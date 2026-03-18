Vinicius rực sáng, Real Madrid đánh bại Man City ngay tại Etihad

Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Manchester City ở trận lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League, qua đó thắng chung cuộc 5-1 sau hai lượt trận và tiếp tục khẳng định bản lĩnh tại đấu trường châu lục.

Ngay từ đầu trận, Man City chủ động dâng cao đội hình, tạo sức ép liên tục với hàng loạt cơ hội của Rodri, Rayan Cherki và Erling Haaland. Tuy nhiên, thủ thành Courtois chơi tập trung, liên tiếp cứu thua cho đội khách. Bước ngoặt đến ở phút 20 khi Bernardo Silva nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống dùng tay cản bóng trong vòng cấm, đồng thời Real Madrid được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Vinicius Junior dứt điểm chính xác mở tỉ số.

Chơi hơn người, Real Madrid kiểm soát thế trận tốt hơn, song vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội. Trong khi đó, Man City dù thiếu người vẫn nỗ lực tấn công và tìm được bàn gỡ ở phút 41 do công của Haaland sau pha phối hợp bên cánh trái.

Sang hiệp hai, Real Madrid tiếp tục duy trì sức ép và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Kylian Mbappe được tung vào sân, mang đến sự đột biến nhưng chưa thể ghi bàn. Hai đội liên tục có các pha lập công không được công nhận vì lỗi việt vị.

Phút 90+3, Tchouameni kiến tạo để Vinicius băng xuống ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Kết quả này giúp Real Madrid loại Man City mùa thứ ba liên tiếp tại Champions League, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.