiola và các học trò ở Man City quyết tâm lội ngược dòng trước Real Madrid ở trận lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League 2025/2026.

HLV Pep Guardiola nói về điều kiện để Man City lội ngược dòng trước Real Madrid

HLV Pep Guardiola nói về điều kiện để Man City lội ngược dòng trước Real Madrid

VOV.VN - HLV Pep Guardiola và các học trò ở Man City quyết tâm lội ngược dòng trước Real Madrid ở trận lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League 2025/2026.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Real Madrid Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Real Madrid thuộc khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra lúc 03h00 ngày 18/3.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Real Madrid Cúp C1 châu Âu

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Real Madrid Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Real Madrid thuộc khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra lúc 03h00 ngày 18/3.

