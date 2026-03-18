Vinicius rực sáng, Real Madrid đánh bại Man City ngay tại Etihad
VOV.VN - Vinicius ghi cú đúp, Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Man City ở lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 200/2026, qua đó thắng tổng tỉ số 5-1 sau hai lượt trận để tiến vào tứ kết.
Ngay từ đầu trận, Man City chủ động dâng cao đội hình, tạo sức ép liên tục với hàng loạt cơ hội của Rodri, Rayan Cherki và Erling Haaland. Tuy nhiên, thủ thành Courtois chơi tập trung, liên tiếp cứu thua cho đội khách. Bước ngoặt đến ở phút 20 khi Bernardo Silva nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống dùng tay cản bóng trong vòng cấm, đồng thời Real Madrid được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Vinicius Junior dứt điểm chính xác mở tỉ số.
Chơi hơn người, Real Madrid kiểm soát thế trận tốt hơn, song vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội. Trong khi đó, Man City dù thiếu người vẫn nỗ lực tấn công và tìm được bàn gỡ ở phút 41 do công của Haaland sau pha phối hợp bên cánh trái.
Sang hiệp hai, Real Madrid tiếp tục duy trì sức ép và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Kylian Mbappe được tung vào sân, mang đến sự đột biến nhưng chưa thể ghi bàn. Hai đội liên tục có các pha lập công không được công nhận vì lỗi việt vị.
Phút 90+3, Tchouameni kiến tạo để Vinicius băng xuống ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Kết quả này giúp Real Madrid loại Man City mùa thứ ba liên tiếp tại Champions League, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.
BLV kỳ cựu Fabio Capello cho rằng cái tôi quá lớn của Pep Guardiola cùng thói quen thử nghiệm chiến thuật trước các trận đấu lớn ở UEFA Champions League nhiều lần khiến các đội bóng do nhà cầm quân người Tây Ban Nha dẫn dắt phải trả giá đắt.
Theo Capello, trong trận lượt đi vòng 1/8 trên sân Bernabeu, Guardiola bất ngờ sử dụng sơ đồ thiên về tấn công với 5 cầu thủ phía trên gồm Savinho, Bernardo Silva, Doku, Semenyo và Erling Haaland. Đáng chú ý, ông trao suất đá chính cho Savinho – cầu thủ có phong độ sa sút từ đầu mùa – thay vì những lựa chọn ổn định hơn như Phil Foden hay Marmoush.
Những điều chỉnh táo bạo khiến đội hình Manchester City mất cân bằng giữa công và thủ. Hàng phòng ngự liên tiếp mắc sai lầm và phải trả giá trước màn trình diễn bùng nổ của Federico Valverde.
Tiền vệ người Uruguay lập hat-trick, giúp Real Madrid giành chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục. Thất bại càng đáng tiếc hơn khi Real bước vào trận đấu với nhiều tổn thất lực lượng, trong đó có các trụ cột như Kylian Mbappé, Rodrygo và Jude Bellingham.
Sau trận thua tại Bernabeu, nhiều cầu thủ Man City vẫn bày tỏ niềm tin vào khả năng lội ngược dòng ở Etihad. Tuy nhiên, lịch sử không ủng hộ đội bóng của Guardiola. Trong lịch sử Champions League, rất ít đội có thể đi tiếp sau khi thua cách biệt 3 bàn ở lượt đi vòng knock-out. Thống kê cũng cho thấy các đội bóng của Guardiola thường bị loại nếu thất bại ở trận lượt đi.
Khó khăn của Man City càng lớn khi phong độ gần đây thiếu ổn định. Đội bóng này vừa bị West Ham United cầm hòa 1-1 tại Premier League, qua đó bị Arsenal bỏ xa trong cuộc đua vô địch.
Trong khi đó, Real Madrid duy trì phong độ ấn tượng và đón thêm tin vui về lực lượng khi Mbappe có thể trở lại. Với lợi thế lớn từ chiến thắng 3-0 ở lượt đi, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nắm nhiều cơ hội giành vé vào tứ kết.
THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
- MAN CITY: Vắng Gvardiol và Lewis (chấn thương)
- REAL MADRID: Vắng Militao, Mendy, Ceballos, Asencio và Rodrygo (chấn thương)
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- Man City thắng 3, hòa 2, thua 1 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường
- Real Madrid thắng 4, thua 2 trong 6 trận gần nhất trên mọi mặt trận
- Man City thắng 5, hòa 5, thua 6 trong 16 lần chạm trán Real Madrid trong quá khứ
Trước trận lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League, HLV Pep Guardiola khẳng định Manchester City vẫn nuôi hy vọng lội ngược dòng trước Real Madrid dù đã thua 0-3 ở lượt đi. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh: “Đây là một trận bóng và trong bóng đá, rất nhiều điều có thể xảy ra. Môn thể thao này luôn cho thấy mọi kịch bản đều có thể diễn ra trong 90 phút”.
Guardiola cho biết Man City cần tập trung tối đa, trước hết là giành chiến thắng, sau đó mới tính tới khả năng lật ngược tình thế. Ông thừa nhận nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại chưa từng trải qua hoàn cảnh như vậy, nhưng coi đây là cơ hội để các học trò thử thách bản thân và tích lũy kinh nghiệm.
Guardiola cũng khẳng định ông không quá lo lắng về khả năng tạo ra cơ hội. “Tôi tin chắc chúng tôi có thể làm được điều đó. Điều quan trọng là cách chúng tôi phòng ngự”, chiến lược gia người Tây Ban Nha nói.
Theo ông, nhiệm vụ ghi ba bàn vào lưới Real Madrid không hề dễ dàng, nhưng lợi thế sân Etihad cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ có thể tạo nên bầu không khí đặc biệt. Guardiola yêu cầu các cầu thủ thi đấu kỷ luật, đứng đúng vị trí và chơi một trận gần như hoàn hảo nếu muốn nuôi hy vọng lội ngược dòng.
Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Álvaro Arbeloa khẳng định Real Madrid không bước vào trận đấu với tâm lý phòng ngự dù đang nắm lợi thế lớn. Ông nhấn mạnh: “Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là ra sân để giành chiến thắng. Toàn đội phải duy trì sự khiêm tốn, tinh thần cống hiến và hy sinh như ở trận lượt đi”.
Arbeloa cho biết Jude Bellingham chưa thể thi đấu nhưng sự hiện diện của tiền vệ này vẫn rất quan trọng về mặt tinh thần. Bên cạnh đó, ông xác nhận Kylian Mbappé đã sẵn sàng trở lại. “Mbappe sở hữu nhiều phẩm chất, nhưng điều nổi bật nhất là trí thông minh trong cách di chuyển và khai thác khoảng trống của đối thủ”, Arbeloa nhận định.
Arsenal vào tứ kết Cúp C1 châu Âu sau trận thắng dễ Leverkusen
VOV.VN - Arsenal vào tứ kết Cúp C1 châu Âu sau trận thắng dễ Leverkusen với tỷ số 2-0 ở trận lượt về vòng 1/8 diễn ra rạng sáng 18/3.
Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: Reuters)
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
1': KHÔNG VÀO !!! Real Madrid tấn công nhanh, Vinicius có pha chuyền bóng rất hay cho Federico Valverde phá bẫy việt vị, tiếc rằng tiền vệ người Uruguay lại dứt điểm không tốt khi đối mặt với Gianluigi Donnarumma.
3': KHÔNG VÀO !!! Man City tấn công bên cánh trái, Doku căng ngang vào trong, cơ hội ghi bàn đến với Rayan Cherki, nhưng cầu thủ này lại không thắng được Courtois. Trận đấu đang diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên.
4': KHÔNG VÀO !!! Rodri có cơ hội trong vòng cấm địa, nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha không thắng được thủ môn người Bỉ. Man City được hưởng phạt góc, nhưng không làm khó được hàng thủ Real Madrid.
6': KHÔNG ĐƯỢC !!! Man City tấn công bên cánh phải, nhưng Matheus Nunes đã phạm lỗi trong lúc tranh chấp bóng với hậu vệ của Real Madrid.
8': KHÔNG THÀNH CÔNG !!! Man City lên bóng nhanh bên cánh phải, Matheus Nunes thực hiện pha rê bóng qua người, nhưng không thành công. Đội chủ nhà đang tạo ra sức ép rất lớn từ những phút đầu tiên của trận đấu.
10': KHÔNG VÀO !!! Rayan Cherki có cơ hội trước vòng cấm địa của Real Madrid, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này chỉ mang về quả phạt góc. Đội chủ nhà đá phạt góc bên cánh phải, nhưng Erling Haaland lại dứt điểm hụt, lỡ cơ hội mở tỉ số.
13': KHÔNG VÀO !!! Rodri lại có cơ hội dứt điểm, nhưng một lần nữa tiền vệ người Tây Ban Nha không thành công. Hàng thủ của Real Madrid vẫn đang làm tốt công việc của mình khi khiến Man City không có nhiều không gian và thời gian để dứt điểm.
16': Man City đã tung được 5 cú dứt điểm về phía khung thành của Real Madrid, nhưng vẫn chưa ghi được bàn thắng. Trong khi đó, Real Madrid mới có được 1 cú dứt điểm.
17': CỘT DỌC CỨU THUA !!! Vinicius Junior đi bóng rất hay xâm nhập vòng cấm địa và tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng lại đập cột dọc. Sau đó, cơ hội lại đến với Vinicius Junior, tiền đạo này dứt điểm khiến Bernardo Silva dùng tay cản phá bóng. Trọng tài đang tham khảo công nghệ VAR để đưa ra quyết định cuối cùng.
20': THẺ ĐỎ VÀ PHẠT ĐỀN !!! Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp với Bernardo Silva và cho Real Madrid hưởng 11m.
22': VÀO VÀO VÀO !!! Vinicius Junior được giao trọng trách sút 11m, tiền đạo người Brazil đã đánh bại thủ môn Gianluigi Donnarumma để ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Tổng tỉ số sau hai lượt trận đang là 4-0 nghiêng về Kền kền trắng.
23': CỨU THUA !!! Man City tấn công rất hay bên cánh trái, Doku căng ngang để Erling Haaland đệm bóng cận thành, nhưng thủ môn Courtois đã cứu thua xuất sắc. Sau đó Real Madrid phản công nhanh, cơ hội đến với Vinicius, nhưng tiền đạo này bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc.
26': KHÔNG VÀO !!! Erling Haaland có cơ hội trong vòng cấm địa, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này vẫn không thắng được Courtois. Sau đó, Rodri đá bồi, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Kền kền trắng.
28': KHÔNG VÀO !!! Guler có pha căng ngang rất thuận lợi cho Vinicius, nhưng pha đệm bóng cận thành của tiền đạo này lại đưa bóng đi chệch khung thành một cách đáng tiếc.
30': PHẠT GÓC !!! Man City đá phạt góc bên cánh phải, nhưng pha treo bóng của đội chủ nhà không vượt qua được đôi tay của Courtois. Sau khi chơi thiếu người, Man City không còn tạo ra được sức ép lớn lên phần sân của Real Madrid như quãng thời gian trước đó.
35': Với lợi thế hơn người, Real Madrid đang chủ động kiểm soát bóng khiến Man City gặp khó. Aurelien Tchouameni thử vận may từ pha dứt điểm ở ngoài vòng cấm, nhưng không thắng được Aurelien Gianluigi Donnarumma.
38': KHÔNG VÀO !!! Brahim Diaz có pha rê bóng rất hay trong vòng cấm địa của Man City, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này đã không đánh bại được thủ môn đội chủ nhà.
39': KHÔNG VÀO !!! Real Madrid đá phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 25m trước vòng cấm địa, nhưng Guler đá bóng đập hàng rào đi hết đường biên ngang. Ở hai pha đá phạt góc sau đó, Guler treo bóng, nhưng không làm khó được hàng thủ đối phương.
41': VÀO VÀO VÀO !!! Doku đi bóng xâm nhập vòng cấm địa và có đường căng ngang khiến hàng thủ Real Madrid lúng túng, cơ hội đến với Erling Haaland, tiền đạo này đệm bóng ghi bàn gỡ hòa 1-1.
43': KHÔNG VÀO !!! Trent Alexander-Arnold có cơ hội trước vòng cấm địa, hậu vệ này sút xa, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của Man City.
45+1: KHÔNG ĐƯỢC !!! Real Madrid phản công nhanh, Guler chuyền bóng rất tốt cho Vinicius, nhưng may mắn cho đội chủ nhà là Tijjani Reijnders đã kịp về phòng ngự và giải nguy.
45+3': THẺ VÀNG !!! Abdukodir Khusanov nhận thẻ vàng sau khi phạm lỗi với Vinicius Junior.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Hai đội tạm hòa nhau 1-1. Tổng tỉ số sau hai lượt trận đang là 4-1 nghiêng về Real Madrid.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!! HLV Arbeloa thay thủ môn Courtois bằng Lunin.
47': KHÔNG VÀO !!! Vinicius có cơ hội trong vòng cấm địa của Man City, nhưng một lần nữa tiền đạo người Brazil lại đi vọt xà. Real Madrid đang phung phí khá nhiều cơ hội sau khi được chơi hơn người.
50': KHÔNG VÀO !!! Erling Haaland dứt điểm căng sau đường căng ngang của Lunin, nhưng không đánh bại được thủ môn Lunin.
51': PHẠT GÓC !!! Man City đá phạt góc nhanh, nhưng không làm khó được hàng phòng ngự của Los Blancos. Đội chủ nhà đang phải chơi thiếu người nhưng buộc phải tấn công để tìm kiếm thêm bàn thắng.
54': KHÔNG VÀO !!! Erling Haaland có thêm cơ hội để ghi bàn trong vòng cấm địa của Real Madrid, nhưng một lần nữa tiền đạo người Na Uy không thắng được Lunin.
56': THAY NGƯỜI !!! Erling Haaland rời sân nhường chỗ cho Omar Marmoush.
60': KHÔNG VÀO !!! Antoine Semenyo đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa và tung cú dứt điểm, nhưng bóng lại đi cao hơn khung thành của Real Madrid.
62': NGUY HIỂM !!! Vinicius phá bẫy việt vị để xâm nhập vòng cấm, nhưng thủ môn Gianluigi Donnarumma đã kịp thời băng ra để cản phá. Ở pha đá phạt góc sau đó, Trent Alexander-Arnold treo bóng, nhưng không làm khó được hàng thủ đội chủ nhà.
64': VIỆT VỊ !!! Doku được được bóng vào lưới của Real Madrid, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị trước đó.
67': KHÔNG VÀO !!! Abdukodir Khusanov dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi chệch khung thành của Kền kền trắng.
69': PHẠT GÓC !!! Real Madrid đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Trent Alexander-Arnold treo bóng để Aurelien Tchouameni, nhưng thủ môn Gianluigi Donnarumma đã đấm bóng cứu thua.
70': KHÔNG VÀO !!! Mbappe có cơ hội đầu tiên từ khi vào sân thay người, nhưng tiền đạo người Pháp đã đệm bóng đi chệch khung thành của Man City.
73': KHÔNG VÀO !!! Rayan Cherki đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa sau đó tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi chệch khung thành của Real Madrid.
76': KHÔNG ĐƯỢC !!! Mbappe đi bóng lắt léo bên cánh phải, nhưng không vượt qua được hậu vệ của Man City. Tiền đạo của Real Madrid đang chơi rất năng nổ kể từ khi vào sân.
78': BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI !!! Man City một lần nữa đưa được bóng vào lưới của Real Madrid, nhưng bàn thắng không được công nhận vì Rayan Ait-Nouri đã rơi vào thế việt vị.
80': THẺ VÀNG !!! Trent Alexander-Arnold nhận thẻ vàng vì phạm lỗi ngăn Man City phản công.
81': KHÔNG CÓ 11M !!! Mbappe đi bóng xâm nhập vòng cấm địa , nhưng không vượt qua được sự truy cản của Rayan Ait-Nouri.
82': BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI !!! Federico Valverde đưa được bóng vào lưới Man City, nhưng trọng tài xác định Vinicius đã việt vị ở tình huống bóng trước đó. Trọng tài đang tham khảo VAR để kiểm tra lại tình huống Mbappe ngã trong vòng cấm địa trước đó.
88': Man City đang nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng, nhưng chưa thành công khi hàng thủ của Real Madrid thi đấu tập trung.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.
90+1': BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI !!! Federico Valverde có pha chuyền bóng căng ngang thuận lợi để Vinicius đệm bóng cận thành xé lưới Man City, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
90+3': VÀO VÀO VÀO !!! Real Madrid tấn công trung lộ, Aurelien Tchouameni có pha chuyền bóng rất hay để Vinicius phá bẫy việt vị và ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1.
HẾT GIỜ !!! Real Madrid thắng 2-1 trong trận lượt về và tổng tỉ số 5-1 sau hai lượt trận. Đây là mùa giải thứ ba liên tiếp Real Madrid loại Man City ở sân chơi Cúp C1 châu Âu.
Trực tiếp Man City vs Real Madrid trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League 2025/2026 (Cúp C1 châu Âu) diễn ra vào lúc 3h ngày 18/3.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Real Madrid Cúp C1 châu Âu
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Real Madrid thuộc khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra lúc 03h00 ngày 18/3.