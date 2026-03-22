Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 22/3: Chelsea thua đậm Everton

Với việc Liverpool thua Brighton 1-2, Chelsea có cơ hội chiếm vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng khi bước vào chuyến làm khách của Everton. Tuy nhiên, thầy trò HLV Liam Rosenior đã có màn trình diễn đáng quên và hứng chịu thất bại nặng nề 0-3 tại sân Hill Dickinson.

Tiền đạo Beto là người hùng giúp Everton giành chiến thắng đậm đà khi lập cú đúp vào lưới Chelsea và kiến tạo bàn ấn định tỷ số cho Iliman Ndiaye. Trong khi đó, thủ môn Jordan Pickford ghi dấu ấn với những pha cứu thua ấn tượng và cán mốc 100 trận giữ sạch lưới cho Everton.

Beto lập cú đúp vào lưới Chelsea ở trận này. (Ảnh: Reuters)

Bàn mở tỷ số của Everton tới ở phút 33, James Garner chọc khe tinh tế để Beto thoát xuống đối mặt thủ môn Robert Sanchez rồi vẩy bóng vào lưới. Tới phút 62, Beto hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm chuẩn xác sau tình huống phản công của Everton.

Chelsea tỏ ra mất tinh thần, cầm bóng nhiều nhưng tấn công thiếu hiệu quả và tiếp tục nhận bàn thua thứ 3 ở phút 76. Beto có pha không chiến mạnh mẽ để kiến tạo, Iliman Ndiaye đón bóng rồi tung cú cứa lòng hiểm hóc về góc xa, ấn định chiến thắng 3-0 cho Everton.

Ndiaye ấn định chiến thắng 3-0 cho Everton. (Ảnh: Reuters)

Với kết quả này, Chelsea tiếp tục đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 48 điểm, kém 1 điểm so với Liverpool và có nguy cơ bị nới rộng khoảng cách với top 4 nếu như Aston Villa (51 điểm) không thua trong cuộc tiếp đón West Ham ở vòng đấu này.

Trong khi đó, Everton đang đứng thứ 8 với 46 điểm, bằng điểm với Brentford – đội đã hòa Leeds 0-0 ở trận đấu muộn nhất loạt trận đêm thứ Bảy, nhưng kém chỉ số phụ. Qua đó, Everton có thể nuôi hy vọng giành vé dự Cúp châu Âu mùa tới.